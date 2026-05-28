Ft
Ft
23°C
12°C
Ft
Ft
23°C
12°C
05. 28.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 28.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
fővárosi ítélőtábla lánczi tamás szuverenitásvédelmi hivatal átlátszó fővárosi törvényszék

Lánczi Tamás bejelentette: Megsemmisítette a bíróság a Szuverenitásvédelmi Hivatal ellen hozott ítéletet

2026. május 28. 17:27

„Az Átlátszó nevű külföldről finanszírozott politikai nyomásgyakorló szervezetjó »hírneve megsértése« miatt tavaly beperelte a Szuverenitásvédelmi Hivatalt” – írta közleményében a Hivatal.

2026. május 28. 17:27
null

Megsemmisítette a bíróság a Szuverenitásvédelmi Hivatal ellen hozott ítéletet – jelentette be Facecbook-oldalán Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke.

Lánczi megosztotta a Hivatal hivatalos Facebook-oldlaának posztját is, amelyben az áll: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Az Átlátszó nevű külföldről finanszírozott politikai nyomásgyakorló szervezetjó »hírneve megsértése« miatt tavaly beperelte a Szuverenitásvédelmi Hivatalt. 

A Fővárosi Bíróság első fokon az Átlátszónak adott igazat, emiatt a Hivatal fellebbezett. Az ügyben a mai napon született döntés.
A Hivatal üdvözli a Fővárosi Ítélőtábla végzését, amelyben hatályon kívül helyezte a Fővárosi Törvényszék ítéletét, és új eljárás lefolytatására utasította a bíróságot”.

A bejegyzés szerint a Fővárosi Ítélőtábla megállapította, hogy az elsőfokú bíróság ítélete

  • logikai tévedésekre épült,
  • figyelmen kívül hagyta a Szuverenitásvédelmi Hivatal érveit,
  • és korlátozta a tisztességes eljáráshoz való jogát.  

A Szuverenitsávédelmi Hivatal hangsúlyozta: „A végzés megerősítette a Hivatal törvényes jogát, hogy Magyarország szuverenitásának tárgykörében elemzéseket készítsen, és azokat nyilvánosságra is hozza”.

Hozzátetté: 

Másodfokon az is nyilvánvalóvá vált, hogy az elsőfokú ítélet elfogult, és szakmai szempontból súlyos hibákat tartalmaz. 

A végzés arra is rámutat, hogy az elsőfokú bíróság egyáltalán nem vette figyelembe a Szuverenitásvédelmi Hivatal által bemutatott dokumentumokat, bizonyítékokat és érveket, és nem volt tekintettel arra sem, hogy a Hivatal bizonyította állításai valós voltát.” 

A Szuverenitásvédelmi Hivatal posztja végén azt is kijelentette, fenntartja az Átlátszóval kapcsolatos alábbi állításait:

  • az Átlátszó külföldről finanszírozott szervezet,
  • amely külföldi érdekcsoportok érdekében végzi tevékenységét, 
  • hírszerzési munkát végez,
  • és sérti Magyarország szuverenitását.

Megszüntetné a kormány a Hivatalt

Mint ismert, Magyar Péter korábban bejelentette, hogy a Tisza-kormány meg fogja szüntetni a Szuverenitásvédelmi hHivatalt. Az ezzel kapcsolatos Alaptörvény-módosítás javaslatát már be is adta a kormányfő sógora, Melléthei-Barna Márton tiszás parlamenti képviselő.

Ezt is ajánljuk a témában

Lánczi Tamás a Szuverenitásvédelmi Hivatal kilátásba helyezett megszüntetésével kapcsolatban korábban úgy fogalmazott

A Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntethető és felszámolható. De azok a folyamatok, amelyeket működésünk során feltártunk, nem fognak eltűnni. 

A külföldi nyomásgyakorlás, a politikai befolyásszerzés és az idegen akarat rákényszerítésének kísérlete a mindenkori magyar kormányzatra és társadalomra továbbra is jelen marad”.

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

A Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntethető és felszámolható

De azok a folyamatok, amelyeket működésünk során feltártunk, nem fognak eltűnni.

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lofejazagyban-2
2026. május 28. 20:12
csak tökösen!
Válasz erre
0
0
marosi
•••
2026. május 28. 19:49 Szerkesztve
.......nyomásgyakorló szervezetjó »hírneve megsértése«........... az még hagyján hogy egybe vagy külön, de pont az idézőjeleken kívüli a szervezetjó. Látszik, hogy a Mandineres lektorok a kommentelők letiltásával vannak elfoglalva. (ez is eléggé átlátszó)
Válasz erre
0
2
westend
2026. május 28. 19:42
Az 'átlátszó' tényszerűen egy külföldről finanszírozott ügynökszervezet. Erőlködhetnek a bíróságok bármennyit is, ez a tény mindenki számára nyilvánvaló.
Válasz erre
3
0
Salitis
2026. május 28. 19:30
Most, hogy már következményes ország vagyunk, nem kellene azt az első fokon ítélkező bíróságot elhajtani a p.csába?
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!