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összefogás vmsz vajdasági magyar szövetség magyar nemzeti tanács

Pásztor Bálint: Összefogásra van szükség a vajdasági magyarság politikai súlyának megőrzéséhez

2026. augusztus 16. 06:35

Összefogásra szólította fel a vajdasági magyar közösséget Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke szombaton Palicson, a párt központi Szent István-napi ünnepségén.

2026. augusztus 16. 06:35
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Hangsúlyozta, az őszre várható szerbiai parlamenti választás közösségi erőpróba lesz, amelyen az önálló magyar politikai képviselet és ezáltal a vajdasági magyarság érdekérvényesítő képességének megőrzése a tét.

Pásztor Bálint beszédében kiemelte: 

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a vajdasági magyarság az utóbbi több mint száz évben, a trianoni békediktátum után azért tudta megőrizni anyanyelvét, kultúráját, intézményeit és önálló politikai érdekképviseletét, mert képes volt az összefogásra és a kitartó munkára.

Mint mondta, az önsajnálat, a vádaskodás és a széthúzás nem épít jövőt, a közösség jövőjét csak összefogással, „békejobb-nyújtással” és állhatatos munkával lehet biztosítani.

A VMSZ elnöke szerint Belgrád és Budapest biztosíthatja az együttműködés jogi és politikai kereteit, illetve támogatást nyújthat, a vajdasági magyar politikai képviselet legitimitását azonban kizárólag a helyi magyar közösség adhatja meg.

Úgy fogalmazott, a felhatalmazást a vajdasági magyar választóktól kell megszerezni, ezt pedig a következő választásokon ismét ki kell érdemelni.

A VMSZ elnöke hangsúlyozta, hogy elsősorban nem a Magyar Nemzeti Tanács megválasztására, hanem a várható szerbiai parlamenti választásra gondol.

Szerinte azon akkor „győznek a magyarok”, ha sikerül megőrizni a közösség politikai önállóságát, és továbbra is lesz önálló magyar frakció a szerbiai parlamentben.

Kifejtette, az önállóan induló VMSZ-re leadott szavazatok parlamenti mandátumokká, a mandátumok pedig tárgyalási erővé alakíthatók.

Ez szerinte lehetőséget teremt a megszerzett kisebbségi jogok védelmére, az intézmények működésének biztosítására, a településfejlesztések megvalósítására, valamint új beruházások és munkahelyek létrehozására.

Minél inkább megvalósul az összefogás, annál nagyobb súllyal tárgyalhatunk majd Belgrádban”

– jelentette ki.

A közelgő választásokat közösségi erőpróbának nevezte, amelyen szerinte az a kérdés, hogy a vajdasági magyarság meg tudja-e őrizni saját politikai cselekvőképességét, és tovább tudja-e vinni az utóbbi évtizedekben felépített eredményeket.

Ehhez – tette hozzá – felhatalmazásra, közösségi erőre és összefogásra van szükség.

A VMSZ elnöke arra is figyelmeztetett, hogy a széthúzás, a bizalmatlanság, az irigység, a kishitűség, az egymás ellen fordulás és a közöny belülről gyengítheti a közösséget.

Hangsúlyozta, lehetnek viták és véleménykülönbségek, az alapvető közösségi ügyekben azonban össze kell zárni.

A politikus a VMSZ tagjait arra kérte, legyenek elérhetők, az összefogás emberei, és utasítsák el a széthúzást. Egyúttal minden vajdasági magyart közös munkára hívott párttagságtól és világnézettől függetlenül.

Pásztor Bálint beszéde végén ismét összefogásra szólított fel, hangsúlyozva, hogy a következő nemzedék számára az anyanyelv, a tudás, a működő intézmények, az önbizalom és a közösségi cselekvőképesség mellett az egységet is tovább kell örökíteni.

(MTI) 

Nyitókép: Facebook

 

 

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Összesen 4 komment

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Sorrend:
buzizsido2-2
2026. augusztus 16. 08:01
Minek nektek ide CSOK zsidóbuzik, mikor lefitymált fasszal úgyse tudtok itt gyereket csinálni??? Legfeljebb a jó kurva anyátoknak
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2
gyzoltan-2
2026. augusztus 16. 07:29
"Pásztor Bálint: Összefogásra van szükség a vajdasági magyarság politikai súlyának megőrzéséhez" Ők ott a Délvidéken, amit csak lehetett megtettek a magyarságért! -de hol a háttér..?! A lecsonkolt, maradék, martalék Magyarországon a magyarságnak szava sem lehet! Nincs is! A gondok, a problémák itt kezdődnek... -majd a kirekesztően kisajátított magyarságellenes média fogja a magyarság tényleges helyzetét, gondjait feltárni, tárgyalni?! -hol van itt kizárólagosan magyar fórum, magyar szervezet, egyeztetési lehetőség..?! Ott tartunk, hogy a magyarság megjelentetése menten lefojtás alá kerül, náci, fasiszta, nyilas jelzőkkel ellátva! -de vékony jégre is mehetünk, a rasszizmus kérdését érintve..!
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orokkuruc-2
2026. augusztus 16. 06:42
Szerintem a magyaroszági magyarságnak sincs már politikai súlya. Tényleg remélem, hogy Viktorék csak az "engedjük jó mélyen elbaszni a hülyéknek" elv miatt ilyen visszavontak.
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