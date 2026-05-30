Ruszin-Szendi Romulusz: Felülvizsgáljuk a nyugállományúak járandóságait

A nyugállományúak számíthatnak a honvédségre, ezért felülvizsgálják az őket megillető támogatások és egészségügyi ellátásuk jelenlegi helyzetét – közölte a honvédelmi miniszter a Facebook-oldalán szombaton.

Ruszin-Szendi Romulusz annak kapcsán tett közzé bejegyzést, hogy előadást tartott a Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetsége (HOKOSZ) balatonakarattyai gyűlésén a honvédelemben várható változásokról és a nyugállományúakat segítő intézkedésekről.