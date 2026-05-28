Lánczi Tamás bejelentette: Megsemmisítette a bíróság a Szuverenitásvédelmi Hivatal ellen hozott ítéletet

Folytatja munkáját a parlament – terítékre kerül a „Lex Orbán” és a kekvák ügye is
A Tisza Párt elővezetéssel tenné „hatékonyabbá” a vizsgálóbizottságok munkáját a jövőben.
„Az Átlátszó nevű külföldről finanszírozott politikai nyomásgyakorló szervezetjó »hírneve megsértése« miatt tavaly beperelte a Szuverenitásvédelmi Hivatalt” – írta közleményében a Hivatal.
Megsemmisítette a bíróság a Szuverenitásvédelmi Hivatal ellen hozott ítéletet – jelentette be Facecbook-oldalán Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke.
Lánczi megosztotta a Hivatal hivatalos Facebook-oldlaának posztját is, amelyben az áll:
Az Átlátszó nevű külföldről finanszírozott politikai nyomásgyakorló szervezetjó »hírneve megsértése« miatt tavaly beperelte a Szuverenitásvédelmi Hivatalt.
A Fővárosi Bíróság első fokon az Átlátszónak adott igazat, emiatt a Hivatal fellebbezett. Az ügyben a mai napon született döntés.
A Hivatal üdvözli a Fővárosi Ítélőtábla végzését, amelyben hatályon kívül helyezte a Fővárosi Törvényszék ítéletét, és új eljárás lefolytatására utasította a bíróságot”.
A bejegyzés szerint a Fővárosi Ítélőtábla megállapította, hogy az elsőfokú bíróság ítélete
A Szuverenitsávédelmi Hivatal hangsúlyozta: „A végzés megerősítette a Hivatal törvényes jogát, hogy Magyarország szuverenitásának tárgykörében elemzéseket készítsen, és azokat nyilvánosságra is hozza”.
Hozzátetté:
Másodfokon az is nyilvánvalóvá vált, hogy az elsőfokú ítélet elfogult, és szakmai szempontból súlyos hibákat tartalmaz.
A végzés arra is rámutat, hogy az elsőfokú bíróság egyáltalán nem vette figyelembe a Szuverenitásvédelmi Hivatal által bemutatott dokumentumokat, bizonyítékokat és érveket, és nem volt tekintettel arra sem, hogy a Hivatal bizonyította állításai valós voltát.”
A Szuverenitásvédelmi Hivatal posztja végén azt is kijelentette, fenntartja az Átlátszóval kapcsolatos alábbi állításait:
Mint ismert, Magyar Péter korábban bejelentette, hogy a Tisza-kormány meg fogja szüntetni a Szuverenitásvédelmi hHivatalt. Az ezzel kapcsolatos Alaptörvény-módosítás javaslatát már be is adta a kormányfő sógora, Melléthei-Barna Márton tiszás parlamenti képviselő.
Lánczi Tamás a Szuverenitásvédelmi Hivatal kilátásba helyezett megszüntetésével kapcsolatban korábban úgy fogalmazott:
A Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntethető és felszámolható. De azok a folyamatok, amelyeket működésünk során feltártunk, nem fognak eltűnni.
A külföldi nyomásgyakorlás, a politikai befolyásszerzés és az idegen akarat rákényszerítésének kísérlete a mindenkori magyar kormányzatra és társadalomra továbbra is jelen marad”.
