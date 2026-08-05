Új kihívó miatt aggódhat Meloni, aki pont Ukrajnával kampányol

Minden jel szerint új fronton hívják ki Giorgia Melonit a 2027-ben esedékes olaszországi parlamenti választáson – írja a POLITICO.

A front neve: Ukrajna.

Az Olaszország szegényebb, déli régióiban különösen népszerű, populista baloldali Öt Csillag Mozgalom (M5s) vezetője, Giuseppe Conte korábbi miniszterelnök a La Stampának adott interjújában kijelentette: bár korábban támogatta Ukrajna katonai támogatását, „mert világos katonai egyensúlytalanság állt fenn Oroszországhoz képest”, most, hogy Ukrajnának „magasan felszerelt katonai arzenálja van”, a továbbiakban már tartózkodnak a fegyverszállítmányokról szóló szavazásoknál, és „a tárgyalásokra való átállás irányába fogunk nyomást gyakorolni”.