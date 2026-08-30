Az amerikaiak állítólag Trump-Putyin-Zelenszkij találkozót akarnak

Az ukránok szerint Putyin újabb szárazföldi hadműveletre készül Kijev ellen
Ukrajna hírszerzési információi szerint Oroszország új szárazföldi offenzívákat tervez Kijev és Csernyihiv ellen.
Az Axios információ szerint erről is szó esett a CIA igazgatójának moszkvai látogatása során.
John Ratcliffe, a CIA igazgatója a hét elején Moszkvába tett titkos látogatása során háromoldalú találkozót javasolt Trump elnök, Putyin orosz elnök és Zelenszkij ukrán elnök között a háború befejezése érdekében – számolt be a washingtoni székhelyű Axios.
Ez volt az első alkalom, hogy Ratcliffe személyesen bekapcsolódott abba a diplomáciai erőfeszítésbe, amelynek célja az volt, hogy áttörést érjen el Oroszország és Ukrajna között.
Ratcliffe látogatásának részben az volt a célja, hogy kiderüljön: Oroszország titkosszolgálati vezetői segíthetnek-e abban, hogy Putyint meggyőzzék az Egyesült Államok által közvetített, Ukrajnával folytatott tárgyalások újraindításáról, – közölték a források.
Pénteken az amerikai tisztviselők tájékoztatták Zelenszkijt Ratcliffe moszkvai tárgyalásairól és a háromoldalú csúcstalálkozóra vonatkozó javaslatról.
A Trump-kormány már korábban is felvetette ezt az ötletet. Zelenszkij támogatta, Putyin azonban elutasította.
Ratcliffe kedden titkos utat tett Moszkvába, és találkozott orosz kollégáival: Szergej Nariskin SVR külföldi hírszerzési vezetővel és Alekszandr Bortnyikov FSZB-igazgatóval.
Trump az Axiosnak azt mondta, hogy Ratcliffe látogatása „szokásos ügyintézés” volt, és nem az volt a célja, hogy Oroszországot figyelmeztesse a NATO-val való konfliktus elkerülésére.
Nyitókép: SAUL LOEB / AFP
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Ukrajna hírszerzési információi szerint Oroszország új szárazföldi offenzívákat tervez Kijev és Csernyihiv ellen.