Lopás miatt köröz a rendőrség egy norvég férfit

A Békéscsabai Rendőrkapitányság körözést rendelt el egy norvég állampolgárságú férfi ellen. A hatóságok lopás bűncselekménye miatt keresik az oslói születésű elkövetőt – derült ki a police.hu oldalról.

A rendőrségi nyilvántartás adatai szerint a 29 éves, norvég állampolgárságú Nirogan Vadivelu ellen 2026. május 6-án bocsátottak ki elfogatóparancsot a Büntetőeljárásról szóló törvény 119. § (1) bekezdése alapján.