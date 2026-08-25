EU éghajlati biztos üzent Európának: Fizessetek most, vagy később többet kell fizetnetek!

Az idei nyári szélsőséges időjárási események azt mutatják, hogy a kormányoknak többet kell költeniük a globális felmelegedés elleni védekezés megerősítésére, különben az elkövetkező években még magasabb költségekkel kell szembenézniük – nyilatkozta az Európai Unió éghajlatügyi vezetője a Politicónak.

Az egymást követő hőhullámok, a súlyosbodó aszály és a hatalmas erdőtüzek hatalmas károkat okoztak az elmúlt néhány hónapban; egyes közgazdászok becslései szerint a veszteségek teljesen semlegesítik az EU 2026-ra várható szerény GDP-növekedését.

Az idei hatások összhangban vannak az előrejelzésekkel. Az Európai Bizottság becslése szerint az éghajlati katasztrófák már most is 1 százalékkal csökkentik az unió GDP-jét, és ez az arány 2050-re 2,3 százalékra, a század végére pedig 7 százalékra emelkedik. A biztosítók arra figyelmeztetnek, hogy a leginkább veszélyeztetett EU-tagállamokban a kumulált GDP-veszteség az idei év és 2030 között akár a 7 százalékot is elérheti.