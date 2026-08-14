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Ruszin-Szendi Romulusz Honvédelmi Miniszté­rium kabinetfőnök

A minisztérium tagad: szerintük soha nem is volt kabinetfőnök Stefán Attila

2026. augusztus 14. 09:25

Pedig Ruszin-Szendi Romulusz egy május végén közzétett videóban kabinetfőnökként mutatta be munkatársát, aki több hivatalos rendezvényen is a honvédelmi miniszter közvetlen környezetében jelent meg.

2026. augusztus 14. 09:25
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Alig két hónappal kinevezése után leváltották Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter kabinetfőnökét, Stefán Attilát. A HVG értesülései szerint a miniszter bizalmasának számító munkatárs nem maradhatott sokáig a poszton, amit jelenleg Beluzsárné Belicza Andrea tölt be. 

Az ügy érdekessége, hogy 

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a Honvédelmi Minisztérium tagadja: Stefán valaha hivatalosan kabinetfőnök lett volna.

Ezzel szemben Ruszin-Szendi egy május végén közzétett videóban kabinetfőnökként mutatta be munkatársát, aki több hivatalos rendezvényen is a miniszter közvetlen környezetében jelent meg – jegyzi meg cikkében a Telex.

Hozzátették: a tárca később megerősítette, hogy a kabinet vezetését jelenleg Beluzsárné látja el, aki korábban sajtófőnökként dolgozott a miniszter mellett, azt azonban nem részletezték, miért történt a váltás.

Sajtóértesülések szerint 

Stefán kinevezését magasabb szinten nem támogatták,

ezt azonban a minisztérium nem erősítette meg. Közlésük szerint továbbra is számítanak a munkájára, de azt nem árulták el, milyen beosztásban folytatja tevékenységét. 

Stefán Attila a civil szférából érkezett a honvédelmi tárcához, katonai múlttal nem rendelkezett. Korábban Ruszin-Szendi Romulusz választási kampányában is szerepet vállalt a hajdúszoboszlói választókerületben.

A hírre a honvédelmi miniszter a közösségi oldalán reagált:

Nyitókép: Ruszin-Szendi Romulusz Facebook-oldala

 

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Összesen 9 komment

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Sorrend:
remi
2026. augusztus 14. 10:10
A forr a dalom elég hamar elkezdte felfalni. Ahogy rendesen. Esetleg kiderült, hogy nyaralni is nemvót?
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1
0
pollip
2026. augusztus 14. 10:02
Ez olyan, mint ahogy az államtitkár nő nem nyaralt:-)))
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2
0
palicsi-2
2026. augusztus 14. 09:54
Igen sok az éhes száj. Ezeket etetni kell, akkor is, ha tök hülyék! Majd kitalálunk neki valami show hivatalt!
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3
0
Gintonic68
2026. augusztus 14. 09:50
Amúgy ki fúrhatta még Stefán elvtársat ? Ki az a "magasabb szint" ???🤔 Esetleg Ruff Ruff ? 🤔
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3
0
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