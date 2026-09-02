Karácsony egyszemélyi döntése: a Gyurcsány-érában is aktív szakember lett a BKK új vezére

A BKK-s kommüniké alapján a vezetőváltásra azután került sor, hogy az elmúlt hónapokban biztosítottá vált több, korábban előkészített budapesti közlekedési fejlesztés uniós finanszírozása.

Ennek nyomán egyebek mellett megkezdődhet a Nagykörút és a rakpart megújításának előkészítése és megvalósítása, folytatódhat az M3-as metró meghosszabbításának előkészítése, valamint a pesti és a budai fonódó villamoshálózat fejlesztése.