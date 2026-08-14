A minisztérium tagad: szerintük soha nem is volt kabinetfőnök Stefán Attila

Ezzel szemben Ruszin-Szendi egy május végén közzétett videóban kabinetfőnökként mutatta be munkatársát, aki több hivatalos rendezvényen is a miniszter közvetlen környezetében jelent meg – jegyzi meg cikkében a Telex.

Hozzátették: a tárca később megerősítette, hogy a kabinet vezetését jelenleg Beluzsárné látja el, aki korábban sajtófőnökként dolgozott a miniszter mellett, azt azonban nem részletezték, miért történt a váltás.

Sajtóértesülések szerint