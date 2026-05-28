Lopás miatt köröz a rendőrség egy norvég férfit

A Békéscsabai Rendőrkapitányság körözést rendelt el egy norvég állampolgárságú férfi ellen. A hatóságok lopás bűncselekménye miatt keresik az oslói születésű elkövetőt – derült ki a police.hu oldalról.
A rendőrségi nyilvántartás adatai szerint a 29 éves, norvég állampolgárságú Nirogan Vadivelu ellen 2026. május 6-án bocsátottak ki elfogatóparancsot a Büntetőeljárásról szóló törvény 119. § (1) bekezdése alapján.
A nyomozást és a körözési eljárást a Békéscsabai Rendőrkapitányság folytatja.
A rendőrésg a lakosságtól azt kérte, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a férfi tartózkodási helyével kapcsolatban, jelentkezzen a megadott elérhetőségeken.
