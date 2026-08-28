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péntek
kanada egyesült államok trump

Ez már háború: Trump egyszer csak fogta magát, és átnevezte Kanada egyik legnagyobb tavát

2026. augusztus 28. 07:59

Na jó, félig az Egyesült Államoké is, de akkor is, ez egy elég barátságtalan lépés volt. Nem is hagyták annyiban a kanadaiak, mutatjuk a részleteket!

2026. augusztus 28. 07:59
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Újabb szúrást vitt be Donald Trump amerikai elnök Kanadának: elrendelte, hogy az Egyesült Államok hivatalosan „Amerika-tóként” (Lake America) ismerje el az Ontario-tavat – számolt be róla a CNN.

Trump csütörtökön az Ovális Irodában, a Nagy-tavakat ábrázoló térképek előtt jelentette be, hogy az átnevezés azonnal hatályba lép. Az egyik térképen az Ontario-tó helyén már a „Lake America” elnevezés szerepelt.

Az amerikai elnök azt mondta, régóta gondolkodott az átnevezésen. Tréfásan azt is felvetette, hogy miután már van „Amerika-öböl” és „Amerika-tó”, akár az Atlanti- vagy a Csendes-óceán átnevezése is következhet. Igaz, a névváltoztatás csak az amerikai szövetségi kormányt és csatolt tartozékait érinti, más országokat nem kötelez semmire, jegyzi meg a lap; hasonló helyzet alakult ki, amikor korábban a Mexikói-öblöt nevezte át Amerika-öbölre.

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Nyilván Kanadában nem örültek a fejleményeknek, Mark Carney miniszterelnök gyorsan reagált Trump döntésére, emlékeztetve rá, hogy 

az Ontario-tó neve több mint négyszáz éves, vagyis régebbi mind az Egyesült Államoknál, mind Kanadánál.

Carney szerint az Ontario elnevezés a wendat Ontari’io szóból származik, amelynek jelentése nagyjából: „a tó gyönyörű, a tó nagy”. A miniszterelnök leszögezte: Kanada számára a víz neve „ma és mindörökké” Ontario-tó marad.

Doug Ford, Ontario miniszterelnöke hasonlóan reagált: szerinte a kanadaiak és a világ többi része továbbra is Ontario-tónak fogja nevezni. Tim Houston, Új-Skócia miniszterelnöke ennél rövidebben fogalmazott: szerinte a történet már „igazi ostobaság”, a tó pedig továbbra is Ontario-tó.

Emlékezetes, az átnevezést az Egyesült Államok és Kanada között kiéleződött vámháború előzte meg, s Trump már azután kezdett beszélni az ötletről, hogy a két ország kereskedelmi tárgyalásai zátonyra futottak.

Washington a hétvégén 50 százalékos vámot vetett ki mintegy 20 milliárd dollár értékű kanadai árura, amire Ottawa amerikai termékeket sújtó vámemelésekkel válaszolt. Trump további intézkedésekkel fenyegetett, ha Kanada nem enged.

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Az elnök kedden már arról beszélt, hogy komolyan fontolgatja az Ontario-tó átnevezését, mivel szerinte az Egyesült Államok a jövőben jóval kevesebb üzletet köthet Ontarióval. Kanada ugyanakkor továbbra is az Egyesült Államok második legnagyobb kereskedelmi partnere Mexikó után, az amerikai külkereskedelem 12,6 százalékát adja.

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Trump csütörtökön kemény szavakkal támadta az északi szomszédot: Kanadát a kereskedelmi tárgyalások szempontjából a legnehezebb partnernek nevezte, és azzal vádolta a kanadai vezetőket, hogy rosszul bánnak az Egyesült Államokkal.

Ami a tavat illeti, Trump azzal indokolta döntését, hogy a tó legmélyebb vizei és víztömegének nagyobb része amerikai területen található. Az Ontario és New York állam között fekvő tavat az Egyesült Államok örökségének és jelentős értékének nevezte.

Nyitókép: Cole Burston / AFP

Összesen 11 komment

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kbs-real
2026. augusztus 28. 11:27
Na és? Mi is másképp hívjuk a Fertő tavat, mint a susikok. És a tótok se hívják Dunának a "közös" folyót.
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orokkuruc-2
2026. augusztus 28. 10:53
Az USA lakók nagyok az "Amerika" szó (ami egy kontinens neve) teljesen értelmetlen alkalmazásában. Mivel nem túl bonyolultak, az országukat is Amerikának nevezik. A még hülyébbek meg utánozzák őket.
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tikkadt-szocske
2026. augusztus 28. 10:35
Csalódtam Trumpban, holott a republikánusok szuverenitásigyekezete továbbra is szimpatikus. Ez a fajta melldöngetős- vámháborús- húsz szókincses " megint naggyá tesszük Amerikát " akció nem igazán nyerte el a választók tetszését. Így utólag az az érzésem, hogy Trump csak mutogatta Orbánt mint egy ritka, messziről érkezett exotikus benszülöttet és bőszen dicsekedett vele a havereinek, akik azt sem tudták, hol van Magyarország. Annyit tudtak csak, hogy arrafelé nincs migráns, mert Orbán ezt nem engedi. Pont. A percenkent változó vámtarifák sem növelték Trump szavahihetőségét, az egész egy perzsa piaci, rikácsolós alkudozáshoz kezdett hasonlítani, ahol az egyik fél államdóan az izmait fitogtatja, a másik meg a fogát csikorgatja dühében ( közben esetleg bájosan mosolyog ) Mindezek dacára továbbra is drukkolok a Patriótáknak, a CPAC - nak és minden hazafias konzervatív mozgalomnak, akkor is, ha jelenleg errefelé a kommunista-neoliberális bolsevikoknak áll a zászló.
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Irgum-burgum
•••
2026. augusztus 28. 10:33 Szerkesztve
Ez történik, ha egy 5-6 éves gyerek IQ-jával rendelkező, nárcisztikus szociopatát választanak meg a világ legjelentősebb hatalma élére. Kína elégedetten dörzsöli a kezét örömében...
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