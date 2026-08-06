Kiderült, hol folytatja Vitézy fővárosi embere: hát persze, hogy a Vitézy-féle minisztériumban

Lemondott Vitézy Dávid embere, a Podmaniczky Mozgalom egyik fővárosi képviselője
Távozik a Fővárosi Közgyűlésből Szilágyi Anna.
Szerdán lemondott a fővárosi képviselői mandátumáról, szerdára pedig kiderült: a Közlekedési és Beruházási Minisztériumban folytatja munkáját Szilágyi Anna.
Lemondott fővárosi képviselői mandátumáról Szilágyi Anna (Podmaniczky Mozgalom), miután a jövőben Vitézy Dávid mellett, a Közlekedési és Beruházási Minisztériumban vállal munkát. Közlése szerint az új tisztség jogszabály alapján összeférhetetlen az önkormányzati képviselői megbízatással.
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Távozik a Fővárosi Közgyűlésből Szilágyi Anna.
A Podmaniczky Mozgalom frakciójában a helyét Megellai Orsolya veszi át.
A leköszönő képviselő szerint utódja jelentős önkormányzati tapasztalattal rendelkezik, és hitelesen képviselheti a mozgalom 101 pontos programját.
Szilágyi azt írta, döntése nem a közélettől való visszavonulást jelenti, hanem a közszolgálat egy másik formájának választását. A minisztériumban az emberközpontú tervezésért és a társadalmi részvétellel kapcsolatos feladatok irányításáért lesz felelős.
Hozzátette, hogy a feladatkör nem előzmény nélküli: korábban a Budapest Fejlesztési Központban Vitézy Dáviddal együtt dolgozott több jelentős közlekedésfejlesztési projekten, köztük agglomerációs vasúti és HÉV-fejlesztéseken, valamint részt vett a Közlekedési Múzeum előkészítésében is.
Szilágyi közlése szerint a minisztériumban olyan projektek folytatásában vesz részt, mint az országos közlekedésszervező előkészítése vagy nagyszabású városrehabilitációs programok.
Célja, hogy „urbanistaként és service designerként” hozzájáruljon ahhoz, hogy a beruházások ne csupán műszaki és gazdasági szempontból legyenek sikeresek, hanem a lakosság valós igényeire is választ adjanak.
Úgy fogalmazott: azon dolgozik majd, hogy Magyarország közlekedési rendszerei, közintézményei és közterei minden településen egyszerűbben, kényelmesebben és méltósággal legyenek használhatók.
Szilágyi búcsúüzenetében megköszönte a képviselői munkáját kísérő támogatást, hozzászólásokat és javaslatokat. Jelezte, hogy a jövőben munkája inkább a háttérben zajlik majd, ugyanakkor a minisztérium hivatalos felületein keresztül továbbra is tájékoztatják a nyilvánosságot azokról a projektekről és társadalmi egyeztetésekről, amelyekben az állampolgárok is részt vehetnek.
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