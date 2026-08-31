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izlandi Navracsics Tibor európai unió

Aggodalommal tölt el, ha az Európai Unió jövőjére gondolok

2026. augusztus 31. 10:09

Az izlandi népszavazási eredmény után is az európai integráció híve maradok.

2026. augusztus 31. 10:09
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Navracsics Tibor
Navracsics Tibor
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Csalódást kell okoznom a bejegyzéseim láttán vért ivó hozzászólóimnak: az izlandi népszavazási eredmény után is az európai integráció híve maradok. Nem kívánom kommentálni az izlandi választópolgárok döntését, hiszen ez az ő ügyük. Mindenesetre az, hogy 52,8 százalékuk nemet mondott a tárgyalások újbóli megkezdésére, elég meggyőző fölénynek tűnik ahhoz, hogy bármi legyen is az ember véleménye az Európai Unióról, tudomásul vegye az izlandiak véleményét.

Három dolgot viszont említenék, ami aggodalommal tölt el, ha az Európai Unió jövőjére gondolok:

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1.) 1995. január elseje – Ausztria, Finnország és Svédország csatlakozása – óta az Európai Unió nem vett fel nettó befizető tagállamot, miközben több mint egy tucatnyi költségvetésfüggő országot igen.

2.) 2013. július elseje – Horvátország csatlakozása – óta nem bővült az Európai Unió, sőt

3.) 2016-ban a Brexit révén nemcsak csökkent a tagállamok száma, de az Egyesült Királyság elveszítésével egy fontos tagállam hagyta el az Uniót.

Nyitókép: Unsplash

 


 

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Összesen 14 komment

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Sorrend:
mostar2222
2026. augusztus 31. 11:44
Még az aggodalmat is átlátszóan játszod, de sebaj. Európához, a jövőjéhez meg pont neked semmi közöd. Most már, legalább ártani, élősködni nem tudsz.
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namivan-2
2026. augusztus 31. 11:43
Az EU egy jó gondolat volt, de aztán a világ erkölcstelen gazdag csoportja bevásárolta magát a vezetésbe. A célok már nem a társult országok céljai, hanem a gazdagok céljai. Akár ki is lehet ezt írni, vagy mondani a célokkal kapcsolatban. Az EU vezetői és parlamenterei nem fogják észre venni, mert ezért kapják a tisztelet díjat. A demokrácia kudarcát a megvásárolt döntéshozók okozzák. (csak 51 % kell!) Szűnjön meg az EU, mielőtt atomháborúban találjuk magunkat! A gazdagok csoportja meg is mondja 500 millió népesség (szolga) elég lesz! A III. világháború talán már folyik is.
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lemez
2026. augusztus 31. 11:42
Neked más rugóra jár az agyad.Az unio nekünk nem adott hanem elvett.Te voltál ott te tudod a legjobban.Az utólsó két évben több tagsági dijat fizettünk be mint amit kaptunk.Ment a nyugatnak meg ukrajnának.Mindig is kifosztottak bennünket de óriási baj volt hogy Orbán nem engedte teljesen.Útban volt.Most újra kifoszthatók lettünk.
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Irgum-burgum
2026. augusztus 31. 11:26
Ha egyszer a képmutatással kevert feleslegességnek mértékegysége lesz, navracsicsnak fogják nevezni.
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