Amerika újrakezdte: oda szúrt Iránnak, ahol igazán fáj

Az iráni Forradalmi Gárda egységei rakétaindítást készítettek elő, valamint újabb tengeri aknákat készültek elhelyezni a hajózási útvonalon, de az Egyesült Államok megelőző légitámadást hajtott végre ellene a Hormuzi-szoroshoz legközelebb fekvő Larak-szigeten vasárnap – közölték amerikai tisztségviselők.

A perzsák természetesen agresszióval vádolták az amerikaiakat, akik a csapás megelőző jellegére hivakoztak.