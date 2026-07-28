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nvvh országgyűlés ávh Magyar Péter

Megszavazta a parlament a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló javaslatot

2026. július 28. 10:56

Zöld utat kapott a hivatal felállítása, amit több civil szervezet is élesen bírált, az ellenzék pedig többször is a kommunista ÁVH-hoz hasonlított.

2026. július 28. 10:56
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Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) felállításáról szóló törvényjavaslatot kedden a parlament. A döntést 143 igen, 47 nem szavazattal hozták meg a képviselők.

Ennek értelmében a hivatal minden szükséges költségvetési forrást és jogi felhatalmazást megkap a munkájához. 

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Az ígéretek szerint az NVVH a kormánytól teljesen függetlenül fog működni, beszámolási kötelezettsége csak az Országgyűlés felé lesz. Vezetője és négy elnökhelyettese különleges rendőri védelem alatt áll majd, mentelmi joggal. A négy elnökhelyettesből három ügyész lesz. 

Az NVVH közvagyonvédelmi kockázatértékelést, közvagyonvédelmi vizsgálatot végezhet, és közvagyonvédelmi felügyelet alá vonást rendelhet el. Emellett munkája során

 joga van belépni a vizsgálathoz kapcsolódó helyiségekbe, irattárakba, raktárakba, szerverszobákba, átnézhet minden releváns iratot, nyilvántartást, szerződést, elektronikus adatrögzítőt, vizsgálhatja a felügyelet alá vont gazdálkodó szervezet fizetési számláját és pénzügyi eszközeit, a közvagyon visszaszerzése és védelme érdekében nyomozati és vádképviseleti hatásköröket gyakorolhat, illetve kérheti a rendőrség, az ügyészség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vagy egyéb szerv közreműködését.

A hivatal elnökét és elnökhelyetteseit a törvény hatálybalépésétől számított harminc napon belül választja meg az Országgyűlés.

Ennek kapcsán a Magyar Nemzet felidézte, hogy  Magyar Péter korábban elszólta magát, amikor az Országgyűlés június 22-i ülésen a leendő vezetőkről azt mondta: 

Az egyik egy pénzügyőr, egy neves NAV-os pénzügyőr lesz…

Miután szavaira felhorkant az ellenzék, a miniszterelnök gyorsan hozzátette: „…ha a pályázat eredményeként ő jön ki győztesen.”

A portál közölte, a Fidesz részéről több kritika is érte az NVVH-ról szóló tervezetet, a hivatalt többször is a kommunista ÁVH-hoz hasonlították. De 

aggályokat fogalmazott meg a törvény tervezetével kapcsolatban a Helsinki Bizottság is. 

Szerintük a hivatal hosszú távú társadalmi elfogadottságát nem kizárólag eredményessége, hanem az is meghatározza majd, hogy működése során mennyiben érvényesíti a jogállamiság biztosítékait. Ilyen téren a tervezetnek jelenlegi formájában több hiányossága van.

Nyitókép: Szigetváry Zsolt/MTI

 

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Összesen 118 komment

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Sorrend:
astonph00125
2026. július 28. 13:26
Miután egy kifinomult kriptobefektetési rendszerben veszítettem pénzem, követtem a megfelelő kiberbűnözési jelentési lépéseket, és áttekintettem az FBI útmutatásait. A folyamat során azt tanácsolták, hogy konzultáljak egy független, pénzügyi csalásokban jártas behajtási szakértővel. Így találkoztam Mr. Brownnal, akit a hackelés és a pénzvisszaszerzés terén jártasnak írtak le. Először szkeptikus voltam, de az esetfelmérés, a technikai magyarázatok és a strukturált folyamat professzionálisnak tűnt. A beavatkozása után a helyzetem megoldódott. Ha úgy gondolod, hogy átvertek, a trustwave.cyberdefense [at] gmail [dot] com címen keresztül felveheted vele a kapcsolatot, hogy ellenőrizze, jogosult-e az ügyed a visszaszerzésre.
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0
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Fck fcbk
2026. július 28. 13:22
Az óbudai korrupciós ügyben is meggyanúsították Bús Balázst, legkevesebb 150 millió forintot kaphatott A szegedi Csillagbörtönben tölti búsan az idei nyarat. Forrás:://kuruc.info/
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0
0
nyugalom
•••
2026. július 28. 13:10 Szerkesztve
Hany kedves rokony dolgozik majd ott? A kretén velkeyt is vizsgalják?
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3
0
astonph00125
2026. július 28. 13:06
Miután egy kifinomult kriptobefektetési rendszerben veszítettem pénzem, követtem a megfelelő kiberbűnözési jelentési lépéseket, és áttekintettem az FBI útmutatásait. A folyamat során azt tanácsolták, hogy konzultáljak egy független, pénzügyi csalásokban jártas behajtási szakértővel. Így találkoztam Mr. Brownnal, akit a hackelés és a pénzvisszaszerzés terén jártasnak írtak le. Először szkeptikus voltam, de az esetfelmérés, a technikai magyarázatok és a strukturált folyamat professzionálisnak tűnt. A beavatkozása után a helyzetem megoldódott. Ha úgy gondolod, hogy átvertek, a trustwave.cyberdefense [at] gmail [dot] com címen keresztül felveheted vele a kapcsolatot, hogy ellenőrizze, jogosult-e az ügyed a visszaszerzésre.
Válasz erre
0
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