03. 11.
szerda
Bayer Zsolt Magyarország fenyegetés Ukrajna Orbán Viktor Európai Unió

„Az EU kussolni fog” – az ukrán fenyegetés után végleg betelt a pohár Bayer Zsoltnál

2026. március 11. 22:48

Elszakadt a cérna az újságírónál.

2026. március 11. 22:48
Bayer Zsolt

A Mandiner beszámolt róla, hogy egy ukrán titkosszolgálati altábornagy a családjával fenyegette meg Orbán Viktort.

Bayer Zsolt így reagált a hírre a Magyar Nemzet felületén: „Erre egyszerűen nincsenek szavak. És – sajnos – azt is tudjuk, mi lesz most. Most majd befutnak a tiszás kommentelők, mint Zelenszkij fenyegetése után, és sötét, bűzhödt odújuk mélyéről elkezdik beirkálni, miszerint nagyon várják már, hogy jöjjenek az ukránok, és öljék meg Orbánt, és persze ha »szükséges«, akkor a gyerekeit és az unokáit is.

Ne legyenek illúzióink, jönni fognak, mert pontosan ugyanolyanok, mint ez az ukrán patkány”

– jegyezte meg a publicista, aki szerint már csak idő kérdése és a baloldali lapok elkezdik mentegetni az ukrán titkosszolgálati altábornagyot.

Az Európai Unió várható reakciója kapcsán pedig így fogalmazott Bayer Zsolt: „És persze az EU kussolni fog. Hiszen »csak« Orbánról, Orbán gyerekeiről és unokáiról van szó, nincs itt semmi látnivaló, sőt sötét és bűzhödt odújuk mélyén majd össze is fognak röhögni, és elmondják majd egymásnak, hogy »de jó lenne«”

Nyitókép: Mandiner / Ficsor Márton

 

