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vitézy dávid podmaniczky mozgalom szilágyi anna

Kiderült, hol folytatja Vitézy fővárosi embere: hát persze, hogy a Vitézy-féle minisztériumban

2026. augusztus 06. 08:45

Szerdán lemondott a fővárosi képviselői mandátumáról, szerdára pedig kiderült: a Közlekedési és Beruházási Minisztériumban folytatja munkáját Szilágyi Anna.

2026. augusztus 06. 08:45
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Lemondott fővárosi képviselői mandátumáról Szilágyi Anna (Podmaniczky Mozgalom), miután a jövőben Vitézy Dávid mellett, a Közlekedési és Beruházási Minisztériumban vállal munkát. Közlése szerint az új tisztség jogszabály alapján összeférhetetlen az önkormányzati képviselői megbízatással.

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A Podmaniczky Mozgalom frakciójában a helyét Megellai Orsolya veszi át.

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A leköszönő képviselő szerint utódja jelentős önkormányzati tapasztalattal rendelkezik, és hitelesen képviselheti a mozgalom 101 pontos programját.

Szilágyi azt írta, döntése nem a közélettől való visszavonulást jelenti, hanem a közszolgálat egy másik formájának választását. A minisztériumban az emberközpontú tervezésért és a társadalmi részvétellel kapcsolatos feladatok irányításáért lesz felelős.

Hozzátette, hogy a feladatkör nem előzmény nélküli: korábban a Budapest Fejlesztési Központban Vitézy Dáviddal együtt dolgozott több jelentős közlekedésfejlesztési projekten, köztük agglomerációs vasúti és HÉV-fejlesztéseken, valamint részt vett a Közlekedési Múzeum előkészítésében is.

Szilágyi közlése szerint a minisztériumban olyan projektek folytatásában vesz részt, mint az országos közlekedésszervező előkészítése vagy nagyszabású városrehabilitációs programok.

Célja, hogy „urbanistaként és service designerként” hozzájáruljon ahhoz, hogy a beruházások ne csupán műszaki és gazdasági szempontból legyenek sikeresek, hanem a lakosság valós igényeire is választ adjanak.

Úgy fogalmazott: azon dolgozik majd, hogy Magyarország közlekedési rendszerei, közintézményei és közterei minden településen egyszerűbben, kényelmesebben és méltósággal legyenek használhatók.

Szilágyi búcsúüzenetében megköszönte a képviselői munkáját kísérő támogatást, hozzászólásokat és javaslatokat. Jelezte, hogy a jövőben munkája inkább a háttérben zajlik majd, ugyanakkor a minisztérium hivatalos felületein keresztül továbbra is tájékoztatják a nyilvánosságot azokról a projektekről és társadalmi egyeztetésekről, amelyekben az állampolgárok is részt vehetnek.

Nyitókép forrása: Facebook

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Összesen 6 komment

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citromosParizer
2026. augusztus 06. 11:12
Dumb és Dumber
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0
0
gondolkodo58
2026. augusztus 06. 10:31
A Haverok összejönnek a Tisza önkényben! Orbánék óvodások voltak ezen a téren! Így kell ezt csinálni tolvajt kiált a tolvaj, diktatúrát az önkényuralom, tehetetlenséget a tehetetlen…. A balga, irígy kis tehetségű emberek meg tapsolnak! Így épült fel a kommunizmus- fasizmus- liberalizmus egyaránt! Közös bennük (egyik a sok közül), hogy mindegyik dogmatikusan erőszakos, megfélemlítő a be nem hódolókkal szemben!!! Ez az erős fejlődő vallásnak is az eszköze! Amelyik nem ilyen az lassan elhal, kihal a társadalmi igény irántuk! Az emberek békéről beszélnek, de háborút akarnak, szeretetről elfogadásról zengenek, de útálnak-gyűlölnek-kigúnyolnak soha nem látott mértékben, nyugalomra vágynak de nem tudják elfogadni a nyugalmat, mindenki hibás, csak én nem, mindent szabad, csak engem ne érintsen!!! Kifordult, beteg, liberálisnak álcázott világ.
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sarzal
2026. augusztus 06. 09:50
minő meglepetés, ott mint podmaniczkys támogatta vitézit mindenben, most már a tiszában teszi ugyanezt
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1
0
Galerida
2026. augusztus 06. 09:43
A választás előtt péter naponta elmondta, hogy tízezerszám jelentkeznek náluk munkára a kitűnő szakemberek. Ehhez képest intenzív kukázás mellett sem tudták eddig feltölteni a minisztériumi apparátusokat még kiselejtezettekkel sem!
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