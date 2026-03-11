Szemmel jól látható összeg: ennyit spórolhatnak a családok és a vállalkozások a védett üzemanyagárak bevezetésével

Védett árakon tankolhatnak a magyar autósok, a vállalkozások és a gazdák: kedd óta a benzin ára legfeljebb 595 forint, a gázolajé 615 forintba kerülhet a kutakon. A védett üzemanyagárakat csak a magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező autósok vehetik igénybe, a külföldieknek a piaci árakat kell megfizetniük. A Holtankoljak.hu adatai szerint szerdán a benzin piaci átlagára már 617,5 forintra, a dízelé 642,5 forintra nőtt literenként.

Ez azt jelenti, hogy az előző havi árakhoz képest már 53-68 forinttal emelkedtek az árak és a folyamatnak még koránt sincs vége: a nemzetközi előrejelzések szerint a közel-keleti konfliktus összességében 25-50 százalékos áremelkedést is hozhat a benzinkutakon attól függően, hogy a konfliktus meddig tart és a globális kőolaj-ellátási nehézségeket mikor sikerül feloldani.