„Szeretném jelezni, hogy ebben a kérdésben teljes súllyal és mellszélességgel, a lehető leghatározottabban, minden kétséget kizáróan a drága Miniszterelnök Úr mellett állok.

(Azért az döbbenetes, hogy egy csepűrágó Facebook-bejegyzésben akarja megrendelni, hogy kit csukjanak le, de azonnal, és hogy ott tartunk, hogy egy félnótás ripacs véleménye bármilyen szinten is mérvadó).”

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