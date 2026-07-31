Hazajön az Országgyűlésbe Szekeres Pál, Orbán Balázs váltja az Európai Parlamentben

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Augusztus 31-jével lemond európai parlamenti mandátumáról Szekeres Pál, és a magyar Országgyűlésben folytatja, helyére az Európai Parlamentbe Orbán Balázs országgyűlési képviselő, a Fidesz korábbi kampányfőnöke ül be – írja az Index.
A portállal a Fidesz sajtóosztálya azt is közölte, hogy az európai parlamenti képviselőváltás az EP szeptember 14-i ülésnapján hatályosul.
1988-ban Szöulban lépett először olimpiai pástra vívóként Szekeres, aki 1987-ben már a világbajnoki bronzérmes magyar vívócsapat tagja volt. Első olimpiai aranyérmét azonban már az 1992-es barcelonai paralimpián szerezte, miután 1991-ben a bonni világbajnokságról hazafelé egy súlyos autóbalesetben csigolyatörést szenvedett, amely kerekesszékbe kényszerítette. (Nem egészen egy évre rá már az Európa-bajnokságot megnyerve jutott ki az olimpiára.)
A politikába 1998-ban kapcsolódott be a Magyar Demokrata Fórum (MDF) jelöltjeként, amikor mandátumot ugyan nem szerzett, de
Deutsch Tamás sportminisztersége alatt helyettes államtitkári kinevezést kapott, a fogyatékosok sportjáért felelt.
A 2002-es kormányváltás után, egészen 2006-ig a Medgyessy- és az első Gyurcsány-kormány is megtartotta posztján. 2008-2010 között a tőrválogatott szövetségi kapitánya, 2010 után sportpolitikáért felelős helyettes államtitkár, majd az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) miniszteri biztosa. 2018-2024 között a fővárosi Főkefe Kft. felügyelőbizottságát elnökölte, onnan jutott ki a Fidesz-KDNP listáján az Európai Parlamentbe.
Nyitókép: MTI/Czagány Balázs