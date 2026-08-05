Új kihívó miatt aggódhat Meloni, aki pont Ukrajnával kampányol

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Elege van a háború támogatásából.
Minden jel szerint új fronton hívják ki Giorgia Melonit a 2027-ben esedékes olaszországi parlamenti választáson – írja a POLITICO.
A front neve: Ukrajna.
Az Olaszország szegényebb, déli régióiban különösen népszerű, populista baloldali Öt Csillag Mozgalom (M5s) vezetője, Giuseppe Conte korábbi miniszterelnök a La Stampának adott interjújában kijelentette: bár korábban támogatta Ukrajna katonai támogatását, „mert világos katonai egyensúlytalanság állt fenn Oroszországhoz képest”, most, hogy Ukrajnának „magasan felszerelt katonai arzenálja van”, a továbbiakban már tartózkodnak a fegyverszállítmányokról szóló szavazásoknál, és „a tárgyalásokra való átállás irányába fogunk nyomást gyakorolni”.
Conte úgy látja: a fő cél az, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán és Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is tárgyalva megállapodás jöjjön létre a háború végéről.
„Putyin nem is akar tárgyalni? Üljünk le, beszéljünk, aztán lássuk meg, mi történik” – fogalmazott Conte, aki azért hozzátette, hogy minden jövendőbeli megállapodásnak védenie kell Kijev érdekeit. Az M5s emellett a védelmi költségvetés növelését is ellenzi, amely Meloni miniszterelnök egyik fontos ígérete.
Contéval azonban a baloldalon belül sem ért egyet mindenki. A legnagyobb ellenzéki párt, a balközép Demokrata Párt (Pd), amellyel Contéék együtt akarnak indulni a jövő évi választáson, hevesen ellenzi ezt az álláspontot. Conte ugyanis – tudva, hogy az olaszok alapvetően nem támogatják már Ukrajna segítését – a hamarosan következő előválasztáson a választókkal határoztatná meg a balközép blokk leendő Ukrajna-politikáját.
A Pd elnöke, Elly Schlein szerint ugyanakkor ez nem így működik. „Az első a program, amelyben az egész szövetség megállapodik, és utána jönnek az előválasztások, mert bárki is nyerje meg őket, annak az egész koalíciót kell vezetnie, nem csak a saját pártját” – fogalmazott.
Lorenzo Guerini korábbi védelmi miniszter, a Pd egyik vezető arca kifejezetten üzent is Conténak kedden. „Ha megosztja a széles koalíciót, azért ő lesz a felelős. Mi támogatjuk Ukrajnát fegyverek küldésével. A Pd Kijevet támogatja”, s az Ukrajnának juttatott katonai segítség „nem képezi tárgyalás alapját, pont” – fogalmazott.
Egy idei YouGov-felmérés szerint csak az olaszok 32 százalékát érdekli, hogy Ukrajna győz-e Oroszországgal szemben a háborúban; ez a legalacsonyabb érték a nyugat-európai országok között.
Olaszország GDP-je 0,17%-ával támogatja Ukrajnát, ami egész Európa egyik legalacsonyabb aránya.
Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Hoslet