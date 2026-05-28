Svédország Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Volodimir Zelenszkij Gripen

A svédek vadászgépeket adnak Ukrajnának, de mire odaérnek, lehet véget ér a háború

2026. május 28. 17:30

Volodimir Zelenszkij történelmi jelentőségűnek nevezte a megállapodást.

Svédország 16 darab Saab JAS 39 Gripen C/D típusú vadászgépet ad át Ukrajnának, miközben Kijev hosszabb távon akár húsz modernebb Gripen E repülőgép beszerzéséről is tárgyal Stockholmmal – adta hírül a Kyiv Independent . A bejelentést Ulf Kristersson svéd miniszterelnök tette Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel közösen Uppsalában.

Kristersson közölte:

Ukrajna „egyértelműen a Gripent jelölte meg légierője hosszú távú prioritásaként”,

a modernebb Gripen E változatok beszerzését pedig az Európai Unió Ukrajnát támogató hitelprogramjából finanszíroznák. A tárgyalások még zajlanak, de a Gripen E gépek szállítása akár 2030-ban megkezdődhet.

A svéd légierő jelenleg használt Gripen C/D gépeinek átadása ennél hamarabb indulhat el:

Stockholm szerint az első szállítmányok 2027 elején érkezhetnek Ukrajnába, amint lezárulnak a beszerzési és exportengedélyezési folyamatok.

Volodimir Zelenszkij történelmi jelentőségűnek nevezte a megállapodást. Az ukrán elnök úgy fogalmazott:

Egy Gripen-századról beszélünk Ukrajna számára, és ez rendkívül fontos támogatást jelent nekünk.”

Hozzátette, hogy az ukrán pilóták kiképzése már megkezdődött, és Kijev most a képzési infrastruktúra bővítésén dolgozik.

A Gripenek érkezése tovább erősítheti az ukrán légierőt, amely jelenleg amerikai F–16-osokra és francia Mirage 2000-esekre támaszkodik, ezek száma azonban továbbra sem elegendő az orosz rakéta- és dróntámadások teljes kivédésére.

A szakértők szerint a Gripen egyik legnagyobb előnye, hogy kifejezetten a hidegháborús körülményekre tervezték. A svéd légierő attól tartott, hogy egy szovjet támadás során a hagyományos repülőterek gyorsan megsemmisülhetnek, ezért a gépet úgy alakították ki, hogy rövidebb kifutópályákról, sőt akár autópálya-szakaszokról is képes legyen üzemelni.

A Kyiv Independentnek nyilatkozó katonai elemzők szerint ez különösen fontos lehet Ukrajnában, ahol az orosz hadsereg rendszeresen támadja a légibázisokat.

A Gripen további előnye, hogy nagyon gyorsan újrafegyverezhető és újratölthető:

ideális körülmények között akár tíz perc alatt ismét bevethető.

A típus emellett képes hordozni a nagy hatótávolságú Meteor légiharc-rakétát is, amely a szakértők szerint komoly fenyegetést jelenthet az orosz Szu–34-es bombázókra.

A modernebb Gripen E változat fejlettebb radarrendszert, elektronikai hadviselési képességeket és korszerű avionikát kapott.

A katonai szakértők ugyanakkor óvatosságra intenek: szerintük a Gripen nem „csodafegyver”, hanem „egy újabb hasznos eszköz”, amelynek hatása nagyban függ majd attól, hogy végül hány gépet kap Ukrajna, és milyen gyorsan érkeznek meg.

Fotó: Madaree TOHLALA / AFP

 

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
nzoltan-818
2026. május 28. 19:48
Az F-16 - sok sem hoztak békét vagy megváltást, csak több halált és nyomort, ja és a karbantartást és a logisztikát bonyolítja a sok egymással nem kompetens rendszer kényszerű fenntartásával.
alenka
2026. május 28. 18:58
... de mire odaérnek: ...lesz még hová? Putin, előre!
gullwing
2026. május 28. 17:55
nuevas-reglasgullwing 2026. május 28. 17:45 Orban azt hazudta hogy nem szalltunk be... Agyhalott balfasz, amit az unió oda ad a szláv férgeknek az szerinted honnan van?! Anyádtól a sarkon... Bazd meg nálatok a félhülye is ritka.
Zsolt75
2026. május 28. 17:50
Miért, zsola? Hány gripene van tótországnak?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.