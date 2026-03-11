Ez már több a soknál: turistának kiáltotta ki Kijev a Barátság vezetéket vizsgáló magyar csoportot

Nos, a fogadtatás úgy tűnik, nem túl barátságos, hiszen Menczer Tamás szerint az ukránok turistáknak tartják a küldötteket. Mint a kommunikációs igazgató fogalmazott: „Czepek Gábor államtitkár és szakértő kollégái azért mennek, hogy megnézzék a Barátság-vezetéket, és végre az egész világ megtudja, hogy hazudtok! Zelenszkij politikai támadásként zárta el a vezetéket, amelynek semmi baja sincs. Az ukrán elnök 1000 forintos benzinnel és háromszoros rezsiárral akarja kormányra segíteni a tiszás bábfigurákat. Meg Orbán Viktor életveszélyes fenyegetésével persze. Azért nem akarják az ukránok odaengedni a szakértőket, mert a vezetéknek semmi baja sincs.”