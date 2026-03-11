Ft
Megérkezett a Barátság kőolajvezetéket vizsgáló magyar delegáció Ukrajnába, akiket Kijev csak turistáknak tart (VIDEÓ)

2026. március 11. 22:33

Ők azok, akikről Zelenszkij azt mondta: „nem tudja, mit csinálnak az országban”.

2026. március 11. 22:33
Ahogy korábbi cikkünkben mi is beszámoltunk róla, Heorhij Tihij ukrán külügyi szóvivő kifejtette: Ukrajna területén nincs hivatalos státusza vagy tervezett hivatalos találkozója a Barátság kőolajvezeték állapotának vizsgálatára Magyarországról érkezett csoportnak, ezért helytelen őket „küldöttségnek” nevezni. 

 

Ezt követően Zelenszkij is megszólalt, az ukrán elnök kijelentette, hogy „nem tudja, mit csinál” a magyar delegáció, amely szerdán érkezett Ukrajnába a magyar közlés szerint azzal a céllal, hogy megvizsgálja a Barátság kőolajvezeték állapotát. 

A magyar küldöttség közben megérkezett Ukrajnába, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára, Czepek Gábor pedig Facebook-oldalán jelentkezett a helyszínről egy rövid videóval:

„Megy itt a ramazuri a küldöttségünk körül. A helyzet az, hogy ez egy hivatalosan bejelentett delegáció” – fogalmazott videójában Czepek Gábor, majd kifejtette: ennek megfelelően „izgatottan várják” az érdemi tárgyalások időpontját, hogy beszélni tudjanak az illetékesekkel a Barátság kőolajvezetékről. Az Energiaügyi Minisztérium államtitkára úgy tudja, több Ukrajnába akkreditált EU-s nagykövetet is érdekel a magyar küldöttség munkája. „Izgalmas napok elé nézünk” – fogalmazott a politikus.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán


 

ehun
2026. március 11. 23:48
kEZD TELE LENNI A HÓCIPŐM AZ UKRÁN-BLACK ROCK KETTŐSTŐL
Szamóca bácsi
2026. március 11. 23:15
hm… reméljük, hogy haza is térnek időben és egészben.
Európai Értékek Zombie
2026. március 11. 22:42
Bátor emberek akik ezt a feladatot teljesítik. Köszönet érte! 💪👍🤘👏
