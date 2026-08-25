Trump ismét nagyon kemény üzenetet küldött Iránnak

Trump az amerikai haditengerészettől származó friss tájékoztatásra hivatkozott internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében, amelyben arra figyelmeztette Iránt, hogy bármely hajót, amely megkísérel további aknákat elhelyezni, az amerikai haderő "azonnal és szisztematikusan elpusztítja", amit "zéró tolerancia" politikának nevezett.

Hozzátette, hogy az amerikai űrhaderő segítségével állandó szoros megfigyelés alatt tartják a Hormuzi-szorost, valamint Irán nukleáris létesítményeit, így a Pickaxe hegyet, valamint a tavaly lebombázott további helyszíneket.