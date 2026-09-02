Karácsony egyszemélyi döntése: a Gyurcsány-érában is aktív szakember lett a BKK új vezére

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Bérelhető a Mandiner korszerű stúdiója, mutatjuk a részleteket!
Szeptember 1-jétől Bodor Ádám vezeti a Budapesti Közlekedési Központot (BKK). A korábbi mobilitási vezérigazgató-helyettest Karácsony Gergely főpolgármester nevezte ki a társaság vezérigazgatójává. A cég vezetését a következő időszakban Válóczi István beruházási és kiemelt projektekért felelős vezérigazgató-helyettesként segíti.
A BKK-s kommüniké alapján a vezetőváltásra azután került sor, hogy az elmúlt hónapokban biztosítottá vált több, korábban előkészített budapesti közlekedési fejlesztés uniós finanszírozása.
Ennek nyomán egyebek mellett megkezdődhet a Nagykörút és a rakpart megújításának előkészítése és megvalósítása, folytatódhat az M3-as metró meghosszabbításának előkészítése, valamint a pesti és a budai fonódó villamoshálózat fejlesztése.
(Ezekről évről évre beszámol a baloldali városvezetés, valós fejlesztéseknek azonban nem sok nyoma akad.)
Persze, a tervek között szerepel a kisföldalatti megújítása és meghosszabbításának előkészítése, új járművek beszerzése, továbbá a fővárosi közterületek és a kerékpáros hálózat fejlesztése is.
(Vitézy Dávid, aki időközben tiszás közlekedési miniszterré lépett elő, a negyedik Orbán-kormány alatt mint a Budapesti Fejlesztési Központ vezetője ugyancsak több éve beszél ezekről a beruházásokról.)
Bodor Ádám 2020 végén csatlakozott a BKK-hoz aktív- és mikromobilitási szakértőként. 2021 áprilisától a Mobilitásfejlesztés Igazgatóságot vezette, 2025 áprilisától pedig mobilitási vezérigazgató-helyettesként dolgozott. Később a BKK igazgatóságának elnökévé is megválasztották.
Pályafutása során közlekedési és fejlesztési területen, valamint európai uniós projektek előkészítésében és megvalósításában is szerzett tapasztalatot. 2005 és 2009 között (a Gyurcsány-érában) a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumban miniszteri biztosként Magyarország első országos kerékpáros programjának előkészítését és megvalósításának koordinációját végezte.
2010 és 2019 között az Európai Kerékpáros Szövetség igazgatója volt Brüsszelben. Korábban a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Területfejlesztési Kutatási Központjában, valamint tanácsadóként EU-s fejlesztési projektekben is dolgozott.
Nyitókép forrása: közösségi média