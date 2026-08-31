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Maccabi Tel-Aviv Fradi Ferencváros FTC

Eladta az egyik legértékesebb játékosát a Fradi

2026. augusztus 31. 19:37

Négymillió eurós értékével Gavriel Kanikovszki a népligetiek legértékesebb futballistái közé tartozott. Az izraeli középpályás szerződése eredetileg 2028-ig szólt az Üllői úton.

2026. augusztus 31. 19:37
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Az izraeli Maccabi Tel-Aviv hivatalosan bejelentette, hogy szerződtette a Ferencváros labdarúgócsapatától Gavriel Kanikovszkit. A 29 éves izraeli válogatott támadó középpályás egy év után hagyja el a zöld-fehéreket, és visszatér korábbi klubjához – írja a Nemzeti Sport.

A sportnapilap felidézi: Kanikovszki 2025 nyarán ingyen igazolt a Maccabi Tel-Avivtól a Fradihoz. Az FTC-ben összesen 56 tétmérkőzésen szerepelt, ezeken 13 kanadai pontot jegyzett, és meghatározó játékosává vált a csapatnak. A Transfermarkt becslése alapján 

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négymillió eurós értékével a népligetiek legértékesebb futballistái közé tartozott. 

A középpályás szerződése eredetileg 2028-ig szólt Borbély Balázs együttesénél, ezért a magyar rekordbajnok várhatóan átigazolási díj ellenében engedte el. A tranzakció pénzügyi részleteit egyik fél sem hozta nyilvánosságra. 

A Maccabi Tel-Aviv közlése szerint Gavriel Kanikovszki négyéves megállapodást írt alá, és ismét a 16-os mezszámot viseli majd az izraelieknél.

Nyitókép: maccabi-tlv.co.il

 

Összesen 1 komment

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Halder_1899
2026. augusztus 31. 19:49
Hajrá Fradi !
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