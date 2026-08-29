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Unger Anna Tisza Párt Navracsics Tibor Ligeti Miklós Magyar Péter vélemény

Transzparencia, átláthatóság, számonkérhetőség, felelősség...

2026. augusztus 29. 09:23

Ilyeneket mondtak a választási kampányban.

2026. augusztus 29. 09:23
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Navracsics Tibor
Navracsics Tibor
Facebook

„Nem, tényleg nem akarok én bántani senkit, mert hát tudom én, hogy a politika nehéz dolog. Ilyeneket mondtak a választási kampányban, hogy: transzparencia, átláthatóság, számonkérhetőség, felelősség...
Ehhez képest az elnökhelyettest - az ezidáig egyetlent - zárt bizottsági ülésen választották ki.  Az elnök kiválasztásának szempontjait, a jelöltek értékelését pedig hétpecsétes titokként őrzik.
Tényleg kíváncsi vagyok, hogy az engem személyemben mocskoló hozzászólásokon túl mik lesznek a felmentő érvek.”

Nyitókép forrása: Facebook

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Összesen 10 komment

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Sorrend:
tidal-wave-is-back
2026. augusztus 29. 11:01
Felmentő érv: Ja, hát az csak a kampány volt...
Válasz erre
4
0
zsanett-kúnrum
2026. augusztus 29. 10:34
Óbán?
Válasz erre
3
0
Agricola
2026. augusztus 29. 10:29
"Ilyeneket mondtak a választási kampányban, hogy: transzparencia, átláthatóság, számonkérhetőség, felelősség... Ehhez képest az elnökhelyettest - az ezidáig egyetlent - zárt bizottsági ülésen választották ki. Az elnök kiválasztásának szempontjait, a jelöltek értékelését pedig hétpecsétes titokként őrzik." A Bibliia ítja: „Miért nézed a szálkát a másik szemében, mikor a magadéban még a gerendát sem veszed észre?! Hogy mondhatod másnak: »Barátom, hadd vegyem ki a szálkát a szemedből«, amikor a saját szemedben lévő gerendát nem látod? Képmutató! Vedd ki előbb a saját szemedből a gerendát! Akkor majd elég tisztán látsz ahhoz, hogy a szálkát is kivehesd a másik szeméből.”
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0
2
falcatus-2
2026. augusztus 29. 10:29
"az engem személyemben mocskoló hozzászólásokon túl mik lesznek a felmentő érvek.” Ez most mire vonatkozik, a facebook oldalán a hozzászólásokra ?
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1
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