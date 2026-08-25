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hormuzi - szoros irán donald trump

Trump ismét nagyon kemény üzenetet küldött Iránnak

2026. augusztus 25. 18:05

Donald Trump amerikai elnök szerint minden tengeri aknát eltávolítottak, illetve megsemmisítettek a Hormuzi-szoros nemzetközi vízi útvonalán. Az elnök emellett arra szólította fel Iránt, hogy azonnal le állítsa le a tüntetéseken való részvételért elítéltek kivégzését.

2026. augusztus 25. 18:05
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Trump az amerikai haditengerészettől származó friss tájékoztatásra hivatkozott internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében, amelyben arra figyelmeztette Iránt, hogy bármely hajót, amely megkísérel további aknákat elhelyezni, az amerikai haderő "azonnal és szisztematikusan elpusztítja", amit "zéró tolerancia" politikának nevezett.

Hozzátette, hogy az amerikai űrhaderő segítségével állandó szoros megfigyelés alatt tartják a Hormuzi-szorost, valamint Irán nukleáris létesítményeit, így a Pickaxe hegyet, valamint a tavaly lebombázott további helyszíneket.

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Egy korábbi bejegyzésében Donald Trump azonnal megállítandó humanitárius válságnak nevezte azt, ami jelenleg Iránban zajlik. Az elnök azt írta, hogy az iráni kormány nem tudja fizetni hadseregének jelentős részét. Hozzátette: "ezzel egy időben korábban nem látott számban ölnek meg tüntetőket, még akkor is, ha azok nem tüntetnek. Ezt meg kell állítani, most!" - szögezte le.

Nyitókép: Donald Trump X-oldala

 

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Összesen 5 komment

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Sorrend:
formaegy-2
2026. augusztus 25. 20:30
Na akkor meg is van az ok az újabb bombázásokra.
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0
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powerage
2026. augusztus 25. 19:22
"Az elnök emellett arra szólította fel Iránt, hogy azonnal le állítsa le a tüntetéseken való részvételért elítéltek kivégzését." Túl sok Moszad és CIA bedolgozó akadt köztük, hogy ennyire aggódik?
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OszkárOszi
2026. augusztus 25. 18:48
Úgy tűnik, az USA nem tudja érvényesíteni az akaratát Irán felett.
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0
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__iX
2026. augusztus 25. 18:43
Hey Chump : "You're nearly a laugh You're nearly a laugh, but you're really a cry"
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