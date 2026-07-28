Megszavazta a parlament a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló javaslatot

Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) felállításáról szóló törvényjavaslatot kedden a parlament. A döntést 143 igen, 47 nem szavazattal hozták meg a képviselők.

Ennek értelmében a hivatal minden szükséges költségvetési forrást és jogi felhatalmazást megkap a munkájához.