Valami elkezdődött? Az Egyesült Államokba látogat Vlagyimir Putyin különmegbízottja

Sajtóinformációk szerint Kirill Dmitrijev szombaton Miamiba utazik.
Az Egyesült Államokba látogat Vlagyimir Putyin orosz elnök különmegbízottja – értesült a Reuters két, az ügyet ismerő forrástól.
A hírügynökség beszámolója szerint Kirill Dmitrijev szombaton Miamiba utazik, ahol Donald Trump amerikai elnök kormányzatának tagjaival találkozhat. A Reuters azonban egyelőre nem közölt további részleteket a látogatásról, így az sem ismert, hogy a megbeszélések kétoldalúak lesznek-e, vagy esetleg más felek is részt vesznek rajtuk.
A hír nem sokkal azután jelent meg, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette: az iráni helyzet miatt elhalasztották az Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország közötti háromoldalú tárgyalást, amelyet a hétre terveztek Abu-Dzabiban.
A Reuters értesülései szerint Dmitrijev amerikai útja újabb diplomáciai egyeztetések előkészítését szolgálhatja, de a találkozók pontos napirendjéről egyelőre nem hoztak nyilvánosságra információkat.