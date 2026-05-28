„Magyar Péter miniszterelnökkel, Kármán András pénzügyminiszterrel és Orbán Anita külügyminiszterrel ma Brüsszelbe érkeztünk, hogy folytassuk a tárgyalásokat az uniós források hazahozataláról az Európai Bizottság vezetőivel.

A tét hatalmas: több ezer milliárd forintnyi uniós forrást fagyasztottak be a rendszerszintű korrupció miatt, amely amúgy járna Magyarországnak.

Ezek a pénzek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy újraindítsuk a magyar gazdaságot, fejlesszük az infrastruktúrát, és ahhoz is, hogy a vasútrombolás évei után átlépjünk a vasútfejlesztés korszakába. Ezért is vagyok itt a delegációban, hogy e téren is látható eredményeket érjünk el.