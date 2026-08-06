Kiderült, hol folytatja Vitézy fővárosi embere: hát persze, hogy a Vitézy-féle minisztériumban

Szilágyi közlése szerint a minisztériumban olyan projektek folytatásában vesz részt, mint az országos közlekedésszervező előkészítése vagy nagyszabású városrehabilitációs programok.

Célja, hogy „urbanistaként és service designerként” hozzájáruljon ahhoz, hogy a beruházások ne csupán műszaki és gazdasági szempontból legyenek sikeresek, hanem a lakosság valós igényeire is választ adjanak.

Úgy fogalmazott: azon dolgozik majd, hogy Magyarország közlekedési rendszerei, közintézményei és közterei minden településen egyszerűbben, kényelmesebben és méltósággal legyenek használhatók.