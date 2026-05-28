háború Háború Ukrajnában Moszkva Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország

Betelt a pohár Moszkvában: bármelyik pillanatban bekövetkezhet az orosz csapás

2026. május 28. 19:54

Az európai nagykövetek a moszkvai figyelmeztetés ellenére elutasították az ukrán főváros elhagyását.

Zelenszkij és Putyin

Bármelyik pillanatban bekövetkezhet az a Kijevre irányuló támadás, amelyre az orosz fél korábban figyelmeztetett – jelentette ki Szergej Sojgu, az orosz biztonsági tanács titkára a moszkvai régióban rendezett I. Nemzetközi Biztonsági Fórumon csütörtökön tartott sajtótájékoztatóján.

„Ez bármelyik pillanatban bekövetkezhet (…) figyelmeztetést adtunk ki, és hogy milyen erejű lehet a csapás, megmutattuk. Mindenünk megvan hozzá” – felelt Sojgu arra a kérdésre válaszolva: befolyásolhatja-e az Oroszország által kilátásba helyezett csapás végrehajtását, hogy az európai nagykövetek a moszkvai figyelmeztetés ellenére elutasították az ukrán főváros elhagyását.

Az orosz külügyminisztérium hétfőn bejelentette: a luhanszki régióbeli Sztarobilszk elleni pénteki ukrán dróntámadás miatt Moszkvában „betelt a pohár”,

és az orosz hadsereg támadni fogja az ukrán döntéshozatali központokat, parancsnokságokat és hadiipari létesítményeket Kijevben. A sztarobilszki pedagógiai szakközépiskolát ért éjjeli csapássorozat következtében 21 tizenéves tanuló életét vesztette, 42 pedig megsebesült.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője Asztanában azt mondta, hogy Oroszország figyelmeztette a kijevi nagykövetségek személyzetét: el kell hagyniuk a várost, a továbbiakról mindenki maga dönt. Megjegyezte, hogy ezeket az intelmeket „nem mindenki veszi komolyan”.

Peszkov szerint „az események alakulásától függ”, hogy Moszkva mikor tér át a retorikától a cselekvésre.

„Számunkra általában véve a békefolyamat és a céljaink békés eszközökkel elérése az előnyben részesített megoldás” – nyilatkozott az ukrajnai rendezéssel kapcsolatban. Elmondta, hogy az Európai Unió tagállamai nem keresték meg Oroszországot tárgyalási javaslattal.

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS, Mandel NGAN / AFP

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
londonbaby
2026. május 28. 23:40
na és ..nagyon helyes maradjanak is ott ezek a balos tetves fasiszta nácik !!! Ott dögöljön meg mindegyik.. Putyin nyomasd az oresnyikokat ami belefér.. fél éven belül fel kell murvázni a volt ukrajnát !!! lenne hely a sok kibaszott genderbuzinak korcs migránsoknak, a kommunista geciknek, meg a ..HAZAÁRULÓ KUTYÁKNAK !!!!! Összezárva !!!! kimenő soha !!!! OTT DÖGLENE KI MINDEGYIK, a ZSIDÓ ÁVÓSOKKAL és az UNOKÁKKAL EGYÜTT !!!!! ja meg lenne hely parkolónak is..
Dunhill67
2026. május 28. 20:39
porig,bazdmeg,porig Vlagyimir...
lendvaiildiko
2026. május 28. 20:35
Majd leviszik őket abba a pincébe, ahová Novák Katalint, Karó Gelit vitték. Ez lassan egy kijivi ritiili…
Nasi12
2026. május 28. 20:29
Magukra vessenek.
