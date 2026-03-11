Ft
Ft
17°C
3°C
Ft
Ft
17°C
3°C
03. 11.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 11.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
barátság vezeték menczer tamás czepek gábor energiaügyi minisztérium kijev

Ez már több a soknál: turistának kiáltotta ki Kijev a Barátság vezetéket vizsgáló magyar csoportot

2026. március 11. 16:19

Menczer Tamás egyenesen pofátlanságnak nevezte a lépést.

2026. március 11. 16:19
null

Az ukrán külügyminisztérium szerint Czepek Gábor és kollégái „turisztikai céllal” érkeztek Ukrajnába – közölte szerda délután Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. Mint ismert: Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese – és a magyar, illetve a szlovák kormány közös csapata – szerda délelőtt utazott Ukrajnába, hogy személyesen győződjenek meg a Barátság kőolajvezeték állapotáról. Délelőtt a határ mellől jelentkezett be Czepek Gábor, majd elindultak Kijevbe. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nos, a fogadtatás úgy tűnik, nem túl barátságos, hiszen Menczer Tamás szerint az ukránok turistáknak tartják a küldötteket. Mint a kommunikációs igazgató fogalmazott: „Czepek Gábor államtitkár és szakértő kollégái azért mennek, hogy megnézzék a Barátság-vezetéket, és végre az egész világ megtudja, hogy hazudtok! Zelenszkij politikai támadásként zárta el a vezetéket, amelynek semmi baja sincs. Az ukrán elnök 1000 forintos benzinnel és háromszoros rezsiárral akarja kormányra segíteni a tiszás bábfigurákat. Meg Orbán Viktor életveszélyes fenyegetésével persze. Azért nem akarják az ukránok odaengedni a szakértőket, mert a vezetéknek semmi baja sincs.” 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

De a magyar szakértők úton vannak! Az Orbán-kormány megvédi az ország energiabiztonságát és a rezsicsökkentést is!

– tette hozzá. 

Mint írta: pofátlanságnak és arcátlanságnak tartja a lépést. 

Nyitókép:  MTI/Balázs Attila

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 45 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Sün Balázs
2026. március 11. 17:46
Ostoba liba ez az Ursula! Le vele!
Válasz erre
1
0
tapir32
•••
2026. március 11. 17:07 Szerkesztve
Zselenszkij már elismerte, hogy politikai okokból zárta el a Barátság vezetéket. Azzal, hogy nem engedik megvizsgálni újabb igazolását adják a rosszindulatú elzárásnak. Terroristák!
Válasz erre
2
0
F1950
2026. március 11. 16:59
Gengszterek
Válasz erre
0
0
mlotta
2026. március 11. 16:58
Katasztrófaturisták
Válasz erre
0
7
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!