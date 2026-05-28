Betelt a pohár Moszkvában: bármelyik pillanatban bekövetkezhet az orosz csapás

Az európai nagykövetek a moszkvai figyelmeztetés ellenére elutasították az ukrán főváros elhagyását.
Bármelyik pillanatban bekövetkezhet az a Kijevre irányuló támadás, amelyre az orosz fél korábban figyelmeztetett – jelentette ki Szergej Sojgu, az orosz biztonsági tanács titkára a moszkvai régióban rendezett I. Nemzetközi Biztonsági Fórumon csütörtökön tartott sajtótájékoztatóján.
„Ez bármelyik pillanatban bekövetkezhet (…) figyelmeztetést adtunk ki, és hogy milyen erejű lehet a csapás, megmutattuk. Mindenünk megvan hozzá” – felelt Sojgu arra a kérdésre válaszolva: befolyásolhatja-e az Oroszország által kilátásba helyezett csapás végrehajtását, hogy az európai nagykövetek a moszkvai figyelmeztetés ellenére elutasították az ukrán főváros elhagyását.
Az orosz külügyminisztérium hétfőn bejelentette: a luhanszki régióbeli Sztarobilszk elleni pénteki ukrán dróntámadás miatt Moszkvában „betelt a pohár”,
és az orosz hadsereg támadni fogja az ukrán döntéshozatali központokat, parancsnokságokat és hadiipari létesítményeket Kijevben. A sztarobilszki pedagógiai szakközépiskolát ért éjjeli csapássorozat következtében 21 tizenéves tanuló életét vesztette, 42 pedig megsebesült.
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője Asztanában azt mondta, hogy Oroszország figyelmeztette a kijevi nagykövetségek személyzetét: el kell hagyniuk a várost, a továbbiakról mindenki maga dönt. Megjegyezte, hogy ezeket az intelmeket „nem mindenki veszi komolyan”.
Peszkov szerint „az események alakulásától függ”, hogy Moszkva mikor tér át a retorikától a cselekvésre.
„Számunkra általában véve a békefolyamat és a céljaink békés eszközökkel elérése az előnyben részesített megoldás” – nyilatkozott az ukrajnai rendezéssel kapcsolatban. Elmondta, hogy az Európai Unió tagállamai nem keresték meg Oroszországot tárgyalási javaslattal.
(MTI)
Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS, Mandel NGAN / AFP
