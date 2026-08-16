Pásztor Bálint: Összefogásra van szükség a vajdasági magyarság politikai súlyának megőrzéséhez

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Összefogásra szólította fel a vajdasági magyar közösséget Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke szombaton Palicson, a párt központi Szent István-napi ünnepségén.
Hangsúlyozta, az őszre várható szerbiai parlamenti választás közösségi erőpróba lesz, amelyen az önálló magyar politikai képviselet és ezáltal a vajdasági magyarság érdekérvényesítő képességének megőrzése a tét.
Pásztor Bálint beszédében kiemelte:
a vajdasági magyarság az utóbbi több mint száz évben, a trianoni békediktátum után azért tudta megőrizni anyanyelvét, kultúráját, intézményeit és önálló politikai érdekképviseletét, mert képes volt az összefogásra és a kitartó munkára.
Mint mondta, az önsajnálat, a vádaskodás és a széthúzás nem épít jövőt, a közösség jövőjét csak összefogással, „békejobb-nyújtással” és állhatatos munkával lehet biztosítani.
A VMSZ elnöke szerint Belgrád és Budapest biztosíthatja az együttműködés jogi és politikai kereteit, illetve támogatást nyújthat, a vajdasági magyar politikai képviselet legitimitását azonban kizárólag a helyi magyar közösség adhatja meg.
Úgy fogalmazott, a felhatalmazást a vajdasági magyar választóktól kell megszerezni, ezt pedig a következő választásokon ismét ki kell érdemelni.
A VMSZ elnöke hangsúlyozta, hogy elsősorban nem a Magyar Nemzeti Tanács megválasztására, hanem a várható szerbiai parlamenti választásra gondol.
Szerinte azon akkor „győznek a magyarok”, ha sikerül megőrizni a közösség politikai önállóságát, és továbbra is lesz önálló magyar frakció a szerbiai parlamentben.
Kifejtette, az önállóan induló VMSZ-re leadott szavazatok parlamenti mandátumokká, a mandátumok pedig tárgyalási erővé alakíthatók.
Ez szerinte lehetőséget teremt a megszerzett kisebbségi jogok védelmére, az intézmények működésének biztosítására, a településfejlesztések megvalósítására, valamint új beruházások és munkahelyek létrehozására.
Minél inkább megvalósul az összefogás, annál nagyobb súllyal tárgyalhatunk majd Belgrádban”
– jelentette ki.
A közelgő választásokat közösségi erőpróbának nevezte, amelyen szerinte az a kérdés, hogy a vajdasági magyarság meg tudja-e őrizni saját politikai cselekvőképességét, és tovább tudja-e vinni az utóbbi évtizedekben felépített eredményeket.
Ehhez – tette hozzá – felhatalmazásra, közösségi erőre és összefogásra van szükség.
A VMSZ elnöke arra is figyelmeztetett, hogy a széthúzás, a bizalmatlanság, az irigység, a kishitűség, az egymás ellen fordulás és a közöny belülről gyengítheti a közösséget.
Hangsúlyozta, lehetnek viták és véleménykülönbségek, az alapvető közösségi ügyekben azonban össze kell zárni.
A politikus a VMSZ tagjait arra kérte, legyenek elérhetők, az összefogás emberei, és utasítsák el a széthúzást. Egyúttal minden vajdasági magyart közös munkára hívott párttagságtól és világnézettől függetlenül.
Pásztor Bálint beszéde végén ismét összefogásra szólított fel, hangsúlyozva, hogy a következő nemzedék számára az anyanyelv, a tudás, a működő intézmények, az önbizalom és a közösségi cselekvőképesség mellett az egységet is tovább kell örökíteni.
(MTI)
Nyitókép: Facebook