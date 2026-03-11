Az egész világ előtt leégették Zelenszkijt: kiderült, hogy hazudozik Magyarországról
Újabb ukrán megszólalás erősítette meg, hogy politikai döntés áll a szállítás leállítása mögött. A Barátság kőolajvezeték megnyitását egy ukrán közgazdász kockázatos lépésnek nevezte, és arról beszélt, hogy a vezeték újraindítása ismét európai olajbevételekhez juttatná Oroszországot.
A Barátság kőolajvezeték újraindítása ismét viták kereszttüzébe került, miután egy ukrán közgazdász arról beszélt, hogy Kijev számára kockázatos lenne újranyitni a Magyarországot és Szlovákiát ellátó vezetéket.
A KárpátHír beszámolója szerint Oleh Usztenko közgazdász, az ukrán elnök egykori tanácsadója az Espreso.tv és a Slawa.tv közös műsorában fejtette ki álláspontját. A szakértő úgy véli, hogy a szállítások felújítása ismét európai olajbevételekhez juttatná Oroszországot. Usztenko szerint a szovjet időszakban épült infrastruktúra használata indokolatlan lenne, mert az újra lehetővé tenné, hogy Moszkva bevételekhez jusson az európai piacokról. A közgazdász úgy fogalmazott:
Úgy tűnik számomra, hogy Ukrajna számára nagyon kockázatos lenne újraindítani az orosz olaj szállítását Magyarországra a Barátság vezetéken.
A szakértő szerint a vezeték újranyitása azt jelentené, hogy Oroszország ismét „olajdollárokhoz” jutna az európai piacról, legalább két ország – Magyarország és Szlovákia – révén. Úgy véli, ezzel ismét felmerülne az orosz és az európai gazdaság közötti integráció kérdése, amelyről szerinte Moszkva rendszeresen beszél.
Usztenko azzal érvelt, hogy szerinte Magyarország és Szlovákia más beszerzési útvonalakkal is rendelkezik. Ezek az alternatívák – például a Lengyelországon keresztüli szállítás – ugyan drágábbak lehetnek, de szerinte nem jelentenek politikai kockázatot.
A közgazdász hangsúlyozta, hogy ezek a lehetőségek már korábban is rendelkezésre álltak, ezért szerinte nincs szükség arra, hogy a régi, szovjet időkből származó vezetéket újra használatba vegyék.
Orbán Viktor magyar miniszterelnök korábban arról beszélt, hogy Magyarország szükség esetén politikai és gazdasági eszközökkel kényszerítheti ki a Barátság vezetéken keresztül történő olajszállítás helyreállítását. Az ukrán közgazdász megszólalása ugyanakkor arra utal, hogy Kijevben egyes szakértők szerint a vezeték újranyitása nemcsak gazdasági, hanem politikai szempontból is hibás döntés lenne.
