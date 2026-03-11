A Barátság kőolajvezeték újraindítása ismét viták kereszttüzébe került, miután egy ukrán közgazdász arról beszélt, hogy Kijev számára kockázatos lenne újranyitni a Magyarországot és Szlovákiát ellátó vezetéket.

A KárpátHír beszámolója szerint Oleh Usztenko közgazdász, az ukrán elnök egykori tanácsadója az Espreso.tv és a Slawa.tv közös műsorában fejtette ki álláspontját. A szakértő úgy véli, hogy a szállítások felújítása ismét európai olajbevételekhez juttatná Oroszországot. Usztenko szerint a szovjet időszakban épült infrastruktúra használata indokolatlan lenne, mert az újra lehetővé tenné, hogy Moszkva bevételekhez jusson az európai piacokról. A közgazdász úgy fogalmazott: