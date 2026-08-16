Nagyot bukott a tiszás jelölt a mohácsi időközin

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Teljes tiszás támogatással sem sikerült nyerni egy független jelölttel szemben.
Időközi képviselő-választást tartottak Mohácson, a Baranya vármegyei város 4. számú egyéni választókerületében augusztus 16-án, vasárnap. A választásra azért volt szükség, mert a körzet korábbi képviselője, Rózsahegyi Áron áprilisban a Tisza Párt színeiben országgyűlési mandátumot szerzett, ezért április 30-án lemondott önkormányzati képviselői tisztségéről.
A megüresedett képviselői helyért négy jelölt indult:
A választói névjegyzékben több mint 2500 választópolgár szerepelt.
A választást végül Horváth Ákos nyerte, a leadott és érvényes voksok 38,31 százalékával; őt követte a tiszás támogatott, Al-Emadné Balatinácz Marianna 32,18 százalékkal; majd Hegedűs Emese és Kiss Henrietta.
Nyitókép forrása: Facebook