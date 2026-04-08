tisza párt eljárás pedofilbotrány

Pedofilbotrány a Tiszánál: eljárás indult a képviselőjelölt ellen – kiskorúak lehetnek az érintettek

2026. április 08. 16:56

Gajda Attila korábban fociedzőként, testnevelő tanárként dolgozott.

Gajda Attila, a Tisza Párt csongrádi képviselőjelöltje ellen évekkel ezelőtt az újvidéki főügyészség gyermekkel való közösülés miatt indított eljárást a Délmagyarország információi szerint. A lap birtokába jutott dokumentum szerint 2013-ban Gajda Attila ellen kiskorú ellen elkövetett szeméremsértés alapos gyanúja miatt nyomozást indított az újvidéki főügyészség. A büntetőeljárást a szerb büntető törvénykönyv 180. paragrafusa alapján rendelte el a hatóság.

A szóban forgó szakasz a gyermekekkel való közösülés bűncselekményének elemeit határozza meg és így szól: 

Aki közösülést követ el, vagy annak megfelelő cselekményt tesz gyermekkel szemben, az öttől tizenkét évig terjedő börtönbüntetéssel sújtandó.”

A szerb törvények alapján a 14 év alattiak gyermeknek minősülnek. Fontos körülmény továbbá, hogy Szerbiában a pedofília, vagyis a kiskorú kárára elkövetett bármilyen bűncselekmények esetében automatikusan az ügyészség, nem pedig a rendőrség jár el. Mint írják, a szerb jogszabályoknak megfelelően az ilyen és ehhez hasonló büntetőeljárások megindításáról a sértetteket kötelező kiértesíteni, ez történt Gajda Attila ügyében is, egyebek mellett egy ilyen dokumentumot tartalmaznak a laphoz eljuttatott iratok is.

 

Azt nem tudni, mi lett Gajda esetében a büntetőeljárás vége. Hogy kiderítsék, megkérdezték Gajdát és a Tisza Párt sajtóosztályát is, a párt azt írta: „Ahogyan az elmúlt napokban kiderült, hogy a titkosszolgálatok és az Alkotmányvédelmi Hivatal bárkit meg tud gyanúsítani alaptalan vádakkal, úgy most már azt is látjuk, hogy a propaganda is ugyanehhez az eszközhöz nyúl.”

Gajda Attila nem reagált a lap megkeresésére, a Facebook-oldalán viszont azt írta, hogy nincs ilyen ügy, nem is volt, ezért semmilyen nyomozás, rendőrségi vagy bírósági eljárás nem indulhatott – „minden más a propaganda kétségbeesett vergődése”. A képviselőjelölt 54 éves, négygyermekes édesapa, Zentán nőtt fel, majd Szegeden és Szőregen élt, nyolc éve pedig Mórahalmon telepedett le. Dolgozott fociedzőként, testnevelő tanárként, trénerként, saját vállalkozásban, valamint önkormányzati és versenyszférás vezetőként is.

Nyitókép: Facebook

Összesen 28 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
vittttya
2026. április 08. 23:55 Szerkesztve
S még ezek a retek tiszarfostosok pedofideszeznek, pusztulat egy rohadt szekta🤮🤮🤮🤮🤮👎👎👎
Almassy
2026. április 08. 20:32
press@ Ezek mindjárt összeomlanak...
csulak
2026. április 08. 19:25
bortonbe a degeneraltal !
travolta
2026. április 08. 18:15
Századosból is jobbat akartak, de hát csak Pálinkás jutott.
