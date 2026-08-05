Panyi Szabolccsal építene „valódi szuverén külpolitikát” a Magyar Külügyi Intézet új vezetője

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„A küldetés a régi” Feledy Botond szerint.
Hosszú posztban gratulált a Magyar Külügyi Intézet új vezetőinek kinevezéséhez Panyi Szabolcs, a kampányhajrában külföldi titkosszolgálatokkal Szijjártó Péter akkori külügyminiszter lehallgatásában – és lejáratásában – együttműködő oknyomozó újságíró, akinek akkoriban a Direkt36-tól is távoznia kellett.
Az új vezérigazgatónak és vezérigazgató-helyettesnek, Feledy Botondnak és Rácz Andrásnak Panyi szerint „az idegen nagyhatalmi befolyás ellen is fel kell lépniük”,
ugyanis úgy látja, a Külügyi Intézetbe az elmúlt években beépültek a kínaiak és az oroszok. (Egyéb hatalmak beépüléséről nem tud; azt sem tudni, e kettő beépüléséről kitől tud.)
Feledy vezérigazgató kommentben köszönte meg Panyi gratulációját.
Úgy fogalmazott: „a helyszín új, a küldetés a régi – valódi szuverén külpolitika építése”. Hozzátette: ebben „számítunk az újságírókra továbbra is”.
Nyitókép: Facebook/Feledy Botond