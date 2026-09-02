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vitézy dávid bodor ádám bkk Karácsony Gergely

Karácsony egyszemélyi döntése: a Gyurcsány-érában is aktív szakember lett a BKK új vezére

2026. szeptember 02. 11:34

Szeptember 1-jétől Bodor Ádám vezeti a Budapesti Közlekedési Központot (BKK). A korábbi mobilitási vezérigazgató-helyettest Karácsony Gergely főpolgármester nevezte ki a társaság vezérigazgatójává. A cég vezetését a következő időszakban Válóczi István beruházási és kiemelt projektekért felelős vezérigazgató-helyettesként segíti.

2026. szeptember 02. 11:34
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A BKK-s kommüniké alapján a vezetőváltásra azután került sor, hogy az elmúlt hónapokban biztosítottá vált több, korábban előkészített budapesti közlekedési fejlesztés uniós finanszírozása.

Ennek nyomán egyebek mellett megkezdődhet a Nagykörút és a rakpart megújításának előkészítése és megvalósítása, folytatódhat az M3-as metró meghosszabbításának előkészítése, valamint a pesti és a budai fonódó villamoshálózat fejlesztése.

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(Ezekről évről évre beszámol a baloldali városvezetés, valós fejlesztéseknek azonban nem sok nyoma akad.)

Persze, a tervek között szerepel a kisföldalatti megújítása és meghosszabbításának előkészítése, új járművek beszerzése, továbbá a fővárosi közterületek és a kerékpáros hálózat fejlesztése is.

(Vitézy Dávid, aki időközben tiszás közlekedési miniszterré lépett elő, a negyedik Orbán-kormány alatt mint a Budapesti Fejlesztési Központ vezetője ugyancsak több éve beszél ezekről a beruházásokról.)

Bodor Ádám 2020 végén csatlakozott a BKK-hoz aktív- és mikromobilitási szakértőként. 2021 áprilisától a Mobilitásfejlesztés Igazgatóságot vezette, 2025 áprilisától pedig mobilitási vezérigazgató-helyettesként dolgozott. Később a BKK igazgatóságának elnökévé is megválasztották.

Pályafutása során közlekedési és fejlesztési területen, valamint európai uniós projektek előkészítésében és megvalósításában is szerzett tapasztalatot. 2005 és 2009 között (a Gyurcsány-érában) a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumban miniszteri biztosként Magyarország első országos kerékpáros programjának előkészítését és megvalósításának koordinációját végezte.

2010 és 2019 között az Európai Kerékpáros Szövetség igazgatója volt Brüsszelben. Korábban a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Területfejlesztési Kutatási Központjában, valamint tanácsadóként EU-s fejlesztési projektekben is dolgozott.

Nyitókép forrása: közösségi média

Összesen 15 komment

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Sorrend:
Magyarorszag-elveszett
2026. szeptember 02. 14:25
A visszaváltozás máris eljött.
Válasz erre
0
0
Burdisgarage
2026. szeptember 02. 14:06
Mögújulás: szdsz+mszp+ lmbtq+ bankárok= tisza
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1
0
Dixtroy
•••
2026. szeptember 02. 13:39 Szerkesztve
". 2005 és 2009 között (a Gyurcsány-érában) a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumban miniszteri biztosként Magyarország első országos kerékpáros programjának előkészítését és megvalósításának koordinációját végezte" Remélem a pokolban szaggatják a démonok majd a bicikliutak miatt. Minden aknafedél és lefolyórács benne van, Arany János utcánál bevezetni a buszra várakozók közé, Andrássi úton vaspogácsákkal autóajtókhoz tereli, a népmesei motívumot mint vezérelvet alkalmazni a folyamatos vonalvezetés helyett: hol volt, hol nem volt és egyáltalán mi a faszomért kell viacolorból lennie??
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1
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nyúlgerinc
2026. szeptember 02. 13:26
Miért a csodálkozás? Nem ez a természetes a karácsonyi politikában?
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