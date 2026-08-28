Ez már háború: Trump egyszer csak fogta magát, és átnevezte Kanada egyik legnagyobb tavát

Trump bekeményített: ötvenszázalékos vámmal sújtja Kanadát az Egyesült Államok
Az Egyesült Államok ötvenszázalékos vámot vetett ki a Kanadából érkező áruk egy részére, miután a kereskedelmi tárgyalások eredménytelenül zárultak.
Na jó, félig az Egyesült Államoké is, de akkor is, ez egy elég barátságtalan lépés volt. Nem is hagyták annyiban a kanadaiak, mutatjuk a részleteket!
Újabb szúrást vitt be Donald Trump amerikai elnök Kanadának: elrendelte, hogy az Egyesült Államok hivatalosan „Amerika-tóként” (Lake America) ismerje el az Ontario-tavat – számolt be róla a CNN.
Trump csütörtökön az Ovális Irodában, a Nagy-tavakat ábrázoló térképek előtt jelentette be, hogy az átnevezés azonnal hatályba lép. Az egyik térképen az Ontario-tó helyén már a „Lake America” elnevezés szerepelt.
Az amerikai elnök azt mondta, régóta gondolkodott az átnevezésen. Tréfásan azt is felvetette, hogy miután már van „Amerika-öböl” és „Amerika-tó”, akár az Atlanti- vagy a Csendes-óceán átnevezése is következhet. Igaz, a névváltoztatás csak az amerikai szövetségi kormányt és csatolt tartozékait érinti, más országokat nem kötelez semmire, jegyzi meg a lap; hasonló helyzet alakult ki, amikor korábban a Mexikói-öblöt nevezte át Amerika-öbölre.
Nyilván Kanadában nem örültek a fejleményeknek, Mark Carney miniszterelnök gyorsan reagált Trump döntésére, emlékeztetve rá, hogy
az Ontario-tó neve több mint négyszáz éves, vagyis régebbi mind az Egyesült Államoknál, mind Kanadánál.
Carney szerint az Ontario elnevezés a wendat Ontari’io szóból származik, amelynek jelentése nagyjából: „a tó gyönyörű, a tó nagy”. A miniszterelnök leszögezte: Kanada számára a víz neve „ma és mindörökké” Ontario-tó marad.
Doug Ford, Ontario miniszterelnöke hasonlóan reagált: szerinte a kanadaiak és a világ többi része továbbra is Ontario-tónak fogja nevezni. Tim Houston, Új-Skócia miniszterelnöke ennél rövidebben fogalmazott: szerinte a történet már „igazi ostobaság”, a tó pedig továbbra is Ontario-tó.
Emlékezetes, az átnevezést az Egyesült Államok és Kanada között kiéleződött vámháború előzte meg, s Trump már azután kezdett beszélni az ötletről, hogy a két ország kereskedelmi tárgyalásai zátonyra futottak.
Washington a hétvégén 50 százalékos vámot vetett ki mintegy 20 milliárd dollár értékű kanadai árura, amire Ottawa amerikai termékeket sújtó vámemelésekkel válaszolt. Trump további intézkedésekkel fenyegetett, ha Kanada nem enged.
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Az Egyesült Államok ötvenszázalékos vámot vetett ki a Kanadából érkező áruk egy részére, miután a kereskedelmi tárgyalások eredménytelenül zárultak.
Az elnök kedden már arról beszélt, hogy komolyan fontolgatja az Ontario-tó átnevezését, mivel szerinte az Egyesült Államok a jövőben jóval kevesebb üzletet köthet Ontarióval. Kanada ugyanakkor továbbra is az Egyesült Államok második legnagyobb kereskedelmi partnere Mexikó után, az amerikai külkereskedelem 12,6 százalékát adja.
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Ez lehet a Kanadával folytatott vámháború következménye.
Trump csütörtökön kemény szavakkal támadta az északi szomszédot: Kanadát a kereskedelmi tárgyalások szempontjából a legnehezebb partnernek nevezte, és azzal vádolta a kanadai vezetőket, hogy rosszul bánnak az Egyesült Államokkal.
Ami a tavat illeti, Trump azzal indokolta döntését, hogy a tó legmélyebb vizei és víztömegének nagyobb része amerikai területen található. Az Ontario és New York állam között fekvő tavat az Egyesült Államok örökségének és jelentős értékének nevezte.
Nyitókép: Cole Burston / AFP