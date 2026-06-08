Júliustól tilos lesz elektromos rollerezni Hajdúszoboszlón

Júliustól tilos lesz elektromos rollerezni Hajdúszoboszló bizonyos részein – hívta fel rá a figyelmet az RTL Híradó.

A tiltás a turisztikai pontokra, az iskolák és a rendelő környékére is vonatkozik.

A polgármester szerint azért kell lépniük, mert rengeteg panasz érkezett hozzájuk, és megnőtt a rollerbalesetek száma is. Mint kiderült, a tilalom az e-gördeszkákra, e-biciklikre és segwayekre is vonatkozik, a korlátozás alá eső helyeken ezeket az eszközöket csak tolni vagy kézben vinni lehetséges.