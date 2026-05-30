Súlyos figyelmeztetést kapott Amerikából a német kancellár: Merz politikája a háború eszkalációjához vezethet

A Berliner Zeitung teljes terjedelmében közölte Jeffrey Sachs nyílt levelét, amelyben a világhírű közgazdász és diplomata élesen bírálta a német kormány Oroszországgal kapcsolatos politikáját. A Columbia Egyetem professzora szerint Friedrich Merz olyan történelmi pillanatban vezeti Németországot, amikor döntései nemcsak országa, hanem egész Európa jövőjét meghatározhatják.

Sachs levelében azt írta, hogy amikor fél évvel korábban először fordult a német vezetéshez, még abban bízott, hogy Berlin a diplomácia útját választja. Meglátása szerint azonban azóta a helyzet jelentősen romlott, és Európa egyre közelebb sodródott egy olyan konfliktushoz, amely már túlmutathat Ukrajna határain.