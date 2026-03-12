Idáig süllyedtek Zelenszkijék: már magyar gyerekeket fenyegetnek – ezt az ukránok nem úszhatják meg

A miniszter szerint ez az a pont, ahol már nem lehet pártpolitikai vitáról beszélni. Álláspontja szerint a kérdés túlmutat a napi politikán, és nemzeti ügyként kell kezelni. „Ez az a pont, ahol már nincs helye külön kormánypárti és ellenzéki véleménynek. Nincs helye politizálásnak, taktikázásnak, választási matekozgatásnak” – írta.

Lázár János hangsúlyozta, hogy az ukrán elit olyan határt lépett át, amelyre minden magyar politikai szereplőnek közösen kell reagálnia.