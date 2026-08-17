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kormány olaszország szervezet német

Ezrével hordják Olaszországba az illegális migránsokat a német civil szervezetek

2026. augusztus 17. 16:31

Az összesített adatok szerint 2022 január elsejétől a mai napig közel 396 ezer bevándorló érkezett az olaszországi partokra. Az idei év elejétől 66 ezren, ami a tavalyi év egészében érkezettek számának felel meg.

2026. augusztus 17. 16:31
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Amióta a Giorgia Meloni vezette kormány irányítja Olaszországot, azaz 2022 októbere óta a nem kormányzati szervezetek (NGO) hajóival az olasz partokra érkezett bevándorlók több mint felét német szervezetek szállították – közölte a belügyminisztérium adatait a Corriere della Sera napilap hétfőn.

A felmérés szerint a Meloni-kormány 2022. október 22. beiktatása óta NGO-hajókkal érkezett több mint 44 ezer bevándorló ötvenhárom százalékát német szervezetek szállították Olaszország partjaira.

A legtöbb bevándorlót, több mint hatezerhatszáz embert a francia alapítású Orvosok határok nélkül (Msf) szervezet Geo Barents nevű hajója szállította olaszországi kikötőbe. Második helyen a Németországban is bejegyzett Sos Mediterranee szerepel, több mint hatezer bevándorlóval. Harmadik a szintén német SOS Humanity volt, több mint négyezer emberrel.

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A Corriere della Sera közölte a Földközi-tengeren mentési tevékenységet végző 23 nem kormányzati szervezet listáját: tizenkettő német, négy spanyol, négy olasz, egy holland, egy belga és egy brit van közöttük.

A napilap azt írta: a római kormány az adatok közlésével hárítani kívánta Berlin döntését, miszerint visszatoloncolja Olaszországba az olasz partokra érkezett bevándorlókat, akik továbbjutottak Németországba.

Az összesített adatok szerint 2022 január elsejétől a mai napig közel 396 ezer bevándorló érkezett az olaszországi partokra. Az idei év elejétől 66 ezren, ami a tavalyi év egészében érkezettek számának felel meg.

Nyitókép: Sameer Al-DOUMY / AFP

 

 

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Összesen 41 komment

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angeleye
2026. augusztus 17. 21:29
Áradjék!
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No comment no cry
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2026. augusztus 17. 21:10 Szerkesztve
Nem kellene megadni nekik a kikötési engedélyt Olaszországban. Szépen hajózzák körbe fél Európát, és rakodják ki a saját gyűjtést a saját partjukon, Brémában, Hamburgban. Ha határellenőrzést be tudták vezetni a spanyolok ellen, akkor ez sem egy megugorhatatlan dolog.
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Fireworks
2026. augusztus 17. 21:04
Miért nem süllyesztik el az összes ilyen hajót? Valamikor nem voltak az ilyenekkel ennyire szemérmesek - hajrá! Egyszerűen érthetetlen ... elég lenne 1 vagy 2 hajó elsüllyesztése "mentés" közben. Több nem indulna az olaszok felé.
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templar62
2026. augusztus 17. 21:01
A tengerjog szerint , a kalózhajók helye , a tenger fenekén van .
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