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rácz andrás magyar külügyi intézet panyi szabolcs feledy botond

Panyi Szabolccsal építene „valódi szuverén külpolitikát” a Magyar Külügyi Intézet új vezetője

2026. augusztus 05. 21:37

„A küldetés a régi” Feledy Botond szerint.

2026. augusztus 05. 21:37
Feledy Botond

Hosszú posztban gratulált a Magyar Külügyi Intézet új vezetőinek kinevezéséhez Panyi Szabolcs, a kampányhajrában külföldi titkosszolgálatokkal Szijjártó Péter akkori külügyminiszter lehallgatásában – és lejáratásában – együttműködő oknyomozó újságíró, akinek akkoriban a Direkt36-tól is távoznia kellett.

Az új vezérigazgatónak és vezérigazgató-helyettesnek, Feledy Botondnak és Rácz Andrásnak Panyi szerint „az idegen nagyhatalmi befolyás ellen is fel kell lépniük”,

ugyanis úgy látja, a Külügyi Intézetbe az elmúlt években beépültek a kínaiak és az oroszok. (Egyéb hatalmak beépüléséről nem tud; azt sem tudni, e kettő beépüléséről kitől tud.)

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Feledy vezérigazgató kommentben köszönte meg Panyi gratulációját.

Úgy fogalmazott: „a helyszín új, a küldetés a régi – valódi szuverén külpolitika építése”. Hozzátette: ebben „számítunk az újságírókra továbbra is”.

Nyitókép: Facebook/Feledy Botond

 

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Összesen 39 komment

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Sorrend:
elfújta az ellenszél
2026. augusztus 05. 22:53
Szerintem csak félrehallották amit mondott. Szláva ukrajna volt az, nem szuverén külpolitika.
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2
0
dupree
2026. augusztus 05. 22:47
Panyi egy szar kis hazaáruló.
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5
0
Beszartak-a-fideszesek
2026. augusztus 05. 22:46
SzerintemBeszartak-a-fideszesek 2026. augusztus 05. 22:44 Orbánra ráolvasva mindent felsoroltál, amiért te rajongasz. Arról már le is tettél ugye, azt bizonygatni, hogy normális vagy 😁 Ilyen napraforgó Orbán gazdád. Ilyen köpönyegforgató a fajtád. Ilyen ócska szar ember a magyar. 😊
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0
4
lanygyongyfulbevaloval
2026. augusztus 05. 22:46
Panyi Szabolcs a bamba fejével inkább Jonny English mint 007 es.... amúgy megy a jó kurva anyjàt.
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3
0
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