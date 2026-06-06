Holló Gábor átlépte a hírszolgáltató és a tömegmanipulátor közötti határt, és ezt már semmi sem mossa le róla

Ugyanis mi is a propaganda? A latin propagare szóból ered, jelentése „terjeszteni”, illetve „olyan személy, aki valamely eszmét, tant vagy politikai elméletet írásban vagy szóban hirdet és terjeszt”. Egészen tág fogalom, éppen ez is a baj vele. Hiszen lehet azt mondani, hogy XY jobboldali újságíró propagandista, de akkor ZX is az, aki szintén nem vallja magát annak, csak éppen egy eszmét terjeszt írásban.

Egy átlagos Hírkereső-olvasó – érthető módon – nem feltételezi azt, hogy a legfrissebb vagy épp top hírek valójában nem a legfrissebb vagy a legnépszerűbb hírek, hanem azok, amelyeket egy milliárdos kénye-kedve szerint fontosnak tart. Ugyanolyan elítélendő hozzáállás ez, mint amikor Mark Zuckerberg vagy akár Elon Musk a saját kénye-kedve szerint alakítja a hírfolyamokat. A milliárdosok, legyenek forint- vagy dollármilliárdosok, vegyenek/alapítsanak újságot, ha annyira szeretnének befolyásolni, épp mint Magyarék tették a Kontrollal. Ha ugyanis igénybe veszünk egy szolgáltatást, ellátogatunk egy közösségi médiafelületre, ott azon tartalmaknak kell megjelenniük a feedünkben, amelyeket lájkoltunk, amelyekért aktívan tettünk, hogy elérjenek minket. Ha pedig ellátogatunk egy híraggregátor oldalára, akkor azt kellene látnunk, amit ígér: a legfrissebb vagy éppen a legolvasottabb híreket. Ennyi. A Hírkeresőn viszont nem ez volt a helyzet. Így aztán Holló átverte az olvasókat.

Közben a médiumokkal szerződéseket kötött, amelyekben – elmondása szerint – explicit módon nem szerepelt az egyenlő bánásmód követelménye. Ez persze az ő részükről hiba volt, ám lássuk be: az elvárás ettől még jogos lett volna. Ahogy az is elvárható, hogy a fodrász, akihez az ember jár, ugyanolyan minőségben vágja le a haját, mint a barátjáét.