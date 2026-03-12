Idáig süllyedtek Zelenszkijék: már magyar gyerekeket fenyegetnek – ezt az ukránok nem úszhatják meg

Von der Leyen tombol; elszabadult az ukrán tábornok; Kijevben már az Orbán elleni merénylet forgatókönyvéről írnak
Lázár János a nemzeti egységre hívta fel az emberek figyelmét: „Nincs helye politizálásnak, taktikázásnak, választási matekozgatásnak”.
Éles hangú Facebook-bejegyzésben reagált az Ukrajnából érkező fenyegetésekre Lázár János. Az építési és közlekedési miniszter szerint újabb vörös vonalat léptek át, amikor már Orbán Viktor családját, gyermekeit és unokáit is fenyegetések érték.
Lázár úgy fogalmazott:
Lassan már minden napra jut egy ukrán vörös vonal átlépés! Ma már Orbán Viktor gyerekeit és unokáit fenyegetik.”
A miniszter szerint ez az a pont, ahol már nem lehet pártpolitikai vitáról beszélni. Álláspontja szerint a kérdés túlmutat a napi politikán, és nemzeti ügyként kell kezelni. „Ez az a pont, ahol már nincs helye külön kormánypárti és ellenzéki véleménynek. Nincs helye politizálásnak, taktikázásnak, választási matekozgatásnak” – írta.
Lázár János hangsúlyozta, hogy az ukrán elit olyan határt lépett át, amelyre minden magyar politikai szereplőnek közösen kell reagálnia.
Az ukrán elit magyar gyerekeket fenyeget. Mindegy, hogy kik a szüleik vagy a nagyszüleik ezeknek a gyerekeknek: nekünk minden magyar gyereket meg kell védenünk.”
A miniszter hangsúlyozta: a magyaroknak ebben az ügyben nemzeti egységet kell mutatniuk, mert szerinte az ilyen fenyegetések nem maradhatnak válasz nélkül. Bejegyzésében Lázár élesen bírálta azokat is, akik szerinte hallgatnak az ügyben.„Elég az ukrán fenyegetésekből! Elég a cinkos hallgatásból! Elég egyesek sunnyogásából, amiktől csak vérszemet kapnak az ukrán vezetők.”
A miniszter végül egyértelmű üzenetet fogalmazott meg Ukrajna felé:
Nemzeti egységet az ukrán fenyegetésekkel és zsarolásokkal szemben! El a kezekkel az olajcsapunktól és főként el a kezekkel a gyerekeinktől!”
