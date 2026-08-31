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forradalmi gárda hormuzi szoros egyesült államok

Amerika újrakezdte: oda szúrt Iránnak, ahol igazán fáj

2026. augusztus 31. 08:04

Megelőző légicsapásban zúzta szét Washington a Hormuzi-szoroshoz legközelebb fekvő Larak-szigeten az iráni rakétaindító állásokat.

2026. augusztus 31. 08:04
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Az iráni Forradalmi Gárda egységei rakétaindítást készítettek elő, valamint újabb tengeri aknákat készültek elhelyezni a hajózási útvonalon, de az Egyesült Államok megelőző légitámadást hajtott végre ellene a Hormuzi-szoroshoz legközelebb fekvő Larak-szigeten vasárnap – közölték amerikai tisztségviselők.

A perzsák természetesen agresszióval vádolták az amerikaiakat, akik a csapás megelőző jellegére hivakoztak. 

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Az illetékes parancsnokság közölte, hogy az iráni partvidékre érvényben lévő haditengerészeti blokádnak köszönhetően július 14-e óta 83 kereskedelmi hajót akadályozott meg abban, hogy eljusson a perzsa államba vagy távozzon onnan.

Irán persze igyekezett visszavágni, ballisztikus rakétákkal lőttek Jordániában működő amerikai támaszpontokat, de a légvédelem elhárította a támadást.

 

Fotó: MAHMOUD ZAYYAT / AFP

Összesen 16 komment

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NokiNokedli
2026. augusztus 31. 11:43
Talán ha nem propagandát, hanem híreket tolna a Mandi, olvasottabb lenne. Nem tanultak a választások előtti agymenésükből.
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oberennsinnen49
2026. augusztus 31. 10:13
Venezuelában az USA megelőző csapást mért az olajmezők elfoglalásával, mert Venezuela az olaj- és gázkészletével a venezuelai népnek akarta. Mi ebben az újdonság? Ezt csinálja 1916, az I. háborúba való belépése óta, ami inkább volt egy "végre, ott vagyunk" rejtett indulat, mint az elnökük - aki állítólag súlyos idegrendszeri betegségben szenvedett - mondotta: "„… az igazság sokkal fontosabb, mint a béke, és harcolnunk kell azokért a dolgokért, melyek mindig is a legközelebb álltak a szívünkhöz – a demokráciáért, azok jogaiért, akik alávetik magukat a hatalomnak, hogy beleszólhassanak a saját kormányzásukba, a kis nemzetek jogaiért és szabadságáért és a jog egyetemes uralmáért […] hogy így békét és biztonságot hozzunk minden nemzet számára, és végre szabaddá tehessük a világot.” (R. Woodrow Wilson elnök 1917. április 2-i kongresszusi beszédéből)" No, azóta van a világ folytonos "USA-béke és szabadság" állapotában. De ez nem meglepő, tekintve az VALÓDI irányítóik ultranáci természetét.
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masikhozzaszolo
2026. augusztus 31. 10:11
/iráni rakétaindító állásokat/ Ne írjatok hülyeséget! Eddig azokat 1. nem vették észre? 2. Csak nézegették? 3. A múltkor már mindet megsemmisítették.
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utzuneki
2026. augusztus 31. 09:31
Megint nyertek az usások
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