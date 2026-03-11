„Az EU kussolni fog” – az ukrán fenyegetés után végleg betelt a pohár Bayer Zsoltnál

A Mandiner beszámolt róla, hogy egy ukrán titkosszolgálati altábornagy a családjával fenyegette meg Orbán Viktort.

Bayer Zsolt így reagált a hírre a Magyar Nemzet felületén: „Erre egyszerűen nincsenek szavak. És – sajnos – azt is tudjuk, mi lesz most. Most majd befutnak a tiszás kommentelők, mint Zelenszkij fenyegetése után, és sötét, bűzhödt odújuk mélyéről elkezdik beirkálni, miszerint nagyon várják már, hogy jöjjenek az ukránok, és öljék meg Orbánt, és persze ha »szükséges«, akkor a gyerekeit és az unokáit is.