Nagyot bukott a tiszás jelölt a mohácsi időközin

A választói névjegyzékben több mint 2500 választópolgár szerepelt.

A választást végül Horváth Ákos nyerte, a leadott és érvényes voksok 38,31 százalékával; őt követte a tiszás támogatott, Al-Emadné Balatinácz Marianna 32,18 százalékkal; majd Hegedűs Emese és Kiss Henrietta.

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