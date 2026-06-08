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Hajdúszoboszló elektromos roller roller

Júliustól tilos lesz elektromos rollerezni Hajdúszoboszlón

2026. június 08. 12:24

A tiltás a turisztikai pontokra, az iskolák és a rendelő környékére is vonatkozik.

2026. június 08. 12:24
roller

Júliustól tilos lesz elektromos rollerezni Hajdúszoboszló bizonyos részein – hívta fel rá a figyelmet az RTL Híradó.

A tiltás a turisztikai pontokra, az iskolák és a rendelő környékére is vonatkozik.

A polgármester szerint azért kell lépniük, mert rengeteg panasz érkezett hozzájuk, és megnőtt a rollerbalesetek száma is. Mint kiderült, a tilalom az e-gördeszkákra, e-biciklikre és segwayekre is vonatkozik, a korlátozás alá eső helyeken ezeket az eszközöket csak tolni vagy kézben vinni lehetséges.

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Egyesek azonban úgy gondolják, nem lesz visszatartó ereje a rendeletnek.

„Hamarosan itt van az idegenforgalmi csúcsszezon, és szeretnénk ezeket a veszélyhelyzeteket minél inkább csökkenteni” – árulta el Czeglédi Gyula, Hajdúszoboszló polgármestere.

Nyitókép: Pixabay

Összesen 30 komment

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chiron
2026. június 08. 15:15
Drogozz, ne rollerezz! Ebből a szempontból tényleg "rendszerváltás" történik.
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0
0
kobi40
2026. június 08. 14:58
A MOLNAK HATALMAS ÜZLET!
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0
0
kobi40
•••
2026. június 08. 14:55 Szerkesztve
Helyes! A fővárosban is kérem. Idióta barom a fülében a miaszarral száguldozik legalább 50-nel a járdán. Épphogy elkaptam az unokám karját., hogy el ne üsse.
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1
0
jandor
2026. június 08. 14:42
HELYES!
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0
0
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