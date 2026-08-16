Pásztor Bálint: Összefogásra van szükség a vajdasági magyarság politikai súlyának megőrzéséhez

Mint mondta, az önsajnálat, a vádaskodás és a széthúzás nem épít jövőt, a közösség jövőjét csak összefogással, „békejobb-nyújtással” és állhatatos munkával lehet biztosítani.

A VMSZ elnöke szerint Belgrád és Budapest biztosíthatja az együttműködés jogi és politikai kereteit, illetve támogatást nyújthat, a vajdasági magyar politikai képviselet legitimitását azonban kizárólag a helyi magyar közösség adhatja meg.

Úgy fogalmazott, a felhatalmazást a vajdasági magyar választóktól kell megszerezni, ezt pedig a következő választásokon ismét ki kell érdemelni.