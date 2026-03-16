fagy fővárosi közgyűlés út karácsony gergely kátyú munka budapest

Még mindig nyögi a telet a budapesti városvezetés: Karácsonyéknak közel 100 milliárd kellene, hogy kijavítsák a fagykárokat

2026. március 16. 10:42

A kemény téli időjárás nagy kihívások elé állította a Budapest Közutat és a Budapesti Közlekedési Központot.

A kemény téli időjárás és a gyakori fagyási–olvadási ciklusok következtében jelentősen romlott a fővárosi úthálózat állapota, ami ismét ráirányította a figyelmet a budapesti utak problémáira – írta az Index.

A helyzet különösen a kátyúk számának növekedésében mutatkozott meg, ezért a lap a Budapest Közút és a Budapesti Közlekedési Központ szakembereit kérdezte arról, hogy a kátyúzási munkák mellett milyen nagyobb útfelújítások várhatók 2026-ban.

A januári hideg időszak és a hőmérséklet ingadozása jelentősen rontotta a burkolatok állapotát. 

A Budapest Közút ezért megnövelt kapacitással dolgozott a több mint húszezer kátyú kijavításán.

A társaságok válasza szerint a jelentősebb útfelújítások 2026-ban a Budapesti Közlekedési Központ beruházásában valósulnak meg. A Fővárosi Közgyűlés 2025 májusában döntött arról, hogy a ferencvárosi Mester utca, valamint az újpesti István út és Pozsonyi utca korszerűsítéséhez szükséges forrásokat az Útfelújítási program biztosítja.

A projektek az előkészítő munkák után tavasszal indulhatnak, és várhatóan 2027 nyarán fejeződnek be.

A fővárosi utak karbantartásában a nagy felületű aszfaltozás is fontos szerepet játszik, amelyet a Budapest Közút végez. „A Budapest Közút 2026-ban nagy felületű aszfaltozásokat végez a folyamatosan zajló kátyúzások, kisebb felületű burkolatjavítások mellett.”

Ez az eljárás a tavasztól őszig tartó időszakban alkalmazott burkolatjavítási módszer, amely során egy nagyobb, összefüggő útszakaszon cserélik vagy készítik el az aszfaltburkolatot, jellemzően gépesített technológiával.

Jelenleg is zajlik ilyen felújítás a XIV. kerületi Thököly úton, március elején pedig a XVIII. kerületi Lőrinci úton végeztek nagy felületű aszfaltozást.

Korábban Karácsony Gergely főpolgármester arról beszélt, hogy a főváros legrosszabb állapotú 300 útvonalának felújítása mintegy 98 milliárd forintba kerülne.

A két fővárosi vállalat azt is ismertette, milyen szempontok alapján döntenek a felújításra váró útszakaszok sorrendjéről. „A priorizálásnál első szempont az útállapot, majd azt követi az út közösségi közlekedési, közúti forgalmi hálózati, illetve kerékpáros közlekedésben betöltött szerepe, valamint az esetleges közmű-rekonstrukciók szükségessége.”

A kátyúprobléma kezelése érdekében a Fővárosi Közgyűlés januárban arról is határozott, hogy a Fővárosi Önkormányzat a kormányhoz fordul 300 millió forintos egyszeri támogatásért a kátyúmentesítési munkák finanszírozására.

Nyitókép: Facebook / Karácsony Gergely

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
dodek4b
2026. március 16. 13:10
A Csoki-Nyuszit a feladatán kívül minden érdekli. Hívja vissza a rózsaszín barátait aszfaltozni , az biztosan nem menne nekik csak a segg rázás , aszfalt vibrátornak azért még jók lennének !
DFK
2026. március 16. 12:42
ha volt 50 milliárd egy szeméttelepre, akkor ne legyen sírás a pénz miatt.
elcapo-2
2026. március 16. 12:41
A budapesti proliknak megfelel így is! Terepjáróval kell közlekedni!
nyugalom
2026. március 16. 12:34
Kevesebb jutalom, lopás!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!