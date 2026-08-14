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magyar állampolgár ferencváros ftc górnik zabrze támadás

Őrizetbe vettek két lengyel szurkolót, akik az FTC drukkereire támadtak

2026. augusztus 14. 14:05

A 17 éves és a 20 éves férfit azzal gyanúsítják, hogy egy zabrzéi pizzériában szerdán elkövetett támadás során „más személyek életét és egészségét veszélyeztették”, és vagyoni károkat okoztak.

2026. augusztus 14. 14:05
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Őrizetbe vették a Górnik Zabrze lengyel labdarúgócsapat két fiatal szurkolóját, akiket azzal gyanúsítanak, hogy részt vettek a Ferencváros drukkerei elleni támadásban - közölte pénteken Zabrze sziléziai város rendőrkapitánysága.

A 17 éves és a 20 éves férfit azzal gyanúsítják, hogy egy zabrzéi pizzériában szerdán elkövetett támadás során „más személyek életét és egészségét veszélyeztették”, és vagyoni károkat okoztak.

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A rendőrség a gyanúsítottak előzetes letartóztatását kezdeményezte az ügyészségnél.

Az ügyben folytatódik a vizsgálat, a rendőrség nem zár ki újabb őrizetbe vételeket.

A csütörtöki Zabrze Górnik-Ferencváros Európa-liga-selejtező előestjén, szerdán történt incidens során megsérült egy magyar állampolgár, aki a lengyel hatóságok közlése szerint a támadás során menekülni akart a pizzériából, és átugorván egy kerítésen lábsérülést szenvedett.

Csütörtöki rendőrségi információk szerint az ügyben tíz magyar állampolgárt is kihallgattak, közülük senki sem tett feljelentést.

A találkozón 1-1-es döntetlen született, így a Ferencváros 2-1-es összesítéssel továbbjutott.

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Összesen 12 komment

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orbison
2026. augusztus 15. 04:48
A lengyel magyar barátság olyan,mint a húsleves majonézzel.
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0
0
csapláros
•••
2026. augusztus 14. 20:21 Szerkesztve
robokuty 2026. augusztus 14. 14:09 ..."A Kakadu már rég behivatta volna a nagykövetet….😂😂😂"... Mert a lekakadúzottnak, azaz egy KÜLÜGYMINISZTERNEK EZ A DOLGA és nem a pinavakargatás, ahogy azt a Kócos Anita teszi. Szijjártónak MINDEN MAGYAR SZÁMÍT. Anita meg SZARBAN hagyja őket, mint a lezuhanás előtti repülőgép kapitánya, aki tájékoztatásul arra kéri az utasokat, hogy nézzenek ki a jobb oldali ablakon. - Ott láthatják, hogy ég a repülőgép motorja. Majd nézzenek ki a bal oldali ablakon és keressenek az óceánon egy kis narancssárga csónakot. És ott ülök én - fejezi be.
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0
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scandal says Jack
2026. augusztus 14. 16:24
Halmazati büntetésül hátralévő életükben semmi mást, csak lengyel pizzát ehessenek!
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3
0
Félelmetes Bob
2026. augusztus 14. 15:41
Javaslom büntetésül vetítsék le nekik a meccset legalább tízszer!
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5
0
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