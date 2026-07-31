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olaszország spanyolország határellenőrzés giorgia meloni

Olaszország felfüggeszti a schengeni egyezményt Ceuta miatt

2026. július 31. 19:41

A határellenőrzés visszaállítását Giorgia Meloni miniszterelnök szorgalmazta, miután az észak-afrikai autonóm spanyol városba, Ceutába több tízezren jutottak be Marokkó felől.

2026. július 31. 19:41
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Az olaszországi repülőtéri és kikötői határokon is helyreállították a Spanyolországból érkezők ellenőrzését – jelentette be a schengeni egyezmény felfüggesztését az olasz belügyminisztérium pénteken.

A határellenőrzés visszaállítását Giorgia Meloni miniszterelnök szorgalmazta, miután az észak-afrikai autonóm spanyol városba, Ceutába több tízezren jutottak be Marokkó felől.

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A schengeni megállapodás felfüggesztéséről Matteo Piantedosi belügyminiszter döntött a határellenőrzésért felelős hatóságokkal tartott egyeztetést követően.

A tárca közölte, hogy Matteo Piantedosi francia kollegájával Laurent Nunezzal is egyeztetett telefonon a két ország közötti hivatalos együttműködés keretében.

Tommaso Foti olasz EU-ügyi miniszter "hasznosnak és szükségesnek" nevezte Matteo Piantedosi döntését, hangsúlyozva, hogy amikor a migrációs áramlat nyomást gyakorol az államokra, "konkrét intézkedésekre van szükség, és felelősségvállalásra a határok védelmében".

Giorgio Gori, a balközép Demokrata Párt (PD) európai parlamenti képviselője a közösségi oldalán azt hangoztatta, hogy Ceuta Afrikában van, "aki oda érkezik, nem mozoghat szabadon az Európai Unióban, tehát semmi értelme a schengeni övezet felfüggesztésének". Hozzátette: a határellenőrzés helyreállításával a két ország közötti turizmust büntetik.

Giuseppe Conte volt kormányfő, az ellenzéki Öt Csillag Mozgalom (M5S) elnöke a római képviselőház előtt újságíróknak nyilatkozva úgy vélte, az intézkedéssel a Meloni-kormány az olasz szélsőjobb felé kacsint a jövő évi parlamenti választásokra készülve.

Conte kijelentette, hogy a Giorgia Meloni vezette kormány 2022-es megalakulása óta 326 ezren kötöttek ki az olaszországi partokon, és "nagyon szerény számú" bevándorlót utasítottak ki.

"És mit tesz most Meloni? Spanyolországot támadja, egyenesen a schengeni egyezmény felfüggesztésével. Elfelejtette, hogy 2023 nyarán szívhez szóló levelekkel rimánkodott az Európai Bizottságnak és Ursula von der Leyennek, hogy menjen el Lampedusára, ahol egy nap alatt csak hatezren kötöttek ki?" - mondta Giuseppe Conte.

Giorgia Meloni a péntekre virradó éjszaka közösségi oldalára azt írta, hogy a Ceutából érkező felvételek bizonyítják, hogy az ellenőrzés nélküli illegális bevándorlás konkrét veszélyt jelent az európai határok biztonságára.

Kifejtette, Olaszország nem marad tétlen.

A római kormányfő hangsúlyozta, hogy "az illegális bevándorlással szemben nem fogunk egy millimétert sem hátrálni: ennek a kormánynak továbbra is a határok védelme, az embercsempészek megállítása és a hatékony hazaszállítások biztosítása az irányvonala".

Még a határellenőrzés bevezetése előtt a madridi külügyminisztériumba bekérették Olaszország nagykövetét az intézkedés ellen tiltakozva.

Nyitókép: MTI/EPA/Reuters pool/Manon Cruz

 

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Összesen 8 komment

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Sorrend:
vezker
2026. július 31. 20:57
Maszlag a pórnépnek.
Válasz erre
1
0
Gubbio
•••
2026. július 31. 20:38 Szerkesztve
Spanyolországnak van közös határa Olaszországgal? Vagy a spanyolok úszva érkeznek Olaszországba?
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1
1
templar62
2026. július 31. 19:58
Az olaszországi embercsempészbandák nem tűrik a konkurenciát .
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6
0
johannluipigus
2026. július 31. 19:48
Mert mi van a digóknál, milyen tejjel-mézzel folyó Kánaán várja az előembereket? Ha meg várja, akkor miért nincs beszántva, helye sóval behintve?
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2
0
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