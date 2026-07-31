Hazajön az Országgyűlésbe Szekeres Pál, Orbán Balázs váltja az Európai Parlamentben

Augusztus 31-jével lemond európai parlamenti mandátumáról Szekeres Pál, és a magyar Országgyűlésben folytatja, helyére az Európai Parlamentbe Orbán Balázs országgyűlési képviselő, a Fidesz korábbi kampányfőnöke ül be – írja az Index.

A portállal a Fidesz sajtóosztálya azt is közölte, hogy az európai parlamenti képviselőváltás az EP szeptember 14-i ülésnapján hatályosul.

1988-ban Szöulban lépett először olimpiai pástra vívóként Szekeres, aki 1987-ben már a világbajnoki bronzérmes magyar vívócsapat tagja volt. Első olimpiai aranyérmét azonban már az 1992-es barcelonai paralimpián szerezte, miután 1991-ben a bonni világbajnokságról hazafelé egy súlyos autóbalesetben csigolyatörést szenvedett, amely kerekesszékbe kényszerítette. (Nem egészen egy évre rá már az Európa-bajnokságot megnyerve jutott ki az olimpiára.)