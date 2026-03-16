Még mindig nyögi a telet a budapesti városvezetés: Karácsonyéknak közel 100 milliárd kellene, hogy kijavítsák a fagykárokat

A társaságok válasza szerint a jelentősebb útfelújítások 2026-ban a Budapesti Közlekedési Központ beruházásában valósulnak meg. A Fővárosi Közgyűlés 2025 májusában döntött arról, hogy a ferencvárosi Mester utca, valamint az újpesti István út és Pozsonyi utca korszerűsítéséhez szükséges forrásokat az Útfelújítási program biztosítja.

A projektek az előkészítő munkák után tavasszal indulhatnak, és várhatóan 2027 nyarán fejeződnek be.

A fővárosi utak karbantartásában a nagy felületű aszfaltozás is fontos szerepet játszik, amelyet a Budapest Közút végez. „A Budapest Közút 2026-ban nagy felületű aszfaltozásokat végez a folyamatosan zajló kátyúzások, kisebb felületű burkolatjavítások mellett.”

Ez az eljárás a tavasztól őszig tartó időszakban alkalmazott burkolatjavítási módszer, amely során egy nagyobb, összefüggő útszakaszon cserélik vagy készítik el az aszfaltburkolatot, jellemzően gépesített technológiával.

Jelenleg is zajlik ilyen felújítás a XIV. kerületi Thököly úton, március elején pedig a XVIII. kerületi Lőrinci úton végeztek nagy felületű aszfaltozást.