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roller zéró tolerancia büntetés

1,8 millióra büntették a részeg e-rollerest: másfél évre a jogosítványát is elvették

2026. június 16. 16:28

A készülő új KRESZ-tervezetben a zéró tolerancia marad az irányadó.

2026. június 16. 16:28
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Egy 2024 szeptemberében történt baleset után az ügyészség még az elsőfokú ítéletnél is súlyosabb büntetést követelt egy ittas rollerezővel szemben – írja a 444.

A férfi – akinek vérében a bűncselekményi határérték négyszeresét, 2,2 ezreléket mértek – egy lezárásnál esett el, és szenvedett súlyos vállsérülést.

Bár a bíróság első fokon 1,8 millió forintos pénzbüntetést és 1 év 5 hónapos vezetéstől eltiltást szabott ki, az ügyészség a szankciók további szigorítását kérte.

Az esetből kiderül, hogy a hatóságok az elektromos rollereket ittas vezetés esetén – a kerékpárokkal ellentétben – gépjárműnek tekintik, így az autósokéhoz hasonló, szigorúbb elbírálás alá esnek.

A készülő új KRESZ-tervezetben egyébként az elektromos rollerek esetében a zéró tolerancia marad az irányadó, kategóriától függetlenül.

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Nyitókép: Pixabay

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Összesen 5 komment

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Sorrend:
stormy
2026. június 16. 17:11
fasza. de mióta kell a rollerre jogositvány?
Válasz erre
0
0
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
•••
2026. június 16. 16:57 Szerkesztve
még szerencse, hogy a dúsgazdag autóval száguldozók 200km/h ért csak 300eft büntetést kapnak oszt mitől tiltották el roller vezetéstől? egyébként ha gépjárműnek tekintik, akkor kell rá kresz - vizsga mint pl. a kismotorra? vagy ha nincs kismotor vizsgád, akkor jogsi kell hozzá? nem kéne minden szart átvenni a 444-től vagy ez már az új kezdet?
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
•••
2026. június 16. 16:38 Szerkesztve
Totál értelmetlen a cikk. Senki sem büntetnek meg azért mert elesik rollerrel.
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3
0
véna
2026. június 16. 16:35
Most ez hogy? Részegen lezárta a rollerét, elesett és mi történt?
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2
0
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