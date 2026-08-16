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mohács tisza párt al - emadné balatinácz marianna Magyar Péter

Nagyot bukott a tiszás jelölt a mohácsi időközin

2026. augusztus 16. 21:41

Teljes tiszás támogatással sem sikerült nyerni egy független jelölttel szemben.

2026. augusztus 16. 21:41
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Időközi képviselő-választást tartottak Mohácson, a Baranya vármegyei város 4. számú egyéni választókerületében augusztus 16-án, vasárnap. A választásra azért volt szükség, mert a körzet korábbi képviselője, Rózsahegyi Áron áprilisban a Tisza Párt színeiben országgyűlési mandátumot szerzett, ezért április 30-án lemondott önkormányzati képviselői tisztségéről.

A megüresedett képviselői helyért négy jelölt indult:

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  • Al-Emadné Balatinácz Marianna, a Változást Akarók Nemzedéke Közéleti Egyesület (VAN Közéleti Egyesület) jelöltje – Magyar Péterék támogatottja,
  • Kiss Henrietta, a Mi Hazánk jelöltje,
  • Hegedűs Emese, független jelölt,
  • Horváth Ákos, független jelölt.

A választói névjegyzékben több mint 2500 választópolgár szerepelt.

A választást végül Horváth Ákos nyerte, a leadott és érvényes voksok 38,31 százalékával; őt követte a tiszás támogatott, Al-Emadné Balatinácz Marianna 32,18 százalékkal; majd Hegedűs Emese és Kiss Henrietta.

Nyitókép forrása: Facebook

 

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Összesen 107 komment

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Sorrend:
harald
2026. augusztus 17. 10:46
Na de kérem, azt ki hitte el, hogy Viktort nem kívülről puccsolták meg?
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1
0
grammar-nazi
2026. augusztus 17. 10:46
32:38 az nem "nagy bukás", sajnálom.
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0
0
polárüveg
•••
2026. augusztus 17. 10:31 Szerkesztve
Micsoda??? Hát nem működött az április 12-i váltóerő?? Hogy lehet ez, kérem? Most akkor váltani akarnak az emberek, vagy nem? Vagy valami más volt az az "erő"?
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0
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mikehlz
2026. augusztus 17. 09:17
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