Orbán Viktor: Védett árat vezet be a kormány a benzinre és a gázolajra

Üzent a rettegett ukrán parancsnok: különleges egységeket és drónokat kell Magyarországra küldeni
Ukrajna mindent bevetne a 90 milliárd eurós EU-hitel érdekében.
Az energiaárak emelkedése ellen minden magyar család és vállalkozás számára védett árat vezet be a kormány.
„A magyar családokat, magyar vállalkozókat és magyar gazdálkodókat is meg fogjuk védeni” – emelte ki Orbán Viktor hétfő délutáni videóbejegyzésében.
A benzin és a gázolaj esetében is védett árat vezetünk be, ami fölé nem mehetnek a kiskereskedelmi árak. A benzin esetében a védett ár 595, a gázolaj esetében 615 forint.
„Az állami tartalékkészleteket felszabadítjuk, ezzel biztosítjuk az ellátást. A védett ár csak a magyar rendszámmal és forgalmi engedélyekkel rendelkező gépjárművekre vonatkozik. Kiterjesztjük a mezőgazdászokra, a fuvarozókra és a vállalkozókra is. A védett ár ma éjfélkor életbe lép” – tette hozzá a miniszterelnök, aki az iráni háború okozta globális olajár-emelkedéssel indokolta a döntést.
A védett ár azt jelenti, hogy afölötti ár nem lehet. A külföldiek továbbra is többet, a piaci árat fogják fizetni, a védett ár csak a magyarokra vonatkozik.
„Az ukrán olajblokád és a közel-keleti háború miatta kőolajára Magyarországon is robbanásszerű növekedésnek indult” – mondta Orbán Viktor közösségi oldalára feltöltött hétfői videójában, amelyben azt is bejelentette, hogy rendkívüli kormányülést hívott össze hétfő délutánra.
Ebben a helyzetben az Zelenszkij által bevezetett Ukrán olajblokád a lehető legsúlyosabb fenyegetést jelenti immár nem csak Magyarország és Szlovákia, de az egész Európai Unió számára
– közölte korábban a miniszterelnök. Közben egyre nagyobb a feszültség Magyarország és Ukrajna között a hazánk által a Barátság leállítása miatt blokkolt, 90 milliárd eurós uniós hitel miatt. Legutóbb Sztanyiszlav Bunyatov, az ukrán Ajdar zászlóalj parancsnoka javasolta, hogy Ukrajna küldjön különleges egységeket Magyarországra drónfedezettel.
Ezt is ajánljuk a témában
Ukrajna mindent bevetne a 90 milliárd eurós EU-hitel érdekében.
Nyitókép: Facebook