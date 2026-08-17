Ezrével hordják Olaszországba az illegális migránsokat a német civil szervezetek

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Az összesített adatok szerint 2022 január elsejétől a mai napig közel 396 ezer bevándorló érkezett az olaszországi partokra. Az idei év elejétől 66 ezren, ami a tavalyi év egészében érkezettek számának felel meg.
Amióta a Giorgia Meloni vezette kormány irányítja Olaszországot, azaz 2022 októbere óta a nem kormányzati szervezetek (NGO) hajóival az olasz partokra érkezett bevándorlók több mint felét német szervezetek szállították – közölte a belügyminisztérium adatait a Corriere della Sera napilap hétfőn.
A felmérés szerint a Meloni-kormány 2022. október 22. beiktatása óta NGO-hajókkal érkezett több mint 44 ezer bevándorló ötvenhárom százalékát német szervezetek szállították Olaszország partjaira.
A legtöbb bevándorlót, több mint hatezerhatszáz embert a francia alapítású Orvosok határok nélkül (Msf) szervezet Geo Barents nevű hajója szállította olaszországi kikötőbe. Második helyen a Németországban is bejegyzett Sos Mediterranee szerepel, több mint hatezer bevándorlóval. Harmadik a szintén német SOS Humanity volt, több mint négyezer emberrel.
A Corriere della Sera közölte a Földközi-tengeren mentési tevékenységet végző 23 nem kormányzati szervezet listáját: tizenkettő német, négy spanyol, négy olasz, egy holland, egy belga és egy brit van közöttük.
A napilap azt írta: a római kormány az adatok közlésével hárítani kívánta Berlin döntését, miszerint visszatoloncolja Olaszországba az olasz partokra érkezett bevándorlókat, akik továbbjutottak Németországba.
Az összesített adatok szerint 2022 január elsejétől a mai napig közel 396 ezer bevándorló érkezett az olaszországi partokra. Az idei év elejétől 66 ezren, ami a tavalyi év egészében érkezettek számának felel meg.
Nyitókép: Sameer Al-DOUMY / AFP