Olaszország felfüggeszti a schengeni egyezményt Ceuta miatt

Az olaszországi repülőtéri és kikötői határokon is helyreállították a Spanyolországból érkezők ellenőrzését – jelentette be a schengeni egyezmény felfüggesztését az olasz belügyminisztérium pénteken.

A határellenőrzés visszaállítását Giorgia Meloni miniszterelnök szorgalmazta, miután az észak-afrikai autonóm spanyol városba, Ceutába több tízezren jutottak be Marokkó felől.