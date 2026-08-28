Ez már háború: Trump egyszer csak fogta magát, és átnevezte Kanada egyik legnagyobb tavát

Újabb szúrást vitt be Donald Trump amerikai elnök Kanadának: elrendelte, hogy az Egyesült Államok hivatalosan „Amerika-tóként” (Lake America) ismerje el az Ontario-tavat – számolt be róla a CNN.

Trump csütörtökön az Ovális Irodában, a Nagy-tavakat ábrázoló térképek előtt jelentette be, hogy az átnevezés azonnal hatályba lép. Az egyik térképen az Ontario-tó helyén már a „Lake America” elnevezés szerepelt.

Az amerikai elnök azt mondta, régóta gondolkodott az átnevezésen. Tréfásan azt is felvetette, hogy miután már van „Amerika-öböl” és „Amerika-tó”, akár az Atlanti- vagy a Csendes-óceán átnevezése is következhet. Igaz, a névváltoztatás csak az amerikai szövetségi kormányt és csatolt tartozékait érinti, más országokat nem kötelez semmire, jegyzi meg a lap; hasonló helyzet alakult ki, amikor korábban a Mexikói-öblöt nevezte át Amerika-öbölre.