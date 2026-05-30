Ft
Ft
25°C
14°C
Ft
Ft
25°C
14°C
05. 30.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 30.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ruszin-Szendi Romulusz nyugállomány honvédség

Ruszin-Szendi Romulusz: Felülvizsgáljuk a nyugállományúak járandóságait

2026. május 30. 20:56

A honvédelmi miniszter zártkörű beszélgetés keretében egyeztetett a HOKOSZ tagszervezeteinek vezetőivel, akik mintegy 3400 nyugállományú bajtársat képviselnek.

2026. május 30. 20:56
null

A nyugállományúak számíthatnak a honvédségre, ezért felülvizsgálják az őket megillető támogatások és egészségügyi ellátásuk jelenlegi helyzetét – közölte a honvédelmi miniszter a Facebook-oldalán szombaton.

Ruszin-Szendi Romulusz annak kapcsán tett közzé bejegyzést, hogy előadást tartott a Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetsége (HOKOSZ) balatonakarattyai gyűlésén a honvédelemben várható változásokról és a nyugállományúakat segítő intézkedésekről.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Szerinte nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a nyugállományúak véleménye is számít,

ezért az előadást követően meghallgatta a meglátásaikat és a kéréseiket, egyben a a szövetség tagjait biztosította arról, hogy felülvizsgálják az őket megillető támogatások és az egészségügyi ellátásuk jelenlegi helyzetét.

Ezután zártkörű beszélgetés keretében egyeztetett a HOKOSZ tagszervezeteinek vezetőivel, akik mintegy 3400 nyugállományú bajtársat képviselnek – olvasható a tárcavezető bejegyzésében.

(MTI)

Nyitókép: Ujvári Sándor / MTI

 

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Takagi
2026. május 30. 21:53
A melósok nyugdíját (50 munka után) csökkentitek. Köpedelmek vagytok.
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2026. május 30. 21:48
Megemelik a volt főtisztek nyugdíját. Egy 51 éves altábornagy nyugdíja ezután a megérdemelt 6 millió forint lesz.
Válasz erre
2
0
5m007h 0p3ra70r
2026. május 30. 21:46
» felülvizsgálják az őket megillető támogatások és egészségügyi ellátásuk jelenlegi helyzetét« Zsírleszívást mindegykinek!
Válasz erre
5
0
lemez
2026. május 30. 21:44
Akik 40 évesen nyugdijba mentek?
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!