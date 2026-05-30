Súlyos figyelmeztetést kapott Amerikából a német kancellár: Merz politikája a háború eszkalációjához vezethet

Hamarosan megbukik Merz kancellár? Teljes fordulat jöhet Berlinben
Sorsdöntő hónapok jönnek a német politikában.
Európa biztonsági helyzete az elmúlt napokban ismét drámai fordulatot vett. Friedrich Merz német kancellárhoz intézett nyílt levelében Jeffrey Sachs amerikai közgazdász arra figyelmeztetett, hogy a kontinens és Oroszország veszélyesen közel került egy nyílt összecsapáshoz, ezért sürgősen újra kell indítani a diplomáciai párbeszédet.
A Berliner Zeitung teljes terjedelmében közölte Jeffrey Sachs nyílt levelét, amelyben a világhírű közgazdász és diplomata élesen bírálta a német kormány Oroszországgal kapcsolatos politikáját. A Columbia Egyetem professzora szerint Friedrich Merz olyan történelmi pillanatban vezeti Németországot, amikor döntései nemcsak országa, hanem egész Európa jövőjét meghatározhatják.
Sachs levelében azt írta, hogy amikor fél évvel korábban először fordult a német vezetéshez, még abban bízott, hogy Berlin a diplomácia útját választja. Meglátása szerint azonban azóta a helyzet jelentősen romlott, és Európa egyre közelebb sodródott egy olyan konfliktushoz, amely már túlmutathat Ukrajna határain.
A professzor szerint a közelmúlt eseményei különösen veszélyes fordulatot jeleznek.
Felidézte, hogy ukrán nagy hatótávolságú drónok Moszkvát támadták, miközben az orosz rakéta- és dróntámadások intenzitása is jelentősen fokozódott Kijev ellen. Sachs arra is utalt, hogy az ukrán drónok a balti államok légterében is megjelentek, ami szerinte növeli egy olyan incidens veszélyét, amely közvetlenül bevonhatná Európát a háborúba.
A közgazdász különösen aggasztónak nevezte azt az értesítést, amelyet Szergej Lavrov orosz külügyminiszter közölt amerikai partnerével Vlagyimir Putyin utasítására.
A levél szerint Moszkva jelezte, hogy „rendszeres és folyamatos támadásokat” hajt végre kijevi létesítmények és döntéshozatali központok ellen, miközben az orosz külügyminisztérium azt tanácsolta más országoknak, hogy gondoskodjanak diplomatáik és állampolgáraik evakuálásáról az ukrán fővárosból.
Jeffrey Sachs szerint ebben a helyzetben a német kancellárnak különleges felelőssége van. A professzor úgy véli, hogy Európában egyetlen más vezető sem rendelkezik Németország súlyához hasonló befolyással, ezért Merz döntései meghatározóak lehetnek a kontinens jövője szempontjából.
A közgazdász emlékeztetett arra is, hogy a kancellár még 2026 januárjában Giorgia Melonival és Emmanuel Macronnal együtt a kapcsolatok helyreállítását sürgette Oroszországgal, és Oroszországot „európai országnak” nevezte. Sachs szerint azonban a szavakat nem követték tettek.
A levélben több kérdést is intézett a német vezetőhöz. Egyebek mellett azt firtatta, hogy kancellárként tett-e akár egyetlen komoly kísérletet a Putyinnal való tárgyalásra, illetve hogy a német külügy próbált-e érdemi párbeszédet folytatni Szergej Lavrovval. A professzor szerint a nyilvánosan ismert információk alapján a válasz mindkét esetben nemleges.
Sachs úgy látja, hogy Németország az elmúlt években egyre inkább a katonai megoldásokat helyezte előtérbe.
A levél szerint Berlin ahelyett, hogy a béke megteremtésén dolgozna, folyamatosan nagyobb fegyverszállításokat, erősebb hadsereget és fokozott katonai készültséget támogat. A professzor szerint a háború folytatása nem Ukrajna védelmét szolgálja, hanem egyre több halálhoz és pusztításhoz vezet, miközben fennáll annak a veszélye is, hogy a konfliktus más országokra is átterjed.
A közgazdász levelének jelentős részében Németország Oroszországgal kapcsolatos politikáját bírálta. Állítása szerint az elmúlt évtizedekben Berlin több olyan döntést hozott, amely hozzájárult a jelenlegi helyzet kialakulásához:
A levél végén Sachs már nem a múlt hibáiról, hanem a jövő lehetőségeiről írt. Azt kérte a német kancellártól, hogy vegye fel a kapcsolatot Putyinnal, küldjön magas szintű diplomatákat Moszkvába, illetve nyissa újra azokat a diplomáciai csatornákat, amelyek korábban az európai biztonsági párbeszéd alapját jelentették.
A professzor szerint Európa számára a kiutat nem a további fegyverkezés, hanem egy tárgyalásos rendezés jelentheti.
Úgy véli, hogy egy semleges Ukrajnára épülő megállapodás, valamint az Oroszországgal fenntartott gazdasági kapcsolatok helyreállítása lehetne a kontinens stabilitásának alapja. Sachs figyelmeztetése különösen érzékeny pillanatban érkezett, amikor az orosz–ukrán háború hatásai már nemcsak Ukrajnát, hanem a NATO keleti szárnyának országait is közvetlenül érintik. A professzor szerint a következő hetekben meghozott döntések meghatározhatják, hogy Európa a diplomácia vagy a további eszkaláció útján halad-e tovább.
Nyitókép: Tobias SCHWARZ / AFP