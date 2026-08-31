Amerika újrakezdte: oda szúrt Iránnak, ahol igazán fáj

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Megelőző légicsapásban zúzta szét Washington a Hormuzi-szoroshoz legközelebb fekvő Larak-szigeten az iráni rakétaindító állásokat.
Az iráni Forradalmi Gárda egységei rakétaindítást készítettek elő, valamint újabb tengeri aknákat készültek elhelyezni a hajózási útvonalon, de az Egyesült Államok megelőző légitámadást hajtott végre ellene a Hormuzi-szoroshoz legközelebb fekvő Larak-szigeten vasárnap – közölték amerikai tisztségviselők.
A perzsák természetesen agresszióval vádolták az amerikaiakat, akik a csapás megelőző jellegére hivakoztak.
Az illetékes parancsnokság közölte, hogy az iráni partvidékre érvényben lévő haditengerészeti blokádnak köszönhetően július 14-e óta 83 kereskedelmi hajót akadályozott meg abban, hogy eljusson a perzsa államba vagy távozzon onnan.
Irán persze igyekezett visszavágni, ballisztikus rakétákkal lőttek Jordániában működő amerikai támaszpontokat, de a légvédelem elhárította a támadást.
Fotó: MAHMOUD ZAYYAT / AFP