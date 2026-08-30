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cia cia igazgató trump ukrajna oroszország

Az amerikaiak állítólag Trump-Putyin-Zelenszkij találkozót akarnak

2026. augusztus 30. 10:31

Az Axios információ szerint erről is szó esett a CIA igazgatójának moszkvai látogatása során.

2026. augusztus 30. 10:31
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John Ratcliffe, a CIA igazgatója a hét elején Moszkvába tett titkos látogatása során háromoldalú találkozót javasolt Trump elnök, Putyin orosz elnök és Zelenszkij ukrán elnök között a háború befejezése érdekében – számolt be a washingtoni székhelyű Axios. 

Ez volt az első alkalom, hogy Ratcliffe személyesen bekapcsolódott abba a diplomáciai erőfeszítésbe, amelynek célja az volt, hogy áttörést érjen el Oroszország és Ukrajna között.

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Ratcliffe látogatásának részben az volt a célja, hogy kiderüljön: Oroszország titkosszolgálati vezetői segíthetnek-e abban, hogy Putyint meggyőzzék az Egyesült Államok által közvetített, Ukrajnával folytatott tárgyalások újraindításáról, – közölték a források.

Pénteken az amerikai tisztviselők tájékoztatták Zelenszkijt Ratcliffe moszkvai tárgyalásairól és a háromoldalú csúcstalálkozóra vonatkozó javaslatról.

A Trump-kormány már korábban is felvetette ezt az ötletet. Zelenszkij támogatta, Putyin azonban elutasította.

Ratcliffe kedden titkos utat tett Moszkvába, és találkozott orosz kollégáival: Szergej Nariskin SVR külföldi hírszerzési vezetővel és Alekszandr Bortnyikov FSZB-igazgatóval.

Trump az Axiosnak azt mondta, hogy Ratcliffe látogatása „szokásos ügyintézés” volt, és nem az volt a célja, hogy Oroszországot figyelmeztesse a NATO-val való konfliktus elkerülésére. 

Nyitókép: SAUL LOEB / AFP

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Összesen 16 komment

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powerage
2026. augusztus 30. 15:33
Miért ülne le Putyin tárgyalni? Az oroszok katonailag nyerésben vannak, Trump már sorozatban bebizonyította, hogy nem lehet hinni az ígéreteinek, Zelenszkij meg 2022-ben maga hozott rendeletet arról, hogy Putyinnal nem lehet tárgyalni. Az amerikaiak már szabadulnának, mert már látszik a bukta, megy rá a pénz, amit költhetnének Izraelre is, jönnek a választások is, de mi haszna lenne Putyinnak a tárgyalásokból?
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cccatch
2026. augusztus 30. 15:30
Az egész nyugati tudósítás fake. A CIA ig. valójában kérni ment Putyinhoz, hogy ne bassza szét teljesen az Ukronáci Landot. Az oroszok szétverték az ukrán gabona-exportot a Fekete tengernél, a 2 legnagyobb ukrán acélművet ledarálták Putyinék Krivij Rih és Zaporisztal, az ukrán emberveszteség nem látott szintre emelkedett, az orosz Iskander-M szemi-ballisztikus azt pusztít amit akar az amcsi Patriot légvédelem híjján. Azaz, a CIA ig. nem figyelmeztetni ment, hanem kérni.
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mp1g
2026. augusztus 30. 14:22
Akkor végülis kinek a háborúja?
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0
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auditorium
2026. augusztus 30. 14:05
Ezt előbb is kitalálhatták volna, akkor nem kellene immár 5 éve öldökolni, pusztitani, mindent romokba dönteni: a SEMMIÉRT. Elég lett volna diplomáciai úton megegyezni. 2O14-ben annektálták harc nélkül az oroszok a KRIM-félszigetet , majd HIVATALOSAN saját területéhez csatolta. Akkor Nyugat nem szólt bele. Akkor Boris Johnson volt a brit miniszterelnök és ő szorgalmazta a katonai támogatást és a szankciókat - majd leköszönt. NB jelentős mennyiségű fegyvert szállitott és szállit Ukrajnának. A hadiipar jó üzlet. Békében a hadiipar stagnál...
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