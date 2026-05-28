A svédek vadászgépeket adnak Ukrajnának, de mire odaérnek, lehet véget ér a háború

Volodimir Zelenszkij történelmi jelentőségűnek nevezte a megállapodást.
Svédország 16 darab Saab JAS 39 Gripen C/D típusú vadászgépet ad át Ukrajnának, miközben Kijev hosszabb távon akár húsz modernebb Gripen E repülőgép beszerzéséről is tárgyal Stockholmmal – adta hírül a Kyiv Independent . A bejelentést Ulf Kristersson svéd miniszterelnök tette Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel közösen Uppsalában.
Kristersson közölte:
Ukrajna „egyértelműen a Gripent jelölte meg légierője hosszú távú prioritásaként”,
a modernebb Gripen E változatok beszerzését pedig az Európai Unió Ukrajnát támogató hitelprogramjából finanszíroznák. A tárgyalások még zajlanak, de a Gripen E gépek szállítása akár 2030-ban megkezdődhet.
A svéd légierő jelenleg használt Gripen C/D gépeinek átadása ennél hamarabb indulhat el:
Stockholm szerint az első szállítmányok 2027 elején érkezhetnek Ukrajnába, amint lezárulnak a beszerzési és exportengedélyezési folyamatok.
Volodimir Zelenszkij történelmi jelentőségűnek nevezte a megállapodást. Az ukrán elnök úgy fogalmazott:
Egy Gripen-századról beszélünk Ukrajna számára, és ez rendkívül fontos támogatást jelent nekünk.”
Hozzátette, hogy az ukrán pilóták kiképzése már megkezdődött, és Kijev most a képzési infrastruktúra bővítésén dolgozik.
A Gripenek érkezése tovább erősítheti az ukrán légierőt, amely jelenleg amerikai F–16-osokra és francia Mirage 2000-esekre támaszkodik, ezek száma azonban továbbra sem elegendő az orosz rakéta- és dróntámadások teljes kivédésére.
A szakértők szerint a Gripen egyik legnagyobb előnye, hogy kifejezetten a hidegháborús körülményekre tervezték. A svéd légierő attól tartott, hogy egy szovjet támadás során a hagyományos repülőterek gyorsan megsemmisülhetnek, ezért a gépet úgy alakították ki, hogy rövidebb kifutópályákról, sőt akár autópálya-szakaszokról is képes legyen üzemelni.
A Kyiv Independentnek nyilatkozó katonai elemzők szerint ez különösen fontos lehet Ukrajnában, ahol az orosz hadsereg rendszeresen támadja a légibázisokat.
A Gripen további előnye, hogy nagyon gyorsan újrafegyverezhető és újratölthető:
ideális körülmények között akár tíz perc alatt ismét bevethető.
A típus emellett képes hordozni a nagy hatótávolságú Meteor légiharc-rakétát is, amely a szakértők szerint komoly fenyegetést jelenthet az orosz Szu–34-es bombázókra.
A modernebb Gripen E változat fejlettebb radarrendszert, elektronikai hadviselési képességeket és korszerű avionikát kapott.
A katonai szakértők ugyanakkor óvatosságra intenek: szerintük a Gripen nem „csodafegyver”, hanem „egy újabb hasznos eszköz”, amelynek hatása nagyban függ majd attól, hogy végül hány gépet kap Ukrajna, és milyen gyorsan érkeznek meg.
***
Fotó: Madaree TOHLALA / AFP