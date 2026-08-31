Eladta az egyik legértékesebb játékosát a Fradi

Az izraeli Maccabi Tel-Aviv hivatalosan bejelentette, hogy szerződtette a Ferencváros labdarúgócsapatától Gavriel Kanikovszkit. A 29 éves izraeli válogatott támadó középpályás egy év után hagyja el a zöld-fehéreket, és visszatér korábbi klubjához – írja a Nemzeti Sport.

A sportnapilap felidézi: Kanikovszki 2025 nyarán ingyen igazolt a Maccabi Tel-Avivtól a Fradihoz. Az FTC-ben összesen 56 tétmérkőzésen szerepelt, ezeken 13 kanadai pontot jegyzett, és meghatározó játékosává vált a csapatnak. A Transfermarkt becslése alapján