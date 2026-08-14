A minisztérium tagad: szerintük soha nem is volt kabinetfőnök Stefán Attila

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Pedig Ruszin-Szendi Romulusz egy május végén közzétett videóban kabinetfőnökként mutatta be munkatársát, aki több hivatalos rendezvényen is a honvédelmi miniszter közvetlen környezetében jelent meg.
Alig két hónappal kinevezése után leváltották Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter kabinetfőnökét, Stefán Attilát. A HVG értesülései szerint a miniszter bizalmasának számító munkatárs nem maradhatott sokáig a poszton, amit jelenleg Beluzsárné Belicza Andrea tölt be.
Az ügy érdekessége, hogy
a Honvédelmi Minisztérium tagadja: Stefán valaha hivatalosan kabinetfőnök lett volna.
Ezzel szemben Ruszin-Szendi egy május végén közzétett videóban kabinetfőnökként mutatta be munkatársát, aki több hivatalos rendezvényen is a miniszter közvetlen környezetében jelent meg – jegyzi meg cikkében a Telex.
Hozzátették: a tárca később megerősítette, hogy a kabinet vezetését jelenleg Beluzsárné látja el, aki korábban sajtófőnökként dolgozott a miniszter mellett, azt azonban nem részletezték, miért történt a váltás.
Sajtóértesülések szerint
Stefán kinevezését magasabb szinten nem támogatták,
ezt azonban a minisztérium nem erősítette meg. Közlésük szerint továbbra is számítanak a munkájára, de azt nem árulták el, milyen beosztásban folytatja tevékenységét.
Stefán Attila a civil szférából érkezett a honvédelmi tárcához, katonai múlttal nem rendelkezett. Korábban Ruszin-Szendi Romulusz választási kampányában is szerepet vállalt a hajdúszoboszlói választókerületben.
A hírre a honvédelmi miniszter a közösségi oldalán reagált:
Nyitókép: Ruszin-Szendi Romulusz Facebook-oldala