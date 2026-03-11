Ft
Ft
17°C
3°C
Ft
Ft
17°C
3°C
03. 11.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 11.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború védett ár európai unió árak benzin gázolaj barátság konfliktus

Szemmel jól látható összeg: ennyit spórolhatnak a családok és a vállalkozások a védett üzemanyagárak bevezetésével

2026. március 11. 16:14

Évente több százezer forintot is megspórolnak az autósok a védett árak bevezetésével, a vállalkozások kedvezménye még jelentősebb.

2026. március 11. 16:14
null
Nagy Kristóf

Védett árakon tankolhatnak a magyar autósok, a vállalkozások és a gazdák: kedd óta a benzin ára legfeljebb 595 forint, a gázolajé 615 forintba kerülhet a kutakon. A védett üzemanyagárakat csak a magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező autósok vehetik igénybe, a külföldieknek a piaci árakat kell megfizetniük. A Holtankoljak.hu adatai szerint szerdán a benzin piaci átlagára már 617,5 forintra, a dízelé 642,5 forintra nőtt literenként.

Ez azt jelenti, hogy az előző havi árakhoz képest már 53-68 forinttal emelkedtek az árak és a folyamatnak még koránt sincs vége: a nemzetközi előrejelzések szerint a közel-keleti konfliktus összességében 25-50 százalékos áremelkedést is hozhat a benzinkutakon attól függően, hogy a konfliktus meddig tart és a globális kőolaj-ellátási nehézségeket mikor sikerül feloldani.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A védett árak egyre fontosabbá válnak

A védett árak bevezetése nélkül ma tehát 4-5 százalékkal fizetnének többet az autósok és a fuvarozók, de a kőolaj világpiaci árának alakulása és a készlethiánytól való globális félelmek miatt a magyar kutakon is megjelenhetnek a 750-800 forintos üzemanyagárak. Ha ez bekövetkezik, akkor értékelődik fel igazán a védett árak szerepe.

Ha a közel-keleti válság előtti árszinthez képest 35 százalékkal emelkednek az árak, akkor a következő hetekben

  • a benzin átlagára átlépheti a 760 forintot,
  • a gázolajé pedig elérheti a 775-780 forintot.

Ez azt jelenti, hogy a védett, 595 forintos benzinár bevezetésével 

egy átlagos magyar háztartás 27,5 százalékkal kedvezőbb áron tankolhat a jövőben. Ez egy átlagos személyautónál – 6,5-7 liter/100 kilométeres fogyasztással számolva – havonta 11-15 ezer forint megtakarítást jelenthet. 

Ha tehát a nemzetközi olajárak nem csökkennek és a konfliktus elhúzódik, 2026 hátralévő részében akár 150 ezer forint megtakarítást is jelenthet a családoknak. Az intézkedés bevezetése a többgyermekeseknek még nagyobb segítség, mivel az érintett családok átlagosan többet autóznak, mint az 1000-1500 kilométeres havi megtett átlagos autóút.

Azt, hogy még közel sincs vége az üzemanyagok áremelkedésének jól mutatja, hogy Nyugat-Európa kútjain már általánossá vált a 800 forintot meghaladó benzinár, de egyes országokban, például Hollandiában a 900 forintot is bőven átlépte a kiskereskedelmi ár.

Ezt is ajánljuk a témában

Ez az ÁBRA minden vitát lezár a magyar üzemanyagárakról

A magyar családok, vállalkozók, gazdák és fuvarozók védett áron tankolhatnak, a NAV és a fogyasztóvédelem pedig folyamatosan végzi az ellenőrzéseket! – írta közösségi oldalán a nemzetgazdasági miniszter. Célkeresztben az európai üzemanyagárak.

Fellélegezhetnek a fuvarozók

A gázolajra bevezetett 615 forintos védett ár szerepe még jelentősebb lehet a jövőben. A dízel ára egy hónappal ezelőtt átlagosan 575 forint volt, a szerdai átlagár pedig meghaladja a 642 forintot. Az iráni háborút megelőző árszintet képest a legvalószínűbb forgatókönyvek szerint hetek múlva már 35 százalékkal magasabb árakat tapasztalhatnak a kutakon a dízelüzemű járművezetők, a literenkénti ár meghaladhatja a 775 forintot.

Ez azt jelenti, hogy egy 40 tonnás járművet vezető sofőr egy 1000 kilométeres fuvart – 30-35 liter/100 kilométeres átlagfogyasztással – több mint 50-55 ezer forintos költségnövekedéssel tud befejezni. 

Az év további részében tehát az áruszállítás területén több milliós költség-emelkedéssel kellene számolniuk a magyar vállalkozásoknak, ha nem lenne bevezetve a védett ár. Ekkora drágulás már a bolti árakban is megjelenne, azaz a védett árral egy újabb inflációs hullámot is képes elkerülni Magyarország.

A kormány emellett csökkentette az üzemanyagok jövedéki adóját is az Európai Unió által még tolerált lehető legalacsonyabb szintre. 

Ez önmagában 19,5, illetve 20,5 forintos árcsökkenést jelentett, vagyis a piaci ár a lépés nélkül most ennyivel magasabb lenne.

Ezt is ajánljuk a témában

Nem látszik a konfliktus vége

Ahogy arról a Mandiner korábban is beszámolt, az iráni konfliktus február 28-ai kirobbanása energiasokkot okozott a világpiacokon. A Brent kőolaj ára a hét elején több éve nem látott csúcsra, 120 dollárra emelkedett, de a korrigált ár is közel kétszerese a válság előtti világpiaci árnak. 

A problémát az okozza, hogy Irán gátolja az áthaladást a világ kőolajszállításának közel negyedét bonyolító Hormuzi-szoroson, ráadsául Teherán több olajmezőt és feldolgozó-létesítményt is támadott egyebek mellett Szaúd-Arábiában és a környező nagy olajállamokban. Az infrastruktúrát érő károk jelentősek, a javítási munkálatok pedig időigényesek.

Az árfelhajtó hatások közül kiemelkedik még, hogy verseny indult az olajszállítmányokért Ázsia és Európa között, több szállítmány a magasabb árak reményében végül nem Európa partjainál kötött ki. 

Az Európai Unió kőolajfüggősége nem csökkent 2022-höz képest és az ellátásbiztonság inkább romlott, mióta a legtöbb uniós ország az orosz-ukrán háború kitörését követően nem vásárol Moszkvától kőolajat. A kiszámítható csővezetékes szállítást a bizonytalan, azonnali árváltozásoknak kitett tengeri szállítás vette át.

Ez a kitettség a jövőben sem csökken, mivel Ursula von der Leyen világossá tette, stratégiai visszalépésnek tekintené Brüsszel, ha Európa visszatérne az orosz energiahordozókhoz.

Ezt is ajánljuk a témában

A Barátság leállása tovább emelheti az árakat

Magyarország szempontjából súlyos probléma, hogy Ukrajna politikai okokból blokkolja a Barátság kőolajvezetéken a szállítást, így 

hazánk Kijev zsarolása miatt továbbra sem jut hozzá az olcsó orosz kőolajhoz. 

Februárban még az alternatívát jelentő Adria vezetéken való beszerzés átmenetileg csökkenthette volna az ukrán olajblokád hatásait, ám a közel-keleti konfliktus miatt a vártnál is jóval magasabb beszerzési árakat kellene fizetnie hazánknak.

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

***

Nyitókép: MTI/EPA/Szilágyi Anna

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
CirmoS
2026. március 11. 16:24
Idióta libsik és a buta birka tiszarproli söpredék gyorsan meneküljön ebből az országból! Van elég bezzegország....ott is van benzin.... Ne itthon vásárolják! Induljatok bugrisok meg agyhalottak! Még ma!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!