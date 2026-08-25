Kanada visszavág: brutális vámokat vetnek ki az amerikai termékekre

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A kanadai kormány bejelentette kedden, hogy az Egyesült Államok hasonló intézkedéseire adott válaszlépésként szeptember 8-ától 15, 25, illetve 50 százalékos vámot vet ki 700 amerikai importárucikkre, 27,6 milliárd kanadai dollár (6169 milliárd forint) értékben.
A közlemény szerint ez az összeg megegyezik a Washington által bevezetett új vámok összértékével. Emellett bejelenttették azt is, hogy az új amerikai vámok további ellentételezéseként a kormány támogatni fogja az amerikai vámintézkedés sújtotta kis- és közepes vállalkozásokat egy 7,5 milliárd kanadai dolláros keretből, amely az iparágak életben tartására és munkavállalóik megtartására, valamint konkrét pénzügyi támogatások kifizetésére lesz felhasználható.
A viszontvámok az Egyesült Államokból származó ipari alapanyagok mellett mindennapi fogyasztási cikkekre is kiterjednek. A kanadai kormány szándéka szerint a 27,6 milliárd kandai dollár értékű importra vonatkozó intézkedése szeptember 8-án lép hatályba. Az amerikai acél- és alumíniumtermékek esetében 25-ről 50 százalékra emelkedik a behozatalt terhelő vám - derül ki az tájékoztatásból.
Kanada szintén 50 százalékra növelte a vámot bútorokra és ruházati termékekre. A teher 25 százalékos lesz bizonyos műszaki berendezések, sajtfélék, halak és tengergyümölcs-termékek, valamint bizonyos feldolgozott acél- és alumíniumáruk esetében, és növekszik a vám bizonyos kozmetikumok, de az Egyesült Államokból származó toalettpapír után is.
Kanada egyúttal érvényben tartja az Egyesült Államokban gyártott járművek 25 százalékos vámját - közölték kanadai tisztségviselők. Hangsúlyozták, hogy a vámok elsődleges célja nem Kanada vámbevételeinek növelése, hanem a kanadai vállalkozások védelme és az Egyesült Államokból származó behozatal csökkentése.
A viszontvámokat a kanadai kormány arra reagálva jelentette be, hogy Donald Trump amerikai elnök kormányzata szombaton ugyancsak 20 milliárd dollár értékben 50 százalékos vámot vetett ki kanadai árucikkekre.
Az intézkedést washingtoni részről a két ország közötti kereskedelmi megállapodás véglegesítésére irányuló tárgyalások összeomlásával indokolták.
Trump múlt csütörtökön még arról beszélt, hogy Mark Carney kanadai miniszterelnökkel folytatott telefonbeszélgetésén megállapodott egy "méltányos" kereskedelmi egyezmény alapelveiről, a megállapodás véglegesítéséről viszont nem jutottak egyezségre, és ezt követően ismét elmélyült az amerikai-kanadai kereskedelmi konfliktus.
Nyitókép: Prime Minister of Canada/Facebook