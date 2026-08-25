Kanada visszavág: brutális vámokat vetnek ki az amerikai termékekre

A közlemény szerint ez az összeg megegyezik a Washington által bevezetett új vámok összértékével. Emellett bejelenttették azt is, hogy az új amerikai vámok további ellentételezéseként a kormány támogatni fogja az amerikai vámintézkedés sújtotta kis- és közepes vállalkozásokat egy 7,5 milliárd kanadai dolláros keretből, amely az iparágak életben tartására és munkavállalóik megtartására, valamint konkrét pénzügyi támogatások kifizetésére lesz felhasználható.

A viszontvámok az Egyesült Államokból származó ipari alapanyagok mellett mindennapi fogyasztási cikkekre is kiterjednek. A kanadai kormány szándéka szerint a 27,6 milliárd kandai dollár értékű importra vonatkozó intézkedése szeptember 8-án lép hatályba. Az amerikai acél- és alumíniumtermékek esetében 25-ről 50 százalékra emelkedik a behozatalt terhelő vám - derül ki az tájékoztatásból.