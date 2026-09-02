Kiss Ambrus: Összeroppan Budapest likviditása, ha heteken belül nem születik meg a kormány és a főváros megállapodása

A béreket, a kamatokat, illetve a tőketörlesztéseket szintén ki kell fizeti. Az iparűzési adóbevételből ezeket a tételeket ugyan ki tudják fizetni, de a továbbiakban a fővárosnak nem lesz szabad forrása. Az október eleji bérkifizetéseket szintén rendezni tudják majd, de onnantól kezdve csak minimális iparűzési adóbevétele lesz a fővárosnak, így abból nem számíthat annyi forrásra, amelyből tudná finanszírozni az évet – mutatott rá a főigazgató.

Kiss Ambrus közölte: erre a helyzetre a kormány és a főváros közötti megállapodás jelenthet megoldás. A szolidaritási hozzájárulás vitatott mértéke miatt az elmúlt években megkezdett bírósági eljárások folyamatban vannak, és a peren kívüli egyezséget akkor tudnák megkötni, ha a forrásokról megállapodnak a kormánnyal – mondta.

A főigazgató közölte: ebben az évben már 30 milliárd forint „ment el” szolidaritási hozzájárulásként, október közepére pedig a fővárosnak még 86 milliárdot kell befizetnie.