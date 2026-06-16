1,8 millióra büntették a részeg e-rollerest: másfél évre a jogosítványát is elvették

Egy 2024 szeptemberében történt baleset után az ügyészség még az elsőfokú ítéletnél is súlyosabb büntetést követelt egy ittas rollerezővel szemben – írja a 444.

A férfi – akinek vérében a bűncselekményi határérték négyszeresét, 2,2 ezreléket mértek – egy lezárásnál esett el, és szenvedett súlyos vállsérülést.