Valami elkezdődött? Az Egyesült Államokba látogat Vlagyimir Putyin különmegbízottja

A hír nem sokkal azután jelent meg, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette: az iráni helyzet miatt elhalasztották az Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország közötti háromoldalú tárgyalást, amelyet a hétre terveztek Abu-Dzabiban.

A Reuters értesülései szerint Dmitrijev amerikai útja újabb diplomáciai egyeztetések előkészítését szolgálhatja, de a találkozók pontos napirendjéről egyelőre nem hoztak nyilvánosságra információkat.