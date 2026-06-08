Júliustól tilos lesz elektromos rollerezni Hajdúszoboszlón

Pánik a Tiszánál? Megbukott a Sulyok-terv, egymásnak eshettek a kormányban
Radikálisok és mérsékeltek között zajlik a küzdelem.
A tiltás a turisztikai pontokra, az iskolák és a rendelő környékére is vonatkozik.
Júliustól tilos lesz elektromos rollerezni Hajdúszoboszló bizonyos részein – hívta fel rá a figyelmet az RTL Híradó.
A tiltás a turisztikai pontokra, az iskolák és a rendelő környékére is vonatkozik.
A polgármester szerint azért kell lépniük, mert rengeteg panasz érkezett hozzájuk, és megnőtt a rollerbalesetek száma is. Mint kiderült, a tilalom az e-gördeszkákra, e-biciklikre és segwayekre is vonatkozik, a korlátozás alá eső helyeken ezeket az eszközöket csak tolni vagy kézben vinni lehetséges.
Egyesek azonban úgy gondolják, nem lesz visszatartó ereje a rendeletnek.
„Hamarosan itt van az idegenforgalmi csúcsszezon, és szeretnénk ezeket a veszélyhelyzeteket minél inkább csökkenteni” – árulta el Czeglédi Gyula, Hajdúszoboszló polgármestere.
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