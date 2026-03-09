Orbán Viktor: Védett árat vezet be a kormány a benzinre és a gázolajra

Az olajárak emelkedése miatt ülésezett a kormány

„Az ukrán olajblokád és a közel-keleti háború miatta kőolajára Magyarországon is robbanásszerű növekedésnek indult” – mondta Orbán Viktor közösségi oldalára feltöltött hétfői videójában, amelyben azt is bejelentette, hogy rendkívüli kormányülést hívott össze hétfő délutánra.

Ebben a helyzetben az Zelenszkij által bevezetett Ukrán olajblokád a lehető legsúlyosabb fenyegetést jelenti immár nem csak Magyarország és Szlovákia, de az egész Európai Unió számára

– közölte korábban a miniszterelnök. Közben egyre nagyobb a feszültség Magyarország és Ukrajna között a hazánk által a Barátság leállítása miatt blokkolt, 90 milliárd eurós uniós hitel miatt. Legutóbb Sztanyiszlav Bunyatov, az ukrán Ajdar zászlóalj parancsnoka javasolta, hogy Ukrajna küldjön különleges egységeket Magyarországra drónfedezettel.