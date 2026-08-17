Trump újabb országot fenyegetett meg azzal, hogy lebombázza

Teherán folyamatos tárgyalásokat folytat Ománnal a kereskedelmi hajózás számára biztonságos átjárás létrehozásáról a szoroson keresztül, amely stratégiai jelentőségű olaj- és gázszállítási szűk keresztmetszet, összekötve a Perzsa-öblöt az Ománi-öböllel és az Arab-tengerrel.

A hónap elején Abbas Araghchi iráni külügyminiszter kijelentette, hogy az Ománnal folytatott tárgyalások a „záró szakaszban” vannak, de hangsúlyozta, hogy a két ország közötti bármilyen megállapodás nem jelenti azt, hogy a Hormuzi-szoros újra megnyílna, mivel ez további „feltételektől” függ – az iráni állami média szerint.