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08. 29.
szombat
Unger Anna molnár áron Hont András Ligeti Miklós Magyar Péter vélemény

Ebben a kérdésben teljes súllyal és mellszélességgel, a lehető leghatározottabban, minden kétséget kizáróan a drága Miniszterelnök Úr mellett állok

2026. augusztus 29. 13:19

Szeretném jelezni.

2026. augusztus 29. 13:19
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Hont András
Hont András
Facebook

„Szeretném jelezni, hogy ebben a kérdésben teljes súllyal és mellszélességgel, a lehető leghatározottabban, minden kétséget kizáróan a drága Miniszterelnök Úr mellett állok. 
(Azért az döbbenetes, hogy egy csepűrágó Facebook-bejegyzésben akarja megrendelni, hogy kit csukjanak le, de azonnal, és hogy ott tartunk, hogy egy félnótás ripacs véleménye bármilyen szinten is mérvadó).”

 

Nyitókép forrása: Facebook

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Összesen 19 komment

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Sorrend:
pisapeter
2026. augusztus 29. 16:01
Ez az elmebteg szerbiai, nem magyar bunkó elhúzott Szerbiából. Jól tette, mert már a kukacok ennék a bar mot. Idoi u picku materinu majmunce. Jebi kozu sira da. Vise jebes , vise da.
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0
0
Héja
2026. augusztus 29. 15:15
Hont vérgúnyos dumája folyvást megnevettet.
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6
1
Majdmegmondom
2026. augusztus 29. 15:14
Majd besípol az agya és eltűnik a facebookról, amikor őt veszik elő. Lesz miért...
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2
0
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2026. augusztus 29. 15:10
Noár a tökéletes semmirekellő, a proli senki manifesztációja, egy esszenciális tisza szimpatizáns, aki forradalmi hevületében a saját elcseszett RobesPéterét is nyaktiló alá küldené alig négy hónapnyi uralgás után. Köpedelem.
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7
0
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