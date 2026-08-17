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fidesz alkotmánybíróság határozat

Tégláról téglára épül az önkény

2026. augusztus 17. 17:42

A lefejezett és megfélemlített Alkotmánybíróság mai határozata az önkény felé vezető további lépések előtt nyitja meg az utat.

2026. augusztus 17. 17:42
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Bóka János
Bóka János
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„Tégláról téglára épül az önkény. A lefejezett és megfélemlített Alkotmánybíróság mai határozata az önkény felé vezető további lépések előtt nyitja meg az utat.
Ha a köztársasági elnököt személyre szabott jogalkotással el lehet távolítani, akkor ma Magyarországon a Tisza-többség bárkivel bármit megtehet.
A Fidesz folytatja az önkénnyel szembeni békés és törvényes ellenállást, és annak minden eszközével élni fog parlamenten belül és kívül.”

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Összesen 43 komment

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Sorrend:
elfújta az ellenszél
2026. augusztus 17. 21:21
Ezek után ha tréfás kedvében áll bármit beleírhat az alkotmányba Polospeti, biztosra vehető hogy senki nem fogja megcenzúrázni. Például az lehetne a 18. módosítás, hogy a fenékküszöb jó dolog, de legjobb a Radnaimárk fenekén a küszöb.
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0
0
lemez
2026. augusztus 17. 20:50
Na,ezek tarra vágják rövid idön belül az országot.
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1
0
nyugalom
2026. augusztus 17. 20:36
Poloska esőt csinalt!szent!
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0
0
templar62
2026. augusztus 17. 20:24
Hajrá AfD .A németek beintenek a balfasz EU -nak .
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0
0
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