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kormány kiss ambrus főváros karácsony gergely budapest

Kiss Ambrus: Összeroppan Budapest likviditása, ha heteken belül nem születik meg a kormány és a főváros megállapodása

2026. szeptember 02. 12:22

A főváros több mint 100 milliárd forintot kénytelen rövid időn belül előteremteni, miközben egyre sürgetőbb a kormányzati megállapodás.

2026. szeptember 02. 12:22
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Összeroppan Budapest likviditása, ha szeptember második felére nem születik meg a kormány és a főváros megállapodása a város pénzügyi helyzetének rendezéséről – mondta a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója szerdán az MTI-nek adott telefonos interjújában.

A főváros folyószámlája mínusz 64 milliárd forinton áll. A 80 milliárdos folyószámla-hitelkeret szeptember 18-án lejár, utána ezt a pénzt egy összegben vissza kell fizetni, ami önmagában nem okozna problémát, mert a számítások szerint 115-120 milliárd forint befolyik majd szeptemberben a második félévéi iparűzési adóelőlegből – közölte Kiss Ambrus.

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Hozzátette: a probléma az, hogy emellett van még egy 45 milliárd forintos közösségi közlekedés hitel is, amely szeptember végén jár le. A fővárosnak ezt is vissza kell fizetnie a közösségi közlekedés cégeinek, és így a visszafizetendő összeg már 110 milliárd forint.

A béreket, a kamatokat, illetve a tőketörlesztéseket szintén ki kell fizeti. Az iparűzési adóbevételből ezeket a tételeket ugyan ki tudják fizetni, de a továbbiakban a fővárosnak nem lesz szabad forrása. Az október eleji bérkifizetéseket szintén rendezni tudják majd, de onnantól kezdve csak minimális iparűzési adóbevétele lesz a fővárosnak, így abból nem számíthat annyi forrásra, amelyből tudná finanszírozni az évet – mutatott rá a főigazgató.

Kiss Ambrus közölte: erre a helyzetre a kormány és a főváros közötti megállapodás jelenthet megoldás. A szolidaritási hozzájárulás vitatott mértéke miatt az elmúlt években megkezdett bírósági eljárások folyamatban vannak, és a peren kívüli egyezséget akkor tudnák megkötni, ha a forrásokról megállapodnak a kormánnyal – mondta.

A főigazgató közölte: ebben az évben már 30 milliárd forint „ment el” szolidaritási hozzájárulásként, október közepére pedig a fővárosnak még 86 milliárdot kell befizetnie.

Kiss Ambrus azt mondta, hogy a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának újraindítása, törvényi szintre emelése azt mutatja, hogy „a jövőben való gondolkodás van, nem pedig az, hogy Budapest torkát el kell vágni”. 

Szerinte már csak idő kérdése, hogy mikor tudnak megállapodni a kormánnyal.

Közölte, a közfejlesztési tanácsra vonatkozó törvényjavaslat szerint a testület tíz tagból áll majd, a tagokat fele-fele arányban delegálthatja majd a kormány és a főváros.

Kiss Ambrus megerősítette azt a sajtóértesülést, amely szerint szeptember 1-jétől átmenetileg Karácsony Gergely főpolgármester előzetes engedélyére van szükség az új kötelezettségvállalásokhoz a fővárosi önkormányzatnál, amelynél létszámstopot is elrendeltek.

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(MTI) 

Nyitókép: Facebook

Összesen 31 komment

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Meduza99
2026. szeptember 02. 14:19
Houl van a lopottas???? Mégis csak elő kellene venni
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krisztoforo48-2
2026. szeptember 02. 14:14
Gazdálkodás,ha értenétek hozzá és nem szórni a pénzt a haveroknak!
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0
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ördöngös pepecselés
2026. szeptember 02. 14:03
adják el a Rákosrendezőt
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0
survivor
2026. szeptember 02. 13:56
"Egy fillért sem fog elengedni a szakállas bácsi, az tuti" Van rá egy húszasom , hogy elengedi. Karigeri kell neki.A budapesti szavazók meg főleg.
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