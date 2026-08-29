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Ilyeneket mondtak a választási kampányban.
„Nem, tényleg nem akarok én bántani senkit, mert hát tudom én, hogy a politika nehéz dolog. Ilyeneket mondtak a választási kampányban, hogy: transzparencia, átláthatóság, számonkérhetőség, felelősség...
Ehhez képest az elnökhelyettest - az ezidáig egyetlent - zárt bizottsági ülésen választották ki. Az elnök kiválasztásának szempontjait, a jelöltek értékelését pedig hétpecsétes titokként őrzik.
Tényleg kíváncsi vagyok, hogy az engem személyemben mocskoló hozzászólásokon túl mik lesznek a felmentő érvek.”
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