Ez már több a soknál: turistának kiáltotta ki Kijev a Barátság vezetéket vizsgáló magyar csoportot

Barátság kőolajvezeték: elindult a magyar tényfeltáró küldöttség Kijevbe (VIDEÓ)
Vizsgálóbizottságot küldött Ukrajnába a magyar és a szlovák kormány annak érdekében, hogy feltárja a Barátság kőolajvezeték jelenlegi állapotát.
Menczer Tamás egyenesen pofátlanságnak nevezte a lépést.
Az ukrán külügyminisztérium szerint Czepek Gábor és kollégái „turisztikai céllal” érkeztek Ukrajnába – közölte szerda délután Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. Mint ismert: Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese – és a magyar, illetve a szlovák kormány közös csapata – szerda délelőtt utazott Ukrajnába, hogy személyesen győződjenek meg a Barátság kőolajvezeték állapotáról. Délelőtt a határ mellől jelentkezett be Czepek Gábor, majd elindultak Kijevbe.
Nos, a fogadtatás úgy tűnik, nem túl barátságos, hiszen Menczer Tamás szerint az ukránok turistáknak tartják a küldötteket. Mint a kommunikációs igazgató fogalmazott: „Czepek Gábor államtitkár és szakértő kollégái azért mennek, hogy megnézzék a Barátság-vezetéket, és végre az egész világ megtudja, hogy hazudtok! Zelenszkij politikai támadásként zárta el a vezetéket, amelynek semmi baja sincs. Az ukrán elnök 1000 forintos benzinnel és háromszoros rezsiárral akarja kormányra segíteni a tiszás bábfigurákat. Meg Orbán Viktor életveszélyes fenyegetésével persze. Azért nem akarják az ukránok odaengedni a szakértőket, mert a vezetéknek semmi baja sincs.”
De a magyar szakértők úton vannak! Az Orbán-kormány megvédi az ország energiabiztonságát és a rezsicsökkentést is!
– tette hozzá.
Mint írta: pofátlanságnak és arcátlanságnak tartja a lépést.
