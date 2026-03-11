Zelenszkij nem bánta meg, hogy halálosan megfenyegette Orbán Viktort

„Ugyanazt csinálja, mint Putyin, mindent blokkol Ukrajnával kapcsolatban. Az egyetlen dolog, amit nem tett meg: nem támadja a területünket rakétákkal vagy drónokkal, és nem küld katonákat” – fogalmazott Zelenszkij.

Az ukrán elnök szerint Orbán Viktor vétózza az Ukrajnának szánt pénzügyi támogatásokat és fegyverszállításokat, valamint ellenzi Ukrajna európai uniós csatlakozását is. Hozzátette: a magyar kormányfő szerinte ugyanazokat a narratívákat használja, mint Oroszország.

Az interjúban Zelenszkij arról is beszélt, hogy Kijev szeretné, ha az Európai Unió „B-tervvel” készülne arra az esetre, ha Orbán Viktor blokkolná az Ukrajnának szánt uniós támogatásokat. Mint fogalmazott: Ukrajnának és Európának is szüksége van ilyen megoldásra, mivel szerinte Kijev nemcsak saját magát, hanem egész Európa békéjét védi.

Nyitókép: John MACDOUGALL / AFP