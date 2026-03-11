Ft
volodimir zelenszkij kirill dmitrijev donald trump

Valami elkezdődött? Az Egyesült Államokba látogat Vlagyimir Putyin különmegbízottja

2026. március 11. 21:58

Sajtóinformációk szerint Kirill Dmitrijev szombaton Miamiba utazik.

2026. március 11. 21:58
null

Az Egyesült Államokba látogat Vlagyimir Putyin orosz elnök különmegbízottja – értesült a Reuters két, az ügyet ismerő forrástól.

A hírügynökség beszámolója szerint Kirill Dmitrijev szombaton Miamiba utazik, ahol Donald Trump amerikai elnök kormányzatának tagjaival találkozhat. A Reuters azonban egyelőre nem közölt további részleteket a látogatásról, így az sem ismert, hogy a megbeszélések kétoldalúak lesznek-e, vagy esetleg más felek is részt vesznek rajtuk.

A hír nem sokkal azután jelent meg, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette: az iráni helyzet miatt elhalasztották az Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország közötti háromoldalú tárgyalást, amelyet a hétre terveztek Abu-Dzabiban.

A Reuters értesülései szerint Dmitrijev amerikai útja újabb diplomáciai egyeztetések előkészítését szolgálhatja, de a találkozók pontos napirendjéről egyelőre nem hoztak nyilvánosságra információkat.

 

stormy
2026. március 11. 23:28
btw ide se fog jönni trump.. irán majdnem berlinig el tud lőni.
Takagi
2026. március 11. 23:22
Ideje, csak okosba. Eredményeket várunk.
Csubszi
2026. március 11. 22:22
Megbeszélik Z letaszítását! Vége van, ukrán nácik, vége van!
