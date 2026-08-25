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EU éghajlati biztos üzent Európának: Fizessetek most, vagy később többet kell fizetnetek!

2026. augusztus 25. 11:46

Wopke Hoekstra, az EU éghajlatügyi biztosa arra figyelmeztet, hogy a költségek további spirálszerű emelkedésének megakadályozása érdekében az európai kormányoknak hatalmas összegeket kell befektetniük az országaik éghajlati ellenálló képességét növelő intézkedésekbe.

2026. augusztus 25. 11:46
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Az idei nyári szélsőséges időjárási események azt mutatják, hogy a kormányoknak többet kell költeniük a globális felmelegedés elleni védekezés megerősítésére, különben az elkövetkező években még magasabb költségekkel kell szembenézniük – nyilatkozta az Európai Unió éghajlatügyi vezetője a Politicónak.

Az egymást követő hőhullámok, a súlyosbodó aszály és a hatalmas erdőtüzek hatalmas károkat okoztak az elmúlt néhány hónapban; egyes közgazdászok becslései szerint a veszteségek teljesen semlegesítik az EU 2026-ra várható szerény GDP-növekedését.

Az idei hatások összhangban vannak az előrejelzésekkel. Az Európai Bizottság becslése szerint az éghajlati katasztrófák már most is 1 százalékkal csökkentik az unió GDP-jét, és ez az arány 2050-re 2,3 százalékra, a század végére pedig 7 százalékra emelkedik. A biztosítók arra figyelmeztetnek, hogy a leginkább veszélyeztetett EU-tagállamokban a kumulált GDP-veszteség az idei év és 2030 között akár a 7 százalékot is elérheti.

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Wopke Hoekstra, az EU éghajlatügyi biztosa arra figyelmeztet, hogy a költségek további spirálszerű emelkedésének megakadályozása érdekében az európai kormányoknak hatalmas összegeket kell befektetniük az országaik éghajlati ellenálló képességét növelő intézkedésekbe, az úgynevezett alkalmazkodásba.

„Úgy gondolom, már elegendő valóságos tapasztalatot szereztünk ahhoz, hogy belássuk: az alkalmazkodási kiadások nem luxus”

 – mondta egy interjúban.

A Bizottság januárban kijelentette, hogy az EU-nak évente körülbelül 70 milliárd eurót kell befektetnie olyan alkalmazkodási intézkedésekbe, mint az árvízvédelem és a városi hűtés.

Jelenleg azonban az EU-tagállamok kormányai együttesen évente becslések szerint 29 milliárd eurót költnek erre, míg az éghajlati okokból az infrastruktúrában és a tárgyi eszközökben keletke ő károk átlagosan körülbelül 45 milliárd eurót tesznek ki évente.

Hoekstra elismerte, hogy számos európai kormány korlátozott költségvetési mozgásterrel rendelkezik. De hangsúlyozta, hogy a most befektetett pénz megakadályozza a jövőbeni súlyosabb gazdasági problémákat.

Nyitókép: Unsplash

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Összesen 20 komment

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survivor
2026. augusztus 25. 13:41
Ezt a jövőt mi 40 évvel ezelőtt előre jeleztük...láttuk.Mindenki szart rá... profit kellett, autó és bulika.. Fiat voluntas tua !
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survivor
2026. augusztus 25. 13:39
Az ember genetikailag rövid távú túlélésre van programozva. Egy vadászó-gyűjtögető nagy majom. Nincs holnaputánja.... csak a Ma van..
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survivor
2026. augusztus 25. 13:37
Minél előbb elkezdjük a felkészülést a klímaváltozás dráma hatásainak kezelésére DE FOGYASZTANI UGYE SZERETNÉL ? MAGYARÁZZAD A z ÉS alfa GENERÁCIÓNAK: Nincs bulika, nincs világutazás, hamburger, önálló lakás, karrier. Nincs vegyipar, idegenforgalom NINCSENEK új AUTÓK.. NINCS sétahajózás. És akkor.... akkor 200 év múlva jobb lesz. De mivel nincsen gyerekük LESZARJÁK....
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survivor
2026. augusztus 25. 13:31
Kezdjük rögtön az ukránok 90 milliárd eurójával...
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