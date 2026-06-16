1,8 millióra büntették a részeg e-rollerest: másfél évre a jogosítványát is elvették

Még nincs vége az óbudai korrupciós botránynak: letartóztatásban marad két volt momentumos gyanúsított
A Magyar Nemzet értesülései szerint a héten ugyancsak döntés várható a fideszes és szocialista érintettek ügyében.
A készülő új KRESZ-tervezetben a zéró tolerancia marad az irányadó.
Egy 2024 szeptemberében történt baleset után az ügyészség még az elsőfokú ítéletnél is súlyosabb büntetést követelt egy ittas rollerezővel szemben – írja a 444.
A férfi – akinek vérében a bűncselekményi határérték négyszeresét, 2,2 ezreléket mértek – egy lezárásnál esett el, és szenvedett súlyos vállsérülést.
Bár a bíróság első fokon 1,8 millió forintos pénzbüntetést és 1 év 5 hónapos vezetéstől eltiltást szabott ki, az ügyészség a szankciók további szigorítását kérte.
Az esetből kiderül, hogy a hatóságok az elektromos rollereket ittas vezetés esetén – a kerékpárokkal ellentétben – gépjárműnek tekintik, így az autósokéhoz hasonló, szigorúbb elbírálás alá esnek.
A készülő új KRESZ-tervezetben egyébként az elektromos rollerek esetében a zéró tolerancia marad az irányadó, kategóriától függetlenül.
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A Magyar Nemzet értesülései szerint a héten ugyancsak döntés várható a fideszes és szocialista érintettek ügyében.
Nyitókép: Pixabay
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