Az amerikaiak állítólag Trump-Putyin-Zelenszkij találkozót akarnak

John Ratcliffe, a CIA igazgatója a hét elején Moszkvába tett titkos látogatása során háromoldalú találkozót javasolt Trump elnök, Putyin orosz elnök és Zelenszkij ukrán elnök között a háború befejezése érdekében – számolt be a washingtoni székhelyű Axios.

Ez volt az első alkalom, hogy Ratcliffe személyesen bekapcsolódott abba a diplomáciai erőfeszítésbe, amelynek célja az volt, hogy áttörést érjen el Oroszország és Ukrajna között.