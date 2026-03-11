Megérkezett a Barátság kőolajvezetéket vizsgáló magyar delegáció Ukrajnába, akiket Kijev csak turistáknak tart (VIDEÓ)

A magyar küldöttség közben megérkezett Ukrajnába, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára, Czepek Gábor pedig Facebook-oldalán jelentkezett a helyszínről egy rövid videóval:

„Megy itt a ramazuri a küldöttségünk körül. A helyzet az, hogy ez egy hivatalosan bejelentett delegáció” – fogalmazott videójában Czepek Gábor, majd kifejtette: ennek megfelelően „izgatottan várják” az érdemi tárgyalások időpontját, hogy beszélni tudjanak az illetékesekkel a Barátság kőolajvezetékről. Az Energiaügyi Minisztérium államtitkára úgy tudja, több Ukrajnába akkreditált EU-s nagykövetet is érdekel a magyar küldöttség munkája. „Izgalmas napok elé nézünk” – fogalmazott a politikus.

