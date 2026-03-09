Ft
03. 10.
kedd
Intelligens Energia Egyesület nemzetközi energiapiacok üzemanyag benzin árplafon áremelés energiapiac benzináremelés benzinár Románia

Ezt nem látták jönni a románok: óriási üzemanyagár-robbanással számolnak

2026. március 09. 16:06

Akár 11,5 lejre, csaknem 1000 forintra nőhet a gázolaj literje, sürgős intézkedéseket sürgetnek a szomszédban.

2026. március 09. 16:06
Májusig akár 11,5 lejre, azaz 890,15 forintra emelkedhet a gázolaj ára Romániában, ha nem változik a jelenlegi geopolitikai helyzet és az energiapiaci folyamatok is így zajlanak tovább – írja az Intelligens Energia Egyesület (AEI) elemzésére hivatkozva a Maszol. A szakértők szerint a kormánynak már akkor lépnie kellene, ha az üzemanyagok kiskereskedelmi ára átlépi a 10 lejes, 774,05 forintos határt, ugyanakkor figyelmeztetnek: a rosszul megválasztott intézkedések könnyen üzemanyaghiányhoz vezethetnek.

A civil szervezet szerint nem jelentene valódi megoldást a jövedéki adó ideiglenes csökkentése sem. Dumitru Chisăliță, az AEI elnöke úgy fogalmazott:

még akkor is magasabb lenne a benzin és a gázolaj ára, mint 2025-ben, ha a kormány átmenetileg teljesen eltörölné az üzemanyagokra kivetett jövedéki adót.

A szakértő szerint ezért más típusú intézkedésekre van szükség.

A legrosszabb forgatókönyvnek az árplafon bevezetését tartják. Chisăliță szerint a kőolajtermékek árának hatósági korlátozása mindenhol ugyanahhoz az eredményhez vezetett: nem az árak csökkentek, hanem eltűnt az üzemanyag a piacról.

Úgy véli, Romániában akár két hét alatt is üzemanyaghiány alakulhatna ki a benzinkutaknál, ha ilyen lépést vezetnének be.

Hasonlóan kockázatosnak tartják a stratégiai tartalékok felhasználását is. A szakértők szerint ezek a készletek vészhelyzetekre szolgálnak, nem pedig arra, hogy rövid távon kozmetikázzák az árakat. Ha a kormány most nyúlna hozzájuk, akkor a globális energiapiac bizonytalanságai közepette Románia gyakorlatilag védőháló nélkül maradhatna.

Az AEI ezért inkább célzott támogatásokat javasol. A szervezet szerint a leghatékonyabb rövid távú megoldás az lenne,

ha az állam azokat az ágazatokat segítené, amelyek az egész gazdaságra hatással vannak.

Ilyen például

  • az árufuvarozás,
  • a tömegközlekedés,
  • a mezőgazdaság,
  • az élelmiszeripari logisztika és
  • a közüzemi szolgáltatások.

Ha ezek az ágazatok kompenzációt kapnának az üzemanyag drágulása miatt, az mérsékelhetné az élelmiszerárak növekedését is.

A szakértők emellett egy úgynevezett energetikai parancsnokság létrehozását is javasolják, amely folyamatosan figyelné a kőolaj világpiaci árát, a romániai üzemanyagárakat és a készletek alakulását. A rendszer napi jelentésekkel segítené a piac átláthatóságát, valamint a spekuláció és a pánik megelőzését.

Dumitru Chisăliță szerint a helyzet komoly gazdasági következményekkel járhat. Mint fogalmazott: ha a jelenlegi ártrend folytatódik, Románia könnyen súlyos gazdasági nyomás alá kerülhet. A globális energiapiaci sokk és a rosszul megválasztott politikai reakciók miatt pedig az árkrízis könnyen ellátási válságba csaphat át.

***

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Fotó: Daniel MIHAILESCU / AFP

 

