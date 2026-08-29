„Vitézy Dávid főigazgatóval közösen mutattuk be a tervet, amely rendezné a MÁV Északi Járműjavítója után hátramaradt 22 hektárt, és a Törekvés művháztól a Kőbányai úti vasúti hídig kulturális és művészeti tartalommal ruházná fel ezt a csak a Városliget fejlesztéséhez mérhető barnamezős beruházást.

8 éve e sajtótájékoztatónak, az Opera azóta sokat ment előre, de mi sem vagyunk kész, viszont nagyon kellett Dávid, akarom mondani Vitézy miniszter úr visszaszállása a projektbe. A Közlekedési Múzeum Renfro & Scofidio-féle kiviteli tervei évek óta kifizetve készen, egészben vagy részben (vagy ahogy mi tesszük: fokozatosan) megvalósíthatók. Ha a szembeni Népligetben a Planetárium megújul, és a Fradi is csatlakozik, olyan kulturális-művészeti-tudományos-testedző komplexum jön létre Budapest mértani közepének rozsdaövezetében, hogy mindenkit lepipálunk.

Újra meg kellene találni a terveket, a ceruzákat - meg egymást!”

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