03. 10.
kedd
Von der Leyen kulcsembere újra elővette a varázspálcát: teljes súlyával állt az ukrán EU-bővítés mellé

2026. március 09. 16:18

Kaja Kallas szerint máshogy nem lehet legyőzni az „orosz imperializmust”.

2026. március 09. 16:18
null

„Az Európai Uniónak fel kell gyorsítania a bővítési folyamatot, és mielőbb új tagállamokat kell felvennie” – jelentette ki Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője egy brüsszeli diplomáciai konferencián. A Politico beszámolója szerint az észt politikus külön is utalt Ukrajnára és más tagjelölt országokra, amelyek már évek óta várnak a csatlakozásra.

Kallas hangsúlyozta:

  • a bővítés továbbra is érdemalapú folyamat kell hogy maradjon,
  • ám a jelenlegi geopolitikai helyzetben gyorsítani kell a tárgyalásokat.

A bővítés az orosz imperializmus ellenszere”

– fogalmazott, hozzátéve, hogy az Európai Unió történetének egyik legsikeresebb multilaterális projektje, amelynek fennmaradását a további integráció is erősíti.

Az uniós külügyi vezető megszólalása egy olyan időszakban hangzott el, amikor vita zajlik az EU intézményei és a tagállamok között a bővítés üteméről. Míg az Európai Bizottság inkább gyorsabb integrációt támogat, több tagállam óvatosabb, fokozatos megközelítést szorgalmaz, vagy teljesen elzárkózik az ötlettől. Az uniós nagykövetek egy múlt heti vacsorán például elutasították azt az elképzelést, hogy új tagállamokat korlátozott jogosítványokkal vegyenek fel a közösségbe.

Kallas ugyanakkor hangsúlyozta: a bővítés nem pusztán technikai vagy bürokratikus folyamat, hanem stratégiai döntés is. Hasonló álláspontot képvisel Ursula von der Leyen bizottsági elnök is, aki szerint az EU terjeszkedése geopolitikai jelentőségű kérdés.

A brüsszeli lap szerint jelenleg már zajlik az előkészítő munka annak érdekében, hogy az Európai Tanács következő három soros elnöksége kiemelten foglalkozzon a bővítéssel.

A cél az, hogy Ukrajna csatlakozási tárgyalásait akár 2027 végéig lezárják, még akkor is, ha a tényleges csatlakozási szerződés megkötése ennél hosszabb időt is igényelhet.

A bővítés kérdése azonban politikai kockázatokat is hordoz. Több uniós vezető attól tart, hogy az Ukrajna csatlakozásáról szóló nyilvános vita muníciót adhat a radikális jobboldali pártoknak a jövő évi választások előtt, például Franciaországban vagy Finnországban. Egy névtelenül nyilatkozó uniós diplomata szerint ezért különösen fontos, hogy világos politikai narratíva alakuljon ki Ukrajna európai integrációjáról.

***

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Fotó: FREDERICK FLORIN / AFP

 

