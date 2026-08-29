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08. 29.
szombat
közlekedési múzeum vitézy dávid népliget opera Ókovács Szilveszter máv vélemény FTC

Újra meg kellene találni a terveket, a ceruzákat

2026. augusztus 29. 10:43

Meg egymást!

2026. augusztus 29. 10:43
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Ókovács Szilveszter
Ókovács Szilveszter
Facebook

„Vitézy Dávid főigazgatóval közösen mutattuk be a tervet, amely rendezné a MÁV Északi Járműjavítója után hátramaradt 22 hektárt, és a Törekvés művháztól a Kőbányai úti vasúti hídig kulturális és művészeti tartalommal ruházná fel ezt a csak a Városliget fejlesztéséhez mérhető barnamezős beruházást.
8 éve e sajtótájékoztatónak, az Opera azóta sokat ment előre, de mi sem vagyunk kész, viszont nagyon kellett Dávid, akarom mondani Vitézy miniszter úr visszaszállása a projektbe. A Közlekedési Múzeum Renfro & Scofidio-féle kiviteli tervei évek óta kifizetve készen, egészben vagy részben (vagy ahogy mi tesszük: fokozatosan) megvalósíthatók. Ha a szembeni Népligetben a Planetárium megújul, és a Fradi is csatlakozik, olyan kulturális-művészeti-tudományos-testedző komplexum jön létre Budapest mértani közepének rozsdaövezetében, hogy mindenkit lepipálunk.
Újra meg kellene találni a terveket, a ceruzákat - meg egymást!”

Nyitókép forrása: Facebook

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Összesen 4 komment

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tonton
2026. augusztus 29. 11:22
Meglepne ha VD továbbra is kiállna a projekt mellett.
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0
0
euphorbiapulcherrima
2026. augusztus 29. 10:50
Hajrá! 2 db okos ember képes együttműködni.
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