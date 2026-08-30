Izland referendumot tartott az uniós csatlakozásról

Izlandon az Európai Unióval folytatandó csatlakozási tárgyalások újrakezdéséről szóló referendul olyan szoros, hogy az eredményt egyelőre nem lehet megjósolni – írja a BBC.

A 270 000 választásra jogosult polgár közül az első 153 197 feldolgozott szavazat alapján 50,1% elutasította a kormány javaslatát, míg 49,9% igennel szavazott – közölte az állami műsorszolgáltató RUV –, a két tábor között mindössze 435 szavazat a különbség.

Kristrún Frostadóttir miniszterelnök középbaloldali kormánya 2027-ig ígért népszavazást, de a nemzetközi feszültségek – többek között Donald Trump amerikai elnök Grönlanddal szembeni fenyegetései – miatt előrehozta azt.