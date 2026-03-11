Megérkezett a Barátság kőolajvezetéket vizsgáló magyar delegáció Ukrajnába, akiket Kijev csak turistáknak tart (VIDEÓ)

Úgy tűnik, Zelenszkijék nem értenek a diplomácia nyelvén: Ukrajna elutasította a magyarok küldöttségét
Kijev szerint Ukrajna területén ennek a csoportnak nincs hivatalos státusza vagy tervezett hivatalos találkozója.
Ők azok, akikről Zelenszkij azt mondta: „nem tudja, mit csinálnak az országban”.
Ahogy korábbi cikkünkben mi is beszámoltunk róla, Heorhij Tihij ukrán külügyi szóvivő kifejtette: Ukrajna területén nincs hivatalos státusza vagy tervezett hivatalos találkozója a Barátság kőolajvezeték állapotának vizsgálatára Magyarországról érkezett csoportnak, ezért helytelen őket „küldöttségnek” nevezni.
Ezt követően Zelenszkij is megszólalt, az ukrán elnök kijelentette, hogy „nem tudja, mit csinál” a magyar delegáció, amely szerdán érkezett Ukrajnába a magyar közlés szerint azzal a céllal, hogy megvizsgálja a Barátság kőolajvezeték állapotát.
Az ukrán elnök láthatóan tudomást sem vesz a Barátság kőolajvezeték állapotát megvizsgálni szándékozó magyar küldöttségről.
A magyar küldöttség közben megérkezett Ukrajnába, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára, Czepek Gábor pedig Facebook-oldalán jelentkezett a helyszínről egy rövid videóval:
„Megy itt a ramazuri a küldöttségünk körül. A helyzet az, hogy ez egy hivatalosan bejelentett delegáció” – fogalmazott videójában Czepek Gábor, majd kifejtette: ennek megfelelően „izgatottan várják” az érdemi tárgyalások időpontját, hogy beszélni tudjanak az illetékesekkel a Barátság kőolajvezetékről. Az Energiaügyi Minisztérium államtitkára úgy tudja, több Ukrajnába akkreditált EU-s nagykövetet is érdekel a magyar küldöttség munkája. „Izgalmas napok elé nézünk” – fogalmazott a politikus.
