Megszavazta a parlament a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló javaslatot

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Bérelhető a Mandiner korszerű stúdiója, mutatjuk a részleteket!
Zöld utat kapott a hivatal felállítása, amit több civil szervezet is élesen bírált, az ellenzék pedig többször is a kommunista ÁVH-hoz hasonlított.
Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) felállításáról szóló törvényjavaslatot kedden a parlament. A döntést 143 igen, 47 nem szavazattal hozták meg a képviselők.
Ennek értelmében a hivatal minden szükséges költségvetési forrást és jogi felhatalmazást megkap a munkájához.
Az ígéretek szerint az NVVH a kormánytól teljesen függetlenül fog működni, beszámolási kötelezettsége csak az Országgyűlés felé lesz. Vezetője és négy elnökhelyettese különleges rendőri védelem alatt áll majd, mentelmi joggal. A négy elnökhelyettesből három ügyész lesz.
Az NVVH közvagyonvédelmi kockázatértékelést, közvagyonvédelmi vizsgálatot végezhet, és közvagyonvédelmi felügyelet alá vonást rendelhet el. Emellett munkája során
joga van belépni a vizsgálathoz kapcsolódó helyiségekbe, irattárakba, raktárakba, szerverszobákba, átnézhet minden releváns iratot, nyilvántartást, szerződést, elektronikus adatrögzítőt, vizsgálhatja a felügyelet alá vont gazdálkodó szervezet fizetési számláját és pénzügyi eszközeit, a közvagyon visszaszerzése és védelme érdekében nyomozati és vádképviseleti hatásköröket gyakorolhat, illetve kérheti a rendőrség, az ügyészség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vagy egyéb szerv közreműködését.
A hivatal elnökét és elnökhelyetteseit a törvény hatálybalépésétől számított harminc napon belül választja meg az Országgyűlés.
Ennek kapcsán a Magyar Nemzet felidézte, hogy Magyar Péter korábban elszólta magát, amikor az Országgyűlés június 22-i ülésen a leendő vezetőkről azt mondta:
Az egyik egy pénzügyőr, egy neves NAV-os pénzügyőr lesz…
Miután szavaira felhorkant az ellenzék, a miniszterelnök gyorsan hozzátette: „…ha a pályázat eredményeként ő jön ki győztesen.”
A portál közölte, a Fidesz részéről több kritika is érte az NVVH-ról szóló tervezetet, a hivatalt többször is a kommunista ÁVH-hoz hasonlították. De
aggályokat fogalmazott meg a törvény tervezetével kapcsolatban a Helsinki Bizottság is.
Szerintük a hivatal hosszú távú társadalmi elfogadottságát nem kizárólag eredményessége, hanem az is meghatározza majd, hogy működése során mennyiben érvényesíti a jogállamiság biztosítékait. Ilyen téren a tervezetnek jelenlegi formájában több hiányossága van.
Nyitókép: Szigetváry Zsolt/MTI