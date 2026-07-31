Ft
Ft
37°C
20°C
Ft
Ft
37°C
20°C
07. 31.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 31.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Szekeres Pál orbán balázs európai parlament országgyűlés

Hazajön az Országgyűlésbe Szekeres Pál, Orbán Balázs váltja az Európai Parlamentben

2026. július 31. 19:35

Tervezett csere történik.

2026. július 31. 19:35
null

Augusztus 31-jével lemond európai parlamenti mandátumáról Szekeres Pál, és a magyar Országgyűlésben folytatja, helyére az Európai Parlamentbe Orbán Balázs országgyűlési képviselő, a Fidesz korábbi kampányfőnöke ül be – írja az Index.

A portállal a Fidesz sajtóosztálya azt is közölte, hogy az európai parlamenti képviselőváltás az EP szeptember 14-i ülésnapján hatályosul.

1988-ban Szöulban lépett először olimpiai pástra vívóként Szekeres, aki 1987-ben már a világbajnoki bronzérmes magyar vívócsapat tagja volt. Első olimpiai aranyérmét azonban már az 1992-es barcelonai paralimpián szerezte, miután 1991-ben a bonni világbajnokságról hazafelé egy súlyos autóbalesetben csigolyatörést szenvedett, amely kerekesszékbe kényszerítette. (Nem egészen egy évre rá már az Európa-bajnokságot megnyerve jutott ki az olimpiára.)

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

A politikába 1998-ban kapcsolódott be a Magyar Demokrata Fórum (MDF) jelöltjeként, amikor mandátumot ugyan nem szerzett, de

Deutsch Tamás sportminisztersége alatt helyettes államtitkári kinevezést kapott, a fogyatékosok sportjáért felelt.

A 2002-es kormányváltás után, egészen 2006-ig a Medgyessy- és az első Gyurcsány-kormány is megtartotta posztján. 2008-2010 között a tőrválogatott szövetségi kapitánya, 2010 után sportpolitikáért felelős helyettes államtitkár, majd az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) miniszteri biztosa. 2018-2024 között a fővárosi Főkefe Kft. felügyelőbizottságát elnökölte, onnan jutott ki a Fidesz-KDNP listáján az Európai Parlamentbe.

Nyitókép: MTI/Czagány Balázs

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Beszartak-a-fideszesek
2026. július 31. 21:52
mostar2222 2026. július 31. 20:40 Ízisz Hogyne, az Állami Számvevőszék folyamatosan nézett a fidesz kormány körmére, szigorúan ellenőrizte a közpénzek elköltését. Ti tényleg egy másik bolygón éltek...... Hagyd rá. Ízisz Zizi olyan, mint a többi fideszes: degenerált jelentéktelen senki. Egy párhuzamos valóságban élnek.
Válasz erre
1
5
astonph00125
2026. július 31. 21:05
A pénzügyi csalás nem csak a pénzedet veszi el – tönkreteszi a megélhetésedet, a bizalmadat és az érzelmeidet. Miután elvesztettem a megtakarításaimat, reménytelennek éreztem magam. Aztán találtam egy behajtási szakértőt, aki áttekintette az ügyemet, feltárta az igazságot, és segített visszaszerezni a pénzemet. A profizmusuk és az elkötelezettségük mindent megváltoztatott. Ha átvertek, ne add fel – vannak szakértők, akik segíthetnek visszaszerezni a pénzed." Vedd fel velük a kapcsolatot a [email protected] címen.
Válasz erre
0
2
sergent
2026. július 31. 21:00
Szegény Szekeres...... Hát kellett ez neki? De Orbán így döntött. Meddig hagyják még dönteni?
Válasz erre
0
12
Borblya
2026. július 31. 20:55
Jó döntés volt mindkét poszton. Szekeres Pál sportteljesítménye mutatja a kitartását, az erejét és a harcosságát. Az ellenfelének fel kell kötnie a gatyáját. Üdvözöljuk itthon! Orbán Balázs remélhetöleg többet tud tenni kint.
Válasz erre
7
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!