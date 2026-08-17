Ezrével hordják Olaszországba az illegális migránsokat a német civil szervezetek

Amióta a Giorgia Meloni vezette kormány irányítja Olaszországot, azaz 2022 októbere óta a nem kormányzati szervezetek (NGO) hajóival az olasz partokra érkezett bevándorlók több mint felét német szervezetek szállították – közölte a belügyminisztérium adatait a Corriere della Sera napilap hétfőn.

A felmérés szerint a Meloni-kormány 2022. október 22. beiktatása óta NGO-hajókkal érkezett több mint 44 ezer bevándorló ötvenhárom százalékát német szervezetek szállították Olaszország partjaira.

A legtöbb bevándorlót, több mint hatezerhatszáz embert a francia alapítású Orvosok határok nélkül (Msf) szervezet Geo Barents nevű hajója szállította olaszországi kikötőbe. Második helyen a Németországban is bejegyzett Sos Mediterranee szerepel, több mint hatezer bevándorlóval. Harmadik a szintén német SOS Humanity volt, több mint négyezer emberrel.