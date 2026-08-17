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fox news tárgyalás irán donald trump

Trump újabb országot fenyegetett meg azzal, hogy lebombázza

2026. augusztus 17. 17:17

Donald Trump amerikai elnök azzal fenyegetőzött, hogy támadást indít Omán ellen, ha az „akadályozza” a Washington és Teherán közötti, a Hormuzi-szorosról szóló tárgyalásokat.

2026. augusztus 17. 17:17
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Donald Trump amerikai elnök azzal fenyegetőzött, hogy támadást indít Omán ellen, ha az „akadályozza” a Washington és Teherán közötti, a Hormuzi-szorosról szóló tárgyalásokat – írja az Euronews. 

„Ha Omán az utunkba áll, szarrá bombázzuk őket”

 – mondta Trump hétfőn a Fox Newsnak adott interjúban, miközben lejárt a júniusi amerikai–iráni szándéknyilatkozat.

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Teherán folyamatos tárgyalásokat folytat Ománnal a kereskedelmi hajózás számára biztonságos átjárás létrehozásáról a szoroson keresztül, amely stratégiai jelentőségű olaj- és gázszállítási szűk keresztmetszet, összekötve a Perzsa-öblöt az Ománi-öböllel és az Arab-tengerrel.

A hónap elején Abbas Araghchi iráni külügyminiszter kijelentette, hogy az Ománnal folytatott tárgyalások a „záró szakaszban” vannak, de hangsúlyozta, hogy a két ország közötti bármilyen megállapodás nem jelenti azt, hogy a Hormuzi-szoros újra megnyílna, mivel ez további „feltételektől” függ – az iráni állami média szerint.

A tárgyalások ellenére Trump többször is hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok ellenőrzi a szorosot, amelyet Teherán az iráni háború február végi kitörését követően gyakorlatilag lezárt.

„Az Egyesült Államok teljes ellenőrzése alatt tartja a Hormuzi-szorosot. ÚGY GONDOLOM, MEG IS TARTJUK” – írta az elnök a múlt héten a Truth Socialon közzétett bejegyzésében.

Trump heves reakciót váltott ki Teheránból azzal is, hogy pénteken – látszólag tréfásan – kijelentette: hamarosan „az Egyesült Államok területének” fogja nyilvánítani a szorosot.

Az X-en közzétett bejegyzésében Kazem Gharibabadi, Irán jogi és nemzetközi ügyekért felelős külügyminiszter-helyettese így reagált a megjegyzésekre: „A Hormuzi-szoros mindig is iráni volt, iráni, és iráni is marad.”

„Ezt a szorost kizárólag Irán parancsára lehet lezárni és megnyitni, és amíg nem fogadjátok el a vereség valóságát, és nem hagyjátok abba a fantáziadús téveszméiteket, Irán továbbra is fenntartja a blokádot”

 – tette hozzá.

Nyitókép: AFP

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Összesen 12 komment

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Sorrend:
rottyos-ducse
2026. augusztus 17. 19:43
Orban bekedonaldja, elobb utobb csak kilovi valaki Habar az oszi valasztasok utan nem marad hatalma, irkalhat az X-re egesz nap
Válasz erre
0
3
cccatch
2026. augusztus 17. 19:12
Trump bekattant. Nem tudta lezárni az orosz-ukrán konfliktet, mert OroszO. erőssebbnek bizonyult az USA-nal.
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3
0
lucasko
2026. augusztus 17. 18:18
A pénzügyi csalás nem csak a pénzedet veszi el – tönkreteszi a megélhetésedet, a bizalmadat és az érzelmeidet. Miután elvesztettem a megtakarításaimat, reménytelennek éreztem magam. Aztán találtam egy behajtási szakértőt, aki áttekintette az ügyemet, feltárta az igazságot, és segített visszaszerezni a pénzemet. A profizmusuk és az elkötelezettségük mindent megváltoztatott. Ha átvertek, ne add fel – vannak szakértők, akik segíthetnek visszaszerezni a pénzed." Vedd fel velük a kapcsolatot a [email protected] címen.
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0
2
Canadian
2026. augusztus 17. 18:14
Trump itt melléfogott. Omán régi amerikai szövetséges és kereskedelmi partner. Baráti országokkal nem kéne így beszélni.
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3
0
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