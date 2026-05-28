Abszolút filmszínház: olyan témák is felmerülhetnek a Von der Leyennel való egyeztetés során, amikre Magyar Péter nem is számít
Paula Pinho a pénteki tárgyalás kapcsán Ukrajnát és az orosz olajat is megemlítette.
Hetek óta.
„Magyar Péter miniszterelnökkel, Kármán András pénzügyminiszterrel és Orbán Anita külügyminiszterrel ma Brüsszelbe érkeztünk, hogy folytassuk a tárgyalásokat az uniós források hazahozataláról az Európai Bizottság vezetőivel.
A tét hatalmas: több ezer milliárd forintnyi uniós forrást fagyasztottak be a rendszerszintű korrupció miatt, amely amúgy járna Magyarországnak.
Ezek a pénzek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy újraindítsuk a magyar gazdaságot, fejlesszük az infrastruktúrát, és ahhoz is, hogy a vasútrombolás évei után átlépjünk a vasútfejlesztés korszakába. Ezért is vagyok itt a delegációban, hogy e téren is látható eredményeket érjünk el.
Éjjel-nappal dolgozunk hetek óta, hogy a Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen bizottsági elnök közötti pénteki találkozón érdemben lépjünk előre az uniós pénzek hazahozatalában.”
