03. 11.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
olajszállítás Ukrajna Oroszország Barátság kőolajvezeték

Ukrán közgazdász: Kockázatos lenne újraindítani a Barátság kőolajvezetéket Magyarország felé

2026. március 11. 21:36

Újabb ukrán megszólalás erősítette meg, hogy politikai döntés áll a szállítás leállítása mögött. A Barátság kőolajvezeték megnyitását egy ukrán közgazdász kockázatos lépésnek nevezte, és arról beszélt, hogy a vezeték újraindítása ismét európai olajbevételekhez juttatná Oroszországot.

2026. március 11. 21:36
null

A Barátság kőolajvezeték újraindítása ismét viták kereszttüzébe került, miután egy ukrán közgazdász arról beszélt, hogy Kijev számára kockázatos lenne újranyitni a Magyarországot és Szlovákiát ellátó vezetéket.

A KárpátHír beszámolója szerint Oleh Usztenko közgazdász, az ukrán elnök egykori tanácsadója az Espreso.tv és a Slawa.tv közös műsorában fejtette ki álláspontját. A szakértő úgy véli, hogy a szállítások felújítása ismét európai olajbevételekhez juttatná Oroszországot. Usztenko szerint a szovjet időszakban épült infrastruktúra használata indokolatlan lenne, mert az újra lehetővé tenné, hogy Moszkva bevételekhez jusson az európai piacokról. A közgazdász úgy fogalmazott:

Úgy tűnik számomra, hogy Ukrajna számára nagyon kockázatos lenne újraindítani az orosz olaj szállítását Magyarországra a Barátság vezetéken.

Barátság kőolajvezeték és az ukrán álláspont

A szakértő szerint a vezeték újranyitása azt jelentené, hogy Oroszország ismét „olajdollárokhoz” jutna az európai piacról, legalább két ország – Magyarország és Szlovákia – révén. Úgy véli, ezzel ismét felmerülne az orosz és az európai gazdaság közötti integráció kérdése, amelyről szerinte Moszkva rendszeresen beszél.

Usztenko azzal érvelt, hogy szerinte Magyarország és Szlovákia más beszerzési útvonalakkal is rendelkezik. Ezek az alternatívák – például a Lengyelországon keresztüli szállítás – ugyan drágábbak lehetnek, de szerinte nem jelentenek politikai kockázatot.

A közgazdász hangsúlyozta, hogy ezek a lehetőségek már korábban is rendelkezésre álltak, ezért szerinte nincs szükség arra, hogy a régi, szovjet időkből származó vezetéket újra használatba vegyék.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök korábban arról beszélt, hogy Magyarország szükség esetén politikai és gazdasági eszközökkel kényszerítheti ki a Barátság vezetéken keresztül történő olajszállítás helyreállítását. Az ukrán közgazdász megszólalása ugyanakkor arra utal, hogy Kijevben egyes szakértők szerint a vezeték újranyitása nemcsak gazdasági, hanem politikai szempontból is hibás döntés lenne.

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gahola
•••
2026. március 11. 23:46 Szerkesztve
Mennyit is tesz ki a Magyarországnak és Szlovákiának szállított orosz olaj az összes orosz nyersolaj-exporthoz képest? Úgy 4% körül? Az ukrán közgazdász szerint majd ebből fogja Oroszország finanszírozni a háborút? Amit egyébként is elad másoknak Európán kívül, csak még drágábban, mint a szerződésben kötött ár, amin még több profitra tesz szert. Főleg most, hogy Donald Békegalamb Trumpnak köszönhetően jól felment az olaj világpiaci ára és azt most ezen az áron tudja értékesíteni máshova. Ha az ukrán közgazdász kiszámolja ennek a négy százaléknak az árkülönbözetét, akkor megkaphatja, hogy Oroszország mennyivel keres többet az ukrán blokkolás miatt. Amit plusz fegyverekre és a háború finanszírozására fordíthat. Miközben Ukrajna a saját finanszírozását is blokkolja vele. Ukrajnában ezért adnak közgazdasági diplomát?
Válasz erre
0
0
Zsolt75
2026. március 11. 23:02
Ilyen tanácsadókkal nem csoda, hogy így virágzik ukrajna ..
Válasz erre
3
0
Takagi
2026. március 11. 22:50
Brüsszel hangját hallották. Európa adófizetőire a korrupt, lerohadt Ukrajna jelent nagy kockázatot.
Válasz erre
2
0
alenka
2026. március 11. 22:12
Az ukiiiikiiikriiiijniii náci geci faj a levegőt sem érdemli meg, esetleg dúsítva egy kis Zyklon-B - vel!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!