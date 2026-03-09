Ezt nem látták jönni a románok: óriási üzemanyagár-robbanással számolnak

Májusig akár 11,5 lejre, azaz 890,15 forintra emelkedhet a gázolaj ára Romániában, ha nem változik a jelenlegi geopolitikai helyzet és az energiapiaci folyamatok is így zajlanak tovább – írja az Intelligens Energia Egyesület (AEI) elemzésére hivatkozva a Maszol. A szakértők szerint a kormánynak már akkor lépnie kellene, ha az üzemanyagok kiskereskedelmi ára átlépi a 10 lejes, 774,05 forintos határt, ugyanakkor figyelmeztetnek: a rosszul megválasztott intézkedések könnyen üzemanyaghiányhoz vezethetnek.

A civil szervezet szerint nem jelentene valódi megoldást a jövedéki adó ideiglenes csökkentése sem. Dumitru Chisăliță, az AEI elnöke úgy fogalmazott: